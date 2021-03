riqualifcazione urbana

Varrica: ''Bando da 20 milioni per riqualificare foce Oreto, Barcarello, Parco Turrisi e parco via Paratore''

Gli interventi riguardano la foce del fiume Oreto, la riqualificazione della passeggiata di Sferracavallo, il Parco Turrisi e la realizzazione di un parco di quartiere nei pressi della scuola Cesareo.

Il deputato nazionale Adriano Varrica annuncia un'opportunità di finanziamento da 20 milioni e sottopone al Comune di Palermo un piano di riqualificazione di 4 aree. Gli interventi riguardano la foce del fiume Oreto, la riqualificazione della passeggiata di Sferracavallo, il Parco Turrisi e la realizzazione di un parco di quartiere nei pressi della scuola "Cesareo".

"Da anni col Movimento 5 Stelle Palermo - afferma Varrica - lavoriamo ad un piano di riqualifcazione urbana della città e lo portiamo avanti istituzionalmente, stimolando e supportando l'Amministrazione comunale. Riteniamo sia parte essenziale di questo percorso la partecipazione al bando nazionale per 20 milioni di euro di investimenti pubblici per il quale abbiamo lavorato nei mesi passati confrontandoci col territorio e con gli uffici”.

“Bisogna offrire alla città di Palermo - aggiunge il deputato - luoghi che garantiscano un salto di qualità per la vivibilità delle aree coinvolte che da troppo tempo attendono di tornare ad essere patrimonio comune, come testimoniato dai comitati cittadini che con passione si battono per essi: dalla passeggiata di Sferracavallo alla foce del fiume Oreto, dal primo nucleo di Parco Turrisi alla realizzazione di un parco urbano nei pressi della scuola ‘Cesareo’"

"Ho inviato una nota al Sindaco e alla Giunta, fornendo ogni elemento utile al raggiungimento di questo ambizioso obiettivo - conclude Varrica - Accompagneremo il Comune nell'iter amministrativo affinché si possa cogliere questa importante occasione per la città di Palermo".

