Vandali a Palazzo Magnisi, Orlando: ''Dal quartiere venga una forte ribellione, isolare i criminali''

Palazzo Magnisi, che ospita alcuni servizi dell'area della Cittadinanza solidale, č stato ritrovato gravemente danneggiato stamani alla riapertura dai dipendenti.

04/03/2021

Ennesimo atto di vandalismo in città, Palazzo Magnisi di via Fratelli Orlando, che ospita alcuni servizi dell’area della Cittadinanza solidale, è stato ritrovato gravemente danneggiato stamani alla riapertura dai dipendenti che si accingevano a prendere servizio.

Il palazzo è stato oggetto di numerosi atti di vandalismo sia al primo che al secondo piano. Divelte porte, armadi e cassettiere e scaraventato per terra tutto il loro contenuto.

La cassaforte presente al secondo piano è stata buttata giù dalle scale danneggiando parecchi gradini.

"Alcuni incivili – dichiarano il sindaco, Leoluca Orlando e l’assessore alla Cittadinanza solidale, Giuseppe Mattina - hanno gravemente danneggiato stanotte i locali e le suppellettili di un ufficio che si occupa di servizi sociali e di fornire assistenza alle persone e alle famiglie più fragili della città. Un fatto gravissimo, che dimostra come le prime vittime dei criminali, perché questo sono gli autori di questi atti, sono appunto le persone più fragili e vulnerabili.

Confidiamo non solo nella possibilità che le forze dell'ordine possano individuarli e portarli davanti alla Magistratura, ma soprattutto che da parte dei cittadini, del quartiere venga una forte ribellione, un rifiuto e l'assoluto isolamento di coloro che compiono atti contro la collettività e contro la nostra comunità".

Le parole del consigliere comunale e presidente della VI Commissione consiliare, Ottavio Zacco: “Ho appena appreso della brutta sorpresa, che questa mattina gli impiegati comunali, alla riapertura degli uffici del servizio sociale, della 1^ circoscrizione, hanno trovato, i locali vandalizzati, gli armadietti rotti, la cassaforte gettata sulle scale, che ha provocato la rottura parziale di alcuni gradini e che probabilmente hanno, anche, rubato materiali di cancelleria e presidi sanitari.



Esprimo la mia vicinanza e la mia solidarietà a tutti i lavoratori appartenenti al servizio sociale della 1^ circoscrizione, che giornalmente svolgono, con grande impegno, un lavoro di rilevante importanza, per il territorio, in particolare verso le famiglie che hanno difficoltà economiche ed invito la cittadinanza a tutelare questa istituzione, che è una garanzia per tutte le persone bisognose”.

