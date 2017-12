Van Gogh Multimedia experience

''Van Gogh Multimedia Experience'': adesione di numerose scuole siciliane

di Palermomania.it | Pubblicata il: 12/12/2017 - 14:50:44 Letto 511 volte

Van Gogh Multimedia experience, l’esposizione multimediale sulla vita e le opere del grande pittore olandese, allestita nel Complesso monumentale Gugliemo II di Monreale, punta al record di visite: sono stati infatti oltre 5 mila i paganti in appena 15 giorni dall’inaugurazione. E sono tantissime le prenotazioni per visitare la mostra durante le vacanze natalizie. Ancora una volta, l’artista olandese Vincent Van Gogh, tra i più apprezzati al mondo, suscita grande interesse non soltanto tra gli appassionati, i curiosi e gli amanti dell’arte in genere, ma anche da parte di numerose scuole per l’alto valore didattico.

Hanno già aderito: l’Istituto Rosina Salvo di Trapani; l’Istituto Secondario di Lercara Friddi; l’Istituto Setti Carraro di Palermo; l’Istituto Tecnico per il Turismo Pio la Torre di Palermo; l’Istituto Antonino Veneziano di Monreale; la Scuola Secondaria di I Grado Giosuè Carducci di Bagheria; l’ICS S. Casella di Pedara; l’Istituto Autonomo Comprensivo P.M. Rocca di Alcamo; l’Istituto Giovanni XXIII - Piazzi di Palermo; l’ICS Balsamo – Pandolfi di Termini Imerese; l’ICT Calderone di Carini; e le scuole di Campofelice di Roccella e Collesano. Altre richieste stanno arrivando all’organizzazione.

L’esposizione proporrà fino al prossimo 29 aprile 2018 il racconto multimediale sulla vita e le opere di Van Gogh.

La mostra multimediale prende in esame, attraverso proiezioni in diversi grandi monitor, la vita e le opere del grande artista, con la visione in video di molti dipinti e disegni realizzati nel corso della sua esistenza, completata con informazioni in italiano ed inglese, dei periodi artistici vissuti da Van Gogh negli ultimi dieci anni della sua vita. Per prenotare la visita gli istituti dovranno contattare il numero 3280593427.

“Van Gogh Multimedia Experience – spiega l’organizzatore Salvatore Lacagnina - vuole accompagnare anche le scolaresche in uno straordinario viaggio alla scoperta della storia e delle opere del pittore attraverso il racconto per immagini e suoni, in una strabiliante avventura nel tempo e nello spazio. E’ una esperienza didattica e formativa sicuramente nuova rispetto alle solite mostre, una “full immersion tra la musica ed i fantastici colori di Van Gogh in un percorso che, tra schermi e totem, consente di approfondire la straordinaria attività creativa di quello che è universalmente riconosciuto come il maggiore artista di tutti i tempi. Un viaggio virtuale alla scoperta del pittore, dell’artista, dell’uomo: Vincent Van Gogh”.

Raggruppati per tematiche: dai paesaggi, ai fiori passando ancora per i ritratti e i celebri autoritratti, le immagini scorrono sugli schermi per una mostra che si visita nella penombra al fine di apprezzare appieno la brillantezza della tavolozza dello straordinario artista olandese. Una vita travagliata quella di Vincent Van Gogh, votata alla ricerca della bellezza espressa con dense pennellate che sprigionano pura emozione, il percorso, consente inoltre di ammirare la ricostruzione della “Camera da letto” di Vincent Van Gogh, dipinto del 1889, tema caro all’artista e più volte replicato con piccole varianti. Il visitatore potrà inoltre immergersi nella visione 3D utilizzando la realtà virtuale di una serie di dipinti a 360 gradi con un apparecchio speciale.

Gli orari programmati per le festività natalizie e fine anno: 24 dicembre 9,30 – 16; 25 dicembre 9,30 – 13,30; 31 dicembre 9,30 – 18; 1 gennaio chiusura.

Fino al 29 aprile 2018

Orari: dal lunedì al giovedì e la domenica 9,30 - 19,30; venerdì e sabato dalle 9,30 alle 21,30.

La biglietteria chiude trenta minuti prima dell’orario di chiusura e svolge orario continuato.

