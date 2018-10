Viabilità nel weekend, Palermo cambia volto per ''Ballarò Buskers'' e altre iniziative

ViabilitÓ

ViabilitÓ nel weekend, Palermo cambia volto per ''Ballar˛ Buskers'' e altre iniziative

La Polizia Municipale informa che a partire da venerdý fino a domenica la circolazione veicolare sarÓ influenzata nella zona del centro storico per la manifestazione ''Ballar˛ Buskers'' e altre iniziative.

La Polizia Municipale informa che a partire da venerdì fino a domenica la circolazione veicolare sarà influenzata nella zona del centro storico per la manifestazione “Ballarò Buskers” e nella zona di Cruillas per un evento religioso. Venerdì e sabato un tratto di via Libertà nelle ore serali sarà chiuso al transito veicolare per la manifestazione "Viaggio per immagini dal Gran Tour al riconoscimento UNESCO". Domenica mattina il quartiere ZEN e il parco della Favorita subiranno modifiche alla viabilità per l’evento sportivo Memorial Cangelosi.

Da venerdì 19 a domenica 21 ottobre 2018 - Disciplina temporanea della circolazione veicolare e della sosta in alcune vie del Quartiere Ballarò.

Ballarò Buskers - III° Festival Internazionale delle Arti di Strada, 19-20-21- Ottobre 2018. (O.D. 1344 e O.D. 1346)

Venerdì 19.10.2017

Che, nel perimetro costituito dalle sotto elencate vie e Piazze è disposta la Chiusura al traffico veicolare dalle ore 18,00 del 19.10.2018 alle 01,00 del 20.10.2018:

Via Saladino ( intero Tratto), Via G.M.Puglia ( tratto Via dei Benfratelli/P.zza Santa Chiara), P.zza S. Chiara (Intera P. zza ), P.tta Settefate ( Intera Piazzetta ), Via Dei Benfratelli ( Tratto Via G.M.Puglia /Via Dei Biscottai — Via Porta di Castro), Via Dei Biscottari ( tratto Via Saladino/Via Dei Benfratelli — Via G. delle Colonne), Via Scarparelli (Tratto dal civ. 19 a Via dei Benfratelli), Via Porta di Castro ( da P.zza Ballarò a vicolo Crivellaro);

Che dalle ore 08,00 del 19.10.2018 alle ore 01,00 del 20.10.2018 e comunque sino a cessate esigenze, è disposto il Divieto di sosta con rimozione nelle vie e P.zze interessate dagli eventi ( per viabilità alternativa), confermando i divieti già esistenti ed emessi con precedenti provvedimenti riguardanti la circolazione veicolare;

Inoltre, è disposta con installazione di elementi fisici, la chiusura al transito veicolare in Via del Ponticello da Via Maqueda a P.zza Casa Professa. Via del Giardinaccio: nelle stesse fasce oraria degli eventi programmati per i giorni di: Venerdì dalle ore 18,00 del 19.10.2018 alle 01,00 del 20.10.2018, Sabato dalle ore 17,30 del 20.10.2018 alle 01,00 del 21.10.2018, Domenica dalle ore 16,00 del 21.10.2018 alle 01,00 del 22.10.2018. Dal superiore provvedimento sono esclusi i veicoli dei residenti, i veicoli diretti presso Autorimesse box privati nell'area interessata alla manifestazione e che abbiano regolare Autorizzazione ( Passo Carrabile / Accesso Carrabile). i veicoli in emergenza di Soccorso, di Polizia, dei Carabinieri, di Protezione Civile, dei soggetti con limitata o ridotta mobilità che espongono contrassegno secondo il Decreto del Presidente della Repubblica n.l 51 del 30 luglio 2012 per raggiungere il posto personalizzato.

Intensificazione dei controlli sulla viabilità in Via N. Basite, Via dell'Università. Via Rua Formaggi, Salita Raffadali. Via G. d'Alessi, Via Biscottari ( tratto non interessato dai Provvedimenti di Chiusura), Via G. delle Colonne, P.zza dell'Origlione, Vicolo SS Salvatore, P.tta SS. Salvatore, Salita SS. Salvatore, Via Del Bosco. Via Ballarò, Via Albergheria, Via Mongitore, P.zza F. Baronio Manfredi, Via F.lli La Gumina, Via G. Barbieri.

Sabato 20.10.2018

Che, nel perimetro individuato dalle sottoelencate vie e Piazze è disposta la Chiusura al traffico veicolare dalle ore 15,00 del 20.10.2018 alle 02,00 del 21.10.2018:

Via Saladino ( intero Tratto), Via G.M.Puglia ( Tratto Via dei Brenfratelli / P.zza Santa Chiara), P.tta Speciale; P.zza S. Chiara ( Intera P.zza Via Dei Benfratelli (Tratto Via G.M. Puglia /Via Dei Biscottai — Via Porta di Castro), Via Dei Biscattari ( Tratto Via Saladino Via dei Benfratelli — Via G. delle Colonne), Via Porta di Castro ( Tratto P.zza Ballarò/F. Ili Lagumina), Via Barbieri, Via San Nicolò all'Albergheria ( Tratto Via Porta di Castro-P.zza San Nicolò all'Albergheria questa esclusa), Piazza Casa Professa ( Intera Piazza /Via Casa Professa ( Intero tratto), P.tta Brunaccini ( Intera) Via San M. Arcangelo: P.zza Ecce Homo (Intera P.zza ). P.zza Ballarò e P.tta Ballarò (Interi tratti), Via Ballarò ( tratto P.zza Ballarò — Via del Bosco), Via Rua Formaggi ( Tratto Salita Raffadali-civ.66 1, Via Rua Formaggi ( Tratto dal Civ. 66 - P.zza Ballarò - Chiusura al Transito Pedonale), P.zza Baronio Manfredi ( Tratto sul prolungamento Via Mongitore - Via G. Barbieri), Via Tasauro ( Intero tratto), Vicolo della Pietà ( Intero tratto), Via N. Nasi ( Intero tratto); P.zza Carmine; Via Ponticello ( P.zza del Ponticello e P.zza Casa Professa); Vicolo Averna; Vicolo Casa Professa; Via Basite.

Che dalle ore 14,00 deI 20.10.2018 alle 02,00 del 21.10.2018, è disposto i Divieto di sosta con rimozione nelle vie e Piazze interessate dagli eventi ( per viabilità alternativa), confermando i divieti già esistenti ed emessi con precedenti provvedimenti riguardanti la circolazione veicolare;

Via Maqueda Chiusura al traffico veicolare dalle ore 16.00 dei giorni 20-21.10.2018 alle 17.00 e comunque sino a cessate esigenze per consentire la Parata che si sposterà da P.zza Villena a Via Case Nuove e diretta al Mercato di Ballarò:

Domenica 21.10.2018

Che, nel perimetro individuato dalle sottoelencate vie e Piazze è disposta la Chiusura al traffico veicolare dalle ore 1600 del 21.10.2018 alle 02,00 del 22.10.2018:

Via Saladino ( intero Tratto), Via G.M.Puglia ( Tratto Via dei Brenfratelli P.zza Santa Chiara). P.tta Speciale; P.zza S. Chiara ( Intera P.zza ), Via Dei Benfratelli (Tratto Via G.M.Puglia /Via Dei Biscottai — Via Porta di Castro), Via Dei Biscottari ( Tratto Via Saladino/Via Dei Benfratelli — Via G. delle Colonne), Via Porta di Castro ( Tratto P.zza Ballarò — Via F.lli Lagumina), Via Barbieri, Via San Nicolò all'Albergheria ( Tratto Via Porta di Castro-P.zza San Nicolò all'Albergheria questa esclusa), Piazza Casa Professa ( Intera P.zza ), Via Casa Professa ( Intero tratto ). P.tta Brunaccini ( Intera P.tta). Via San M. Arcangelo; P.zza Ecce Homo ( Intera Piazza), P.zza Ballarò e P.tta Ballarò (Interi tratti), Via Ballarò ( tratto P.zza Ballarò- Via del Bosco), Via Rua Formaggi ( Tratto Salita Raffadali-civ.66 ), Via Rua Formaggi ( Tratto dal Civ. 66 - P.zza Ballarò - Chiusura al Transito Pedonale), P.zza Baronio Manfredi ( Tratto sui prolungamento Via Mungitore - Via G. Barbieri ), Via Tasauro ( Intero tratto), viabilità, Ballarò Buskers, Memorial Cangelosi, Polizia Municipale, Palermo ( Intero tratto), Via N, Nasi ( Intero tratto); P.zza Carmine; Via Ponticello ( P.zza del Ponticello e P.za Casa Professa); Vicolo Averna: Vicolo Casa Professa; Via Basile;

Che dalle ore 14,00 del 21.10.2018 alle 02,00 del 22.10.2018, sia disposto il Divieto di sosta con rimozione nelle vie e Piazze interessate dagli eventi ( per viabilità alternativa), confermando i divieti già esistenti ed emessi con precedenti provvedimenti riguardanti la circolazione veicolare;

Venerdì 19, sabato 20 e domenica 21 ottobre 2018

Limitazione della circolazione veicolare e della sosta in Piazza Cruillas per lo svolgimento della Festa Patronale in onore di Maria SS. del Rosario di Pompei, che si svolgerà il 19, 20 e 21 Ottobre 2018 (O.D. 1335)

Piazza Cruillas, intera piazza (escluso il tratto ricadente su vicolo Parisi) ;

Divieto di sosta con rimozione coatta ambo i lati dalle ore 09,00 de119/10/2018 sino alle ore 24,00 del 20/10/2018 e comunque sino al termine della manifestazione. in conformità alla richiesta allegata che fa parte integrante del presente provvedimento:

Chiusura al transito veicolare dalle ore 09,00 del 19/10/2018 sino alle ore 24,00 del 20/10/2018 e comunque sino al termine della manifestazione, in conformità alla richiesta allegata che fa parte integrante del presente provvedimento:

All'interno della piazza: Chiusura al traffico pedonale dell'intero tratto interessato dall'occupazione dalle ore 09,00 del 19/10/2018 sino alle ore 24,00 del 20/10/2018 e comunque sino al termine della manifestazione relativamente alla porzione di sede stradale e/o marciapiede interessata dall'occupazione di suolo pubblico, per una superficie complessiva di mq 150,00 (10.00 ml x 15,00 ml), in conformità alla richiesta allegala che .fa parte integrante del presente provvedimento;

Verrà sospeso il trasporto pubblico della linea 529 dalle ore 15.30 alle ore 21 del 21 ottobre 2018 durante lo svolgimento della processione religiosa.

Venerdì 19 e sabato 20 ottobre 2018

Chiusura al transito veicolare di un tratto di via della Libertà in occasione della mostra "Viaggio per immagini dal Gran Tour al riconoscimento UNESCO" - MODIFICA DELL'O.D. 1343 DEL 15/10/2018. (O.D. 1348)

Via Della Libertà, tratto compreso tra via G. Di Marzo e via Notarbartolo: chiusura al transito veicolare, nei due sensi di marcia, dalle ore 19 alle ore 23 nei giorni 19 e 20 ottobre 2018.

Piazza Alberigo Gentili, intera area: chiusura al transito veicolare, nei due sensi di marcia, dalle ore 19 alle ore 23 nei giorni 19 e 20 ottobre 2018.

Piazza Don Bosco, sul prolungamento di via del Bersagliere, lato sinistro:

Divieto di sosta con rimozione 0-24 sul posto per diversamente abili, per consentire la manovra di svolta a destra ai bus provenienti da via Gen. A. Di Giorgio.

Piazza Alberigo Gentili, a variazione dell' O.D. 1343/2018:

Istituzione del divieto di sosta, solo sul lato destro nel senso di marcia, con rimozione dalle ore 15 alle ore 23 del 19/10/2018, solo sul lato che s'innesta su via della Libertà.

Domenica 21 ottobre 2018 Manifestazione ciclistica “Memorial Cangelosi”

Quartiere ZEN ore 8:30/12:00, nella via PV 46 (oggi via Sandro Pertini) in entrambe le carreggiate, tratto compreso tra la via Patti e la via Bianchini Ludovico (rotonda compresa. Al completamento dell’ultimo giro la racovana proseguirà per via dell’Olimpo, via Venere, a dx per viale Margherita di Savoia, si prosegue per viale Ercole, a sx per viale Diana, a dx per via della Favorita, a sx per via Martin Luther King e via Pietro Bonanno con arrivo in prossimità del Castello Utveggio.

Fonte: Polizia Municipale

