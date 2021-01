Vaccino, Orlando incontra il commissario Arcuri: A Palermo la Fiera sarà centro vaccinazione per la popolazione

Covid-19

Vaccino, Orlando incontra il commissario Arcuri: A Palermo la Fiera sarą centro vaccinazione per la popolazione

La Fiera del Mediterraneo ospiterą le cosiddette 'primule', i centri di vaccinazione per la popolazione.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 21/01/2021 - 14:23:31 Letto 326 volte

Il sindaco Leoluca Orlando ha partecipato stamattina a una videoconferenza tra i rappresentanti delle Città metropolitane e il commissario straordinario per l'emergenza Covid-19, Domenico Arcuri, per il coordinamento delle attività di contrasto alla diffusione del virus, in particolare in previsione della campagna vaccinale di massa. Il tavolo di incontro era stato chiesto proprio dal sindaco Orlando.



Intervenendo al confronto, il sindaco ha dichiarato: "In previsione dell'ampliamento della disponibilità di nuovi e più numerosi vaccini, con l'obiettivo di completare la vaccinazione di tutta la popolazione entro il prossimo autunno, e di fronte alla richiesta di aumentare il numero e la diffusione dei punti di vaccinazione, ho comunicato la massima disponibilità e collaborazione da parte del Comune a supportare questa importante iniziativa. In particolare, ho dato la disponibilità acché presso la Fiera del Mediterraneo siano ospitate le cosiddette 'primule', i centri di vaccinazione per la popolazione.

Ho contemporaneamente chiesto che siano elaborate chiare linee guida relative a compiti e responsabilità di ciascuna istituzione che sarà competente e che sia data la giusta priorità a quei cittadini che, al di là dell'età, hanno fragilità sanitarie particolari legate a

disabilità, patologie specifiche, condizioni di vulnerabilità.

Credo che l'incontro di oggi sia stato estremamente importante per creare una 'cabina di regia' di coordinamento nazionale fra commissario e Comuni, che sarà utile nelle fasi successive dell'impegno istituzionale contro la pandemia, cui tutti i sindaci, da quelli metropolitani a quelli dei centri più piccoli, saranno chiamati a contribuire in modo significativo".

< Torna indietro

© Palermomania.it - Il giornale di Palermo a 360°

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!