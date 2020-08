immobile abusivo

Via Messina Marine, abbattuta struttura abusiva abbandonata da circa 20 anni *VIDEO*

Al via demolizione immobile in stato di abbandono in via Messina Marine.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 24/08/2020 - 12:20:47 Letto 591 volte

Sono partite questa mattina le operazioni di abbattimento di un immobile abusivo, sito in via Messina Marine, costruito negli anni 60 e in stato di abbandono da circa 20 anni. La demolizione, propedeutica al piano di recupero dell'area per consentirne la fruibilità, è coordinata dagli uffici dell'assessorato al Decoro, guidato dal vicesindaco Fabio Giambrone.

"Nei prossimi giorni, dopo la messa in sicurezza e la bonifica dell'area - hanno dichiarato il sindaco Leoluca Orlando e il vicesindaco Fabio Giambrone - interverremo anche in collaborazione con alcuni privati per abbellire l'area, dotarla di elementi di arredo e decoro, rendendola più attraente e utilizzabile per i cittadini e proseguendo così con gli interventi per la fruibilità della zona sud della città".

"Con l'abbattimento della struttura abusiva di via Messina Marine, che abbiamo chiesto a gran voce, continua l'impegno per il rilancio della zona Sud di Palermo e il miglioramento della sua vivibilità: un percorso che vedrà il Comune impegnato anche in altre demolizioni, come quella del chiosco pericolante, e che va completata con il recupero della vecchia agrumaria adiacente e del pontile. Grazie all'operazione di oggi, lo stand Florio riguadagna la sua luce naturale e offre ai passanti una visuale completa". Lo dichiara Antonino Sala, consigliere comunale del Gruppo Avanti Insieme.

< Torna indietro

© Palermomania.it - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Palermo n° 15 Del 27/04/2011

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!