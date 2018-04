Autismo

''Veleggiata per l’Autismo'', a Palermo l'8 aprile la terza edizione

L'evento è parte delle iniziative organizzate nella ''settimana blu'' dell'autismo

di Claudio Zagara | Pubblicata il: 05/04/2018 - 15:58:19 Letto 382 volte

Il Foro Italico di Palermo a fare da suggestiva cornice, una moltitudine di imbarcazioni radunate nello specchio d’acqua antistante, tanti palloncini blu, grandi e piccoli in festa in un’intensa giornata di mare: la terza edizione della “Veleggiata per l’Autismo” promette tutto questo e tanto altro.

In occasione della ricorrenza della “settimana blu” dell’autismo, l’8 aprile 2018 la Sezione di Palermo Centro della Lega Navale Italiana e l’associazione Aurora Onlus proseguiranno un ambizioso percorso già intrapreso nel 2016. Al centro dell’iniziativa, la promozione della nautica e dell’ambiente marino come attività socio-riabilitative di supporto ed inclusione per i ragazzi autistici.

La manifestazione avrà inizio alle ore 10,30 alla Cala di Palermo, presso il Polo LNI “Oltre le barriere”, dove i ragazzi saliranno sulle imbarcazioni con le famiglie e i soci della Lega Navale. Poi, alle 11,30 il gran momento: dalle imbarcazioni, i protagonisti attireranno l’attenzione delle persone sulla terraferma lanciando dei palloncini biodegradabili, e suonando trombe e fischietti. Quindi un grande applauso e via alla veleggiata fino a pranzo. I palloncini saranno tassativamente blu, ormai colore simbolo dell’autismo, in osservanza della tendenza lanciata dall’associazione Autism Speaks, ovvero “L’autismo parla”. E lo fa anche a voce alta, con iniziative di sensibilizzazione ogni anno più ricche e integrative, attirando l’attenzione di svariate organizzazioni contribuenti: Teach House, Associazione Sotto lo stesso Sole, Il Parco della Salute, Il sottomarino ASD e Fuori dagli Schemi ASD saranno le associazioni coinvolte in questa terza edizone.

L’autismo, un disturbo del neurosviluppo che compromette vari ambiti dell'interazione sociale e provoca tra le più svariate forme di ristrettezze di interessi, è stato negli ultimi anni al centro di numerose campagne di informazione e sensibilizzazione a livello nazionale ed internazionale. Se prima i soggetti autistici erano considerati incomprensibili o fuori contesto, oggi l’approccio al disturbo sta mutando sempre più concretamente, nell’ottica dell’integrazione e della valorizzazione delle qualità di chi ne è affetto. Dal 2007, ogni 2 aprile ricorre la Giornata mondiale della consapevolezza dell’autismo; e proprio lo scorso 2 aprile è stata annunciata la nascita di un network internazionale di esperti in materia provenienti da 20 paesi, ideato dall’ospedale pediatrico Bambino Gesù di Roma. La strada è ancora lunga, ma percorrerla in barca a vela addolcirà senz’altro il viaggio.

< Torna indietro

© Palermomania.it - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Palermo n° 15 Del 27/04/2011

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!