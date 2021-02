lavori di riqualificazione

Via Raiti, ripresi lavori di riqualificazione area attrezzata

Sono ripresi oggi i lavori di riqualificazione dell'area attrezzata di via Raiti nella quarta Circoscrizione.

Sono ripresi oggi, dopo lo stop dei mesi scorsi a causa dall'emergenza sanitaria legata al Covid-19, i lavori di riqualificazione dell'area attrezzata di via Raiti nella quarta Circoscrizione.

In particolare, i lavori che sono stati eseguiti dalle maestranze di Coime e Reset, hanno visto il ripristino dei muretti in cemento armato perimetrali ai due campetti di bocce, del piano in tufina dei campetti e dei camminamenti che erano stati maggiormente danneggiati. Inoltre è stato realizzato l'assestamento della posa di alcuni blocchetti in calcarenite posti come orlatura delle aiuole con la contestuale collocazione di panchine in ferro ad integrazione di quelle esistenti. La conclusione dei lavori sarà realizzata con la manutenzione del campo di calcetto, la recinzione dell'area sgambatura cani e la verniciatura delle panchine e dei dissuasori ad arco attraverso il finanziamento del progetto "Patto per lo sviluppo della Città di Palermo". Prevista, infine, la piantumazione di nuove essenze arboree da parte delle maestranze dell'Area Verde.

Un plauso per i lavori viene dal vice sindaco Fabio Giambrone e dall'assessore Sergio Marino che sottolineano anche "l'importanza di realizzare interventi come questo in house, avvalendosi delle professionalità interne del Coime e dell'area del Verde, ottenendo quindi una massimizzazione dei benefici dei fondi extracomunali e del loro impatto sulle nostre comunità".

"Un progetto che i cittadini del Villaggio Santa Rosalia hanno chiesto da tempo e che l'intero Consiglio della IV Circoscrizione ha fortemente voluto - ha detto Silvio Moncada Presidente IV Circoscrizione -. Uno spazio polivalente per tutte le età grazie alla ristrutturazione dell'intera villetta, dei campetti di bocce, dell'area sgambatura cani e del campetto di calcio. Adesso, grazie all'impegno dell'Amministrazione Comunale, cercheremo di portare a termine la ristrutturazione del limitrofo spazio Verdinois, per coronare il sogno di tanti ragazzi di avere 'al Villaggio' un vero e proprio campo sportivo".

Domani è previsto un sopralluogo da parte del vice sindaco Giambrone, accompagnato dall'assessore Marino e dal presidente Moncada.

