Viabilità, come cambia il traffico di Palermo nel weekend

Commemorazione dell'anniversario della strage di Ciaculli, sfilate di bande musicali e tanto altro

di Palermomania.it | Pubblicata il: 28/06/2018 - 09:49:00 Letto 377 volte

Solito weekend di attività e manifestazioni a Palermo, che potrebbero avere ripercussioni sulla viabilità cittadina. La polizia municipale informa in merito agli eventi che potrebbero interessare il traffico cittadino sabato 30 giugno e domenica 1 luglio.

Sabato 30 giugno alle ore 9 sarà commemorato il 55° anniversario della strage di Ciaculli, mentre nel primo pomeriggio si svolgerà una sfilata di bande musicali dal Giardino Inglese a piazza Pretoria; in serata sono previste alcune limitazioni nelle strade adiacenti il Teatro Politeama, in occasione della esibizione dell’Orchestra Sinfonica Siciliana, mentre a Mondello, in viale Regina Elena all’altezza dello stabilimento, in serata è previsto un evento di promozione editoriale.

Domenica 1 luglio alle ore 18 è in programma una processione religiosa nella zona di via Pitrè.

Elenco degli eventi e delle limitazioni nel dettaglio, fornito dalla polizia municipale:

Sabato 30 giugno

- Ore 9 55° Anniversario della strage di Ciaculli presso il Cippo eretto in memoria dei caduti sito sulla strada provinciale 37 (a circa 2 km dall’abitato del Comune di Belmonte Mezzagno);

- Ore 14 Festival bandistico “Terre di Sicilia”: raduno regionale di bande musicali

Chiusura al transito veicolare, dalle ore 14 alle ore 20 e comunque sino a cessate esigenze, al passaggio della sfilata, lungo il seguente itinerario: via della Libertà (a partire da via Notarbartolo) - via Ruggiero Settimo - piazza Verdi - via Maqueda (conclusione pressi piazza Bellini). In via Vittorio Emanuele chiusura al transito veicolare durante la sfilata e la sosta delle bande (tratto compreso tra via Roma e piazza Villena).

- Ore 19 Mondello “Chi Summer Tour 2018”

Viale Regina Elena altezza Stabilimento, probabili rallentamenti alla circolazione (fine evento prevista alle ore 21 circa).

- Ore 21 Orchestra Sinfonica Siciliana

Dalle ore 17 alle ore 24 e comunque sino a cessate esigenze, divieto di sosta con rimozione coatta, ambo i lati in: piazza Ruggero Settimo nel tratto compreso da via R. Settimo a via E. Amari; via Emerico Amari nel tratto compreso da piazza R. Settimo a via I. La Lumia; dalle ore 20 alle ore 23 e comunque sino a cessate esigenze, chiusura al transito veicolare in: via Turati intero tratto; via D. Scinà tratto compreso tra piazza Sturzo e via Turati; via G. Daita tratto compreso tra via N. Gallo e via Turati.

Domenica 1 luglio

- Ore 18 Parrocchia “Maria Santissima del Perpetuo Soccorso” di via Madonna del Soccorso

Processione “Festa del cuore di Maria” lungo il seguente itinerario: via Madonna del Soccorso, via Altarello, via Tasca Lanza, via Giuseppe Pitrè, vicolo Zappa Sarcano, via Altarello e via Madonna del Soccorso.

Fonte: POLIZIA MUNICIPALE DI PALERMO

