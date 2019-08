#ventodamare19

Ventodamare 2019 giunto alla sesta edizione approda a Palermo

Il festival inizierà oggi, 29 agosto, con una esibizione sulla spiaggia di Campofelice di Roccella.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 29/08/2019 - 00:52:50 Letto 334 volte

Da sei anni gli aquiloni di Ventodamare colorano i cieli della Sicilia occidentale. Con la partecipazione di aquilonisti provenienti da tutto il mondo, il festival inizierà oggi, 29 agosto, con una esibizione sulla spiaggia di Campofelice di Roccella, sul lungomare Mediterraneo nei pressi della Torre araba, fino al 31 agosto. Da domenica 1 a mercoledì 4 settembre gli aquiloni si sposteranno a Palermo sulla spiaggia di Romagnolo. Inoltre, la mattina di martedì 3 settembre gli aquilonisti si esibiranno presso l’aeroporto Falcone e Borsellino.

«Un’edizione che si prospetta ricca di emozioni – commenta Valeria Piazza, Presidente dell’Associazione Officine Culturali Costanza d’Altavilla che organizza la manifestazione - con numerose attività che animeranno questo scorcio d’Estate per cui ci piace ringraziare l’amministrazione comunale di Campofelice di Roccella, guidata dal sindaco Michela Taravella, che ha accolto con grande calore questa manifestazione sul suo territorio, apprezzandone i risultati raggiunti negli scorsi anni e il vice sindaco di Palermo, Fabio Giambrone, che ha creduto in questa manifestazione, volendola portare per la prima volta a Palermo».

Numerose le attività programmate per la settimana: laboratori di educazione ambientale,dimostrazione di salvataggio in mare, spettacoli di musica lirica e danza, laboratori artistici e di riciclo creativo, tornei di beach volley, conferenze sulle tematiche ambientali e laboratori di costruzione di aquiloni. Inoltre, la sera di sabato 31 agosto, in collaborazione con la Diocesi di Cefalù, “Nella notte … Laudato si’”: volo nottorno di aquiloni in occasione celebrazione della Giornata del Creato.

Infine gli appassionati di fotografia potranno “catturare” gli istanti più belli della manifestazione e partecipare al “Challenge Instagram”; hashtag ufficiale della manifestazione #ventodamare19.

E ancora: domenica 25 agosto dalle ore 18, i volontari di Retake Palermo prepareranno il campo volo, ripulendo la spiaggia di Romagnolo che in queste settimane estive, ma non solo, è stata vittima di degrado e vandalismo.

Il Festival internazionale Ventodamare è organizzato dalle Officine Culturali Costanza d'Altavilla e da Retake Palermo e gode del patrocinio dell’Assessorato Turismo, Sport e Spettacolo della Regione Siciliana, del Comune di Palermo, del Comune di Campofelice di Roccella, della Diocesi di Cefalù, di GESAP – Aeroporto di Palermo e dell’Ordine dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali della Provincia di Palermo.

Partners della manifestazione: Ufficio Comunicazioni Sociali – Arcidiocesi di Palermo, Parrocchia San Giovanni Bosco, Associazione Cuore Che Vede Palermo, Parrocchia San Gaetano Maria SS del Divino Amore - Palermo, Parrocchia Maria SS delle Grazie Roccella – Palermo, UNPLI – Unione Nazionale Pro Loco d’Italia, Pro Loco di Campofelice di Roccella, SICS – Scuola Italiana Cani Salvataggio, Azzizzart, Comitato XIII Vittime, Associazione di Volontariato Luce nelle Mani, Guardie Ambientali Regione Siciliana, Le Ali – Protezione Civile, UGES, Associazione We Can Hope – Termini Imerese.

Sponsor: Ard Discount, Cascino Expert, Centro Coppe di Gaspare Muratore, Bar delle Rose, Naka Lounge Restaurant, Giardini di Cefalù – la tua casa in Sant’Ambrogio.

IL PROGRAMMA

Campofelice di Roccella

Giovedì 29 agosto

Ore 10,30 Conferenza Stampa e saluti del Sindaco Michela Taravella – Palazzo Comunale di Campofelice di Roccella

Ore 10,30 Apertura Instagram challenge

Ore 11,30 Cerimonia delle bandiere - Apertura del Festival – Partenza dal Palazzo Comunale

Ore 12,30 Aperitivo di Benvenuto – Belvedere

Ore 14,00/17,00 Laboratori di Aquiloni – Lungomare Mediterraneo “Lido Marlin”

Ore 14,00/17,00 Volo libero – Lungomare Mediterraneo

Ore 16,00/19,00 Tornei di Beach Volley – Lungomare Mediterraneo “Lido Falò”

Ore 21,00 Saggio di Danza con la maestra Mariella Cantello – Piazza Garibaldi

Ore 22,30 Concerto de “I Solisti di Operalaboratorio” a cura di Elizabeth Smith

– Piazza Garibaldi

Venerdì 30 agosto

Ore 10,00/17,00 Laboratori di Aquiloni – Lungomare Mediterraneo “Lido Marlin”

Ore 10,00/17,00 Volo libero – Lungomare Mediterraneo

Ore 15,00/17,00 Dimostrazione di salvataggio in mare con la SICS (Scuola Italiana Cani di Salvataggio) - Lungomare Mediterraneo

Ore 15,00/17,00 Laboratori di educazione ambientale “Lido Marlin”

Ore 16,00/19,00 Tornei di Beach Volley – Lungomare Mediterraneo “Lido Falò”

Ore 18,00/19.30 Sfilata Moda Mare – “Lido Sciuscià”

Ore 21,00 Saggio di Danza con i maestri Ada e Nunzio Rio e G. Savarino – Piazza Garibaldi

Sabato 31 agosto

Ore 10,00/17,00 Laboratori di Aquiloni – Lungomare Mediterraneo “Lido Marlin”

Ore 10,00/17,00 Volo libero – Lungomare Mediterraneo

Ore 16,00/19,00 Tornei di Beach Volley – Lungomare Mediterraneo “Lido Falò”

Ore 21,00 “Nella notte.....Laudato sì”, contemplare il creato con le parole di Papa Francesco e aquilonata notturna.

In collaborazione con la Diocesi di Cefalù per la celebrazione della Giornata Nazionale per la Custodia del Creato – Lungomare Mediterraneo (Voce narrante Prof.ssa Anna Laurà) – Lungomare Mediterraneo “Lido Marlin/Lido Bambù”

Ore 22,00 Giochi pirotecnici

Palermo - Spiaggia di Romagnolo

Domenica 1 settembre

Ore 15,30 Presentazione Festival saluti del Vice Sindaco Fabio Giambrone , presentazione del Concorso fotografico “ La custodia del creato 2019” – Parrocchia San Giovanni Bosco, via Messina Marine 259

Ore 16,00 Conferenza sulle tematiche ambientali, con la partecipazione dell'Ordine dei Dott. Agronomi e Forestali della provincia di Palermo – Parrocchia San Giovanni Bosco, via Messina Marine 259

Ore 16,30/19,00 Volo libero – Spiaggia di Romagnolo

Ore 16,30/19,00 Laboratori di Aquiloni – Lungomare Mediterraneo “Lido Marlin”

Ore 17,00/19,00 Laboratori artistici e di riciclo creativo e a cura di “Retake Palermo”, “Azzizzart” e “Comitato XIII Vittime” – Spiaggia di Romagnolo

Ore 18,00/19,00 dimostrazione di salvataggio in mare con la SICS (Scuola Italiana Cani di Salvataggio) – Spiaggia di Romagnolo

Ore 21,00 Concerto OperaLaboratorio – Parrocchia San Giovanni Bosco, via Messina Marine 259

Lunedì 2 settembre

Ore 10,00/17,00 Laboratori di Aquiloni – Spiaggia di Romagnolo

Ore 10,00/17,00 Volo libero – Spiaggia di Romagnolo

Ore 10,00/17,00 Laboratori artistici e di riciclo creativo e a cura di “Retake Palermo”, “Azzizzart” e “Comitato XIII Vittime” – Spiaggia di Romagnolo

Ore 11,00 laboratori di educazione ambientale presso

PARROCCHIA “SAN GAETANO” – “MARIA SS. DEL DIVINO AMORE”, PALERMO

organizzati dall'ordine dei Dott. Agronomi e Forestali della provincia Palermo

Martedì 3 settembre

Ore 10,00/17,00 Laboratori di Aquiloni – Spiaggia di Romagnolo

Ore 10,00/17,00 Volo libero – Spiaggia di Romagnolo

Ore 15,00/17,00 Laboratori di riciclo creativo e a cura di “Associazione Luce nelle mani”, “Guardie Ambientali Regione Siciliana” e “Associazione Protezione Civile Le Ali” – Spiaggia di Romagnolo

Mercoledì 4 settembre

Ore 10,00/17,00 Laboratori di Aquiloni – Spiaggia di Romagnolo

Ore 10,00/17,00 Volo libero – Spiaggia di Romagnolo

Ore 10,00/17,00 Laboratori artistici e di riciclo creativo e a cura di “Retake Palermo”, “Azzizzart” e “Comitato XIII Vittime” – Spiaggia di Romagnolo

Ore 17,30 laboratori di educazione ambientale presso

PARROCCHIA “MARIA SS. DELLE GRAZIE”, ROCCELLA, PALERMO organizzati dall'ordine dei Dott. Agronomi e Forestali della provincia di Palermo

Ore 12,00 Chiusura Instagram challenge

Ore 19,00 Premiazione Instagram challenge e saluti degli aquilonisti – Parrocchia San Giovanni Bosco, via Messina Marine 259

Aeroporto Falcone Borsellino

Martedi 3 settembre

Ore 9,00/13,00 “Tutti in volo” Mostra dedicata agli Aquiloni

< Torna indietro

© Palermomania.it - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Palermo n° 15 Del 27/04/2011

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!