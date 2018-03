Venerdý Santo

Venerdý Santo, orari e itinerari delle processioni

La Polizia Municipale, rende noti gli orari di partenza e gli itinerari delle processioni religiose che si svolgeranno nella ricorrenza del Venerdì Santo:

Ore 15:30 - Chiesa S. Isidoro Agricola all'Albergheria:

Piazza Vanni, via Mongitore, via Di Cristina, via Albergheria, via Bosco, via Maqueda, corso Tukory, via Perez, via Oreto, via Marinuzzi, via Rocco Jemma, via Corazza, via Vespri, corso Tukory, via Cadorna e rientro in Chiesa.

Ore 16,00 - Parrocchia di S. Giacomo la Marina, Maria SS.ma Addolorata ai Cassari:

Via Meli, via Argenteria, via Chiavettieri, corso V. Emanuele, via Garraffello, piazza Caracciolo, piazza S. Domenico, via Bandiera, piazza Olivella, via Roma, via Cavour, via P.pe di Scordia, via M. Stabile, via R. Settimo, via Villaermosa, via Bentivegna, via Roma, via Gagini, piazza S. Domenico, via Meli e rientro in Chiesa.

Ore 16.30 - Parrocchia San Giuseppe Cafasso ai Benedettini – Via Benedettini 16:

Piazza Vanni, via Mongitore, via Di Cristina, via Villanueva, via Albergheria, via Ballarò, via Bosco, via Maqueda, corso Tukory, via Perez, via Bergamo, via Jemma, via Vespri, corso Tukory, via Gen cadorna e rientro in Chiesa.

Ore 16.30 - Parrocchia piazza Ingastone:

Via Zisa, via Guglielmo il Buono, via Lascaris, via C. Giuditta, via Pellico, via Guerrazzi, via C. Tomasi, piazza Ingastone, via D’Ossuna, via M. Polo, via Antinori, via Imera, via Pollaci, via Brancato, via Mosca, via Colonna Rotta, via Cangemi, via Camarrone, via Calandra, via Vulpi, via albina, via Colonna Rotta, via Cipressi, via Regina Bianca, via de Perche, via D’Aiello, via Offamiglio, via Antiocheno, via Re Tancredi, via Imperatrice Costanza, via Tomasi e rientro in chiesa.

Ore 16.30 - Confraternita SS. Crocefisso al borgo:

Via delle Croci, p.zza Crispi, via S. Corleo, via Archimede ( tratto ), via U. Bassi ( tratto ), p.zza Nascè, via I. Carini, via P. Calvi ( tratto ), via A. Borrelli, via Orsini (tratto), via Ximenes ( tratto ), via F. Omodei, via U. Bassi (tratto), via Archimede ( tratto ), via Ximenes ( tratto ), via Auteri, l.go Alfano, via Q. Sella (tratto), via B. Gravina (tratto), via F. Crispi (tratto), via Archimede ( tratto ),via E. Albanese, vicolo Ucciardone, via delle Croci, Chiesa di S.Maria di Monserrato.

Ore 17.00 - Parrocchia SS. Addolorata de la Soledad:

Via Maqueda 159, via Ponticello, p.zza Casa Professa, via N. Basite, via Rua Formaggi, via Scarparelli, via Ballarò, p.zza Carmine, via Grasso, via Mignosim, corso Tukory, via Piave, via Crisafulli, via Marini, p.zza Montegrappa, via Toti, via Monfenera ( tratto ), via Montegrappa, c.so Tukory, via Maqueda, rientro in Chiesa.

Corteo Storico:

Via Maqueda 159, via Ponticello, Mercato Storico di Ballarò, Porta S.Agata, sino ad angolo con corso Tukory.

Parrocchia Ecce Homo:

Via Sacra, via Mammana, via Buscemi, via Petrazzi, viale Michelangelo, via Badia, via Narzisi, via Pozzo, via Carpaccio, via Giardino, via Uditore, via Lo Monaco Giaccio, via Stazzane, via Marchesano, via Aricò, via Redentoristi, via Tiepolo, via Uditore e rientro in Parrocchia.

Ore 17.00 - Parrocchia SS. Salvatore Corso dei Mille:

Corso dei Mille, piazza Torrelunga, via Diaz, via Padre Puglisi, via Meli, corso dei Mille, via Cirrincione e rientro in Parrocchia.

Ore 17.00- Parrocchia S. Maria degli Angeli - Partanna Mondello:

Via Partanna, via Polibio, via Prometeo, piazza Serenità, via Porta di Mare, via Euterpe, via Iandolino, via Rosciglione, via Diana, via Galatea, via Anadiomene, piazza Mondello, via Pazienza, via Iandolino, rientro in Parrocchia.

Ore 17.30 - Parrocchia S. Cristina in Borgo Nuovo (Via Crucis):

Via Mozia, via Centuripe bassa, via Assoro, via Centuripe alta, via augusta, piazza San Paolo, viale Piazza Armerina, via Tindari, via Pantalica, via Castellana, via Modica, largo Campofiorito, largo Camastra, rientro in chiesa.

Ore 17:30 - Processione Interparrocchiale:

Parrocchia Maria SS. Della Lettera, via Gulì, cortile Pipitone, cortile Montechiaro, via Montalbo, via Catti, via Spedalieri, parrocchia Santa Margherita ai Marabitti, via Marabitti, via Crescenzio, via dei Cantieri, via Barca, via Bagolino, via Impastato, via Montepellegrino, via Montalbo, via Di Carlo, via dei Cantieri, parrocchia Nostra Signora della Consolazione, via Barca, via Don Orione, via Rallo, via Cimbali, via Fileti, via A. Rizzo, via Leotta, via Taranto, salita Le Chiavi, via di Cristofaro, via Bettolo, via Rizzo, via Gulì, piazza Acquasanta, rientro in parrocchia.

Ore 18,00 - Parrocchia San Gregorio Papa (Boccadifalco):

Via San Martino, via Montelepre, via Ragusano, via Mulino, via Boccadifalco, piazza Micca, via C. Ravetto, via Fanara, via San Martino e rientro in Chiesa.

Ore 19.00 - Parrocchia Maria SS. Assunta di via Perpignano:

Via Anfuso, via Nina Siciliana, via Gubbio, via Arculeo, via Amore, via Re enzo, via degli Emiri, via d’Aquino, via Perpignano, via M. Arezzo, via L. Marineo, via Caggio, via Cassarino, via Ruggerone da Palermo, via Calojra, Fondo La Manna, via Morici, via Eredia, via Ruggerone Da Palermo e rientro in Chiesa.

Ore 20,30 - Parrocchia Maria SS. Del Rosario:

Piazzetta Cruillas, via Cruillas, piazza Lampada della Fraternità, via Trabucco, via Cervello, via Gorgone, via Perricone, piazza Lampada della fraternità, via Vanvitelli, via Amorelli, via D'Antoni, via Boner e Chiesa Parrocchiale.

Ore 21.00 - Parrocchia San Michele Arcangelo:

Largo San Michele Arcangelo, via F. G. Pipitone, via G. Leopardi, via Giusti, via Sciuti, via Terrasanta, rientro in chiesa.

Ore 21.00 - Parrocchia di Sant’Alberto Magno:

Via N. Mineo, via Sibari, baglio Pistoia, via mineo, viale Regione Siciliana.

Ore 21,00 - Parrocchia San Basilio Magno – via Paruta 10:

Via Paruta, corso Calatafimi, via Lenin Mancuso, via Domenico Russo, via Cesare Terranova e rientro in chiesa.

Ore 21.00 - Parrocchia Maria SS. Madre della Chiesa di via Montecarlo 2:

Piazza San Marino, via Svizzera, viale Strasburgo, via Norvegia, via Monte Bonifato, via Monte San Calogero, viale Francia, piazza San Marino e rientro in chiesa.

Ore 21.00 - Parrocchia di Santa Teresa del Bambin Gesù:

Merenda - via Adria - via Garufi, - via Furitano, via Armaforte, via Vivona, via Aurispa, via Cariolato, via sirtori, via Abba, via Aurispa, via bixio, via Sirtori - via Turr - via Casella - via Serradifalco, via Bernabei, via Bevignani, via Pizzetti, via Serradifalco, via Lulli, via Malaspina, via Parlatore, via furitano, via Sciascia, via Adria, via Parlatore, - arrivo in chiesa via Parlatore.

Ore 21.00 - Parrocchia Sant’Espedito – via Garzilli:

Via Garzilli, via Parisi, via Ferrara, viale de Spuches, via turrisi Colonna, via Saverio Cavallari, via Siracusa, via Sammartino, via Catania, via Enna, via La Farina, via Marsala, via Catania, via Noto, via Caltanissetta, via Garzilli, via Agrigento, via Libertà, via siracusa, via Garzilli.

Ore 21.00 - Parrocchia di Santa Silvia:

Via San Lorenzo, via delle Ferrovie, piazzale via delle Ferrovie.

Ore 21.00 - Parrocchia Santa Maria delle Grazie Conte Federico:

Via Conte Federico, via Giafar, via Conte Federico, via Giuseppe Galeano, via Inzerillo, via Conte Federico, rientro.

Ore 21.00 - Parrocchia di Sant'Ernesto:

Via Campolo, via Pacinotti, via Fermi, via Lancia di Brolo, via Campolo e rientro in chiesa.

Ore 21.00 - Parrocchia Santa Chiara d'Assisi:

Via Crispi, via Lancia di Brolo, via Cataldo Parisio, via Bisazza, via Aversa, via Serradifalco, via P.pe di Camporeale, via Noce, via Intorcetta, via Maggio, via Razza, via Zamparrone, via Maielli, via Crispi e rientro in Chiesa.

Ore 21.00 - Parrocchia Sant’Antonio di Padova all’Arenella

Via San Vincenzo de Paoli, via Guglielmo Massaia, via della Barca, via Costa, Salita della Leva, piazza Tonnara, rientro.

Ore 21.30 - Parrocchia SS. Cosma e Damiano (Sferracavallo):

Via Torretta, via Sferracavallo, via Terenzio, via Filisto, via Pegaso, via Manderino, via Barcaioli, via Duilio, via Ennio, via dei Pescatori, via Morello, via Marina, rientro in Chiesa;

