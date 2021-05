Veterinaria

Veterinaria, in Sicilia il primo Meeting Nazionale Aurora Biofarma

L'evento previsto a Settembre nella località di Marsala con Relatori e Opinion Leader di fama nazionale per le aree Gastroenterologia, Ortopedia, Oncologia, Apparato respiratorio, Apparato urinario e Nutrizione clinica.

Si terrà dal 24 al 26 settembre 2021, presso la località siciliana di Marsala (Tp), il 1° Meeting Nazionale Multidisciplinare del gruppo Aurora Biofarma, azienda farmaceutica attiva nella ricerca, nello sviluppo e nella commercializzazione di fitoterapici, integratori e dispositivi medici.

L’evento vedrà la partecipazione di Relatori e Opinion Leader di fama nazionale secondo un approccio multidisciplinare per le sei aree tematiche di riferimento: Gastroenterologia, Ortopedia, Oncologia (medicina interna), Apparato respiratorio, Apparato urinario e Nutrizione clinica.

Numerosi i medici veterinari che saranno coinvolti dall’iniziativa per un momento di aggiornamento scientifico che segnerà una tappa di ripresa dopo lo stop forzato degli eventi congressuali live dovuto all’emergenza della pandemia. Prima del Covid-19 ci sono stati numerosi appuntamenti scientifici organizzati dal gruppo Aurora Biofarma: la prima e la seconda edizione (2017 e 2018) dell’Auroncovet, Tour per la promozione dell’oncologia veterinaria dedicata alla cura delle malattie tumorali nei cani e nei gatti ,fino all’Enterotour finalizzato alla scoperta del microbiota intestinale, passando nel 2019 per le diciannove serate multidisciplinari di Abvet in viaggio e dei Seminari Martini.

«Questo 1° Meeting Nazionale Multidisciplinare è un evento importante per l’elevatissimo livello scientifico dell’evento che rappresenta per noi la vera ripresa» – dichiara Maria Teresa Moscarella, Responsabile Marketing di Aurora Biofarma.

«Non si tratterà di un appuntamento unico ma, come ci auguriamo, il primo di una serie di incontri secondo un progetto che ambisce a diventare un appuntamento annuale che sia punto di riferimento per il mondo della veterinaria».

