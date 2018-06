viabilità

Viabilità, nel weekend Palermo cambia volto per ''Manifesta 12'' e altre iniziative

Diversi gli eventi e le occasioni culturali che determineranno, tra sabato 16 e domenica 17 giugno, le modifiche alla circolazione

Nel prossimo weekend Palermo sarà teatro di tanti eventi e iniziative culturale, e la viabilità cittadina sarà soggetta a numerosi cambiamenti. La polizia municipale ha reso note le modifiche che interesseranno le strade palermitane sabato 16 e domenica 17 giugno 2018:

Sabato 16 giugno si terrà l’evento "Manifesta 12" che prevede numerosi appuntamenti: piazza Villena (Quattro Canti) e le vie di accesso (via Maqueda e via Vittorio Emanuele interi tratti) saranno chiuse alla circolazione veicolare per uno spettacolo pirotecnico diurno, mentre alle 17.00 si svolgerà una performance processionale che si snoderà da piazza Santa Chiara fino al Foro Italico; alle ore 20.00 è prevista la Cerimonia ufficiale di apertura di "Manifesta 12" a piazza Magione. Per tutto il giorno si svolgerà a Mondello la manifestazione sportiva "Acquathlon Roggero di Lauria" che prevede l’istituzione del divieto di sosta nel viale Regina Elena e nelle zone limitrofe, mentre in alcune piazze del centro città si svolgerà l’evento "Mille giovani per la Festa della Musica". Nel pomeriggio una processione partirà da piazza Sant’Onofrio e proseguirà per alcune vie del centro. Sabato e domenica verrà installato il maxi schermo a piazza Verdi per la proiezione di "Elisir d’Amore" e "Cavalleria Rusticana", per il quale si prevede un assembramento di persone.

Domenica 17 giugno dalle ore 11.00 alle ore 13.00 la piazza Politeama si terrà la manifestazione filippina "Indipendence Day"; a partire dalle ore 18.00, nell’ambito della manifestazione "Moto Tour", un corteo di auto d’epoca e motoveicoli si sposterà dal porto a viale Regione Siciliana. In Piazza Casa Professa, piazza San Domenico e piazzetta Sant’Eligio avranno luogo rispettivamente gli eventi "Mediterraneo Antirazzista", "Negozi Storici" ed "Evento Associazione Confcommercio".

Elenco completo delle modifiche alla viabilità

Sabato 16 giugno 2018



Ore 7.00 del 15.06.2018 (fino alle ore 24.00 del 16.06.2018) – Manifesta 12

Ore 7.00 del 15.06.2018 – Manifesta 12 - Piazza Magione

Via Carlo Rao, intero tratto: chiusura al transito veicolare, divieto di sosta con rimozione coatta sui due lati della carreggiata, compreso lo slargo interno.

Via Gaetano Filangeri, tratto compreso tra via Carlo Rao e via Carlo Botta, divieto di sosta con rimozione coatta sui due lati della carreggiata;

Via Carmelo Pardi, intero tratto: divieto di sosta con rimozione coatta sui due lati della carreggiata;

Via Filippo Evola, intero tratto: divieto di sosta con rimozione coatta sui due lati della carreggiata;

Piazza Magione, intera area: divieto di sosta con rimozione coatta;

Via Magione : intero tratto: chiusura al transito veicolare, divieto di sosta con rimozione coatta sui due lati della carreggiata;

Via Castrofilippo, intero tratto: chiusura al transito veicolare, divieto di sosta con rimozione coatta sui due lati della carreggiata;

Via Teatro Garibaldi, intero tratto: divieto di sosta con rimozione coatta sui due lati della carreggiata.

Via Francesco Riso, intero tratto: chiusura al transito veicolare, divieto di sosta con rimozione coatta sui due lati della carreggiata.

Via Dello Spasimo, intero tratto: divieto di sosta con rimozione coatta sui due lati della carreggiata.

Via Carlo Botta, intero tratto: divieto di sosta con rimozione coatta sui due lati della carreggiata.

Dalle ore 07:00 del 16/06/2018 alle ore 18:00 del 16/06/2018 e comunque sino a cessate esigenze

Via Dello Spasimo, tratto compreso tra Via Evola e P.zza C. Ventimiglia, divieto di sosta con rimozione coatta sui due lati della carreggiata

P.zza C. Ventimiglia, nel tratto compreso tra il civ.7 e via delle Spasimo: divieto di sosta con rimozione coatta sui due lati della carreggiata.



Ore 10 (fino alle ore 15.00) – Manifesta 12 - Piazza Villena

Piazza Villena e le vie di accesso (via Maqueda e via Vittorio Emanuele interi tratti) chiusura al transito veicolare

Ore 15:30 (fino alle ore 18:30) – Corteo Manifesta 12 - Piazza Santa Chiara/Foro Italico

Soste: piazza Bellini, piazza Santa chiara, piazza Croce dei Vespri, piazza Magione, Foro Italico

Chiusura al transito veicolare al passaggio dell'attività Palermo Procession, di foro Umberto I, nel tratto compreso tra via Lincoln e piazza Kalsa.

Ore 6.00 (fino alle ore 1.00 del 17.06.2018) – Piazza san Domenico, piazza Magione, piazza Mondello, piazza Tarzanà - Mille giovani per la Festa della Musica

Piazza San Domenico , piazza Magione , piazza Mondello (attorno alla fontana), Piazza Tarzanà: chiusura al transito veicolare con limitazioni di nelle aree pedonali per la presenza delle strutture ed istituzione del divieto di sosta con rimozione.

Ore 10 (fino alle ore 20.00) – Acquathlon Roggero di Lauria

Viale Regina Elena, nel tratto compreso tra l'intersezione con viale P.pe Umberto (intersezione esclusa) e viale Principessa Giovanna: in deroga alla O.D. n. 521 del 15/05/2013 ed alla D.D. n. 611 del 29/05/2013 per lo svolgimento dell'Evento Acquathlon Sprint/Acquathlon Kid

Viale Principessa Giovanna, nel tratto compreso tra l'intersezione con viale Regina Elena e viale delle Palme: divieto di sosta con rimozione coatta ambo i lati nel senso di marcia in direzione monte a condizione che venga garantita sempre la presenza di uno spazio di circolazione veicolare longitudinale, di larghezza non inferiore a metri 2,75, libero da qualsiasi ostacolo o impedimento.

Viale Principessa Mafalda, nel tratto compreso tra l'intersezione con viale delle Palme e viale Regina Elena: divieto di sosta con rimozione coatta sul lato destro nel senso di marcia in direzione mare, ad eccezione dei carrelli porta barche a condizione che venga garantita sempre la presenza di uno spazio di circolazione veicolare longitudinale, di larghezza non inferiore a metri 2,75. libero da qualsiasi ostacolo o impedimento.

Ore 16:30 - Processione religiosa Sant’Onofrio

Itinerario: piazza Sant’Onofrio, via Panneria, via dello Spirito Santo, piazza delle Stigmate, piazza Verdi, via Pignatelli Aragona, piazza San Francesco di Paola, via Sant’Oliva, via P.pe di Villafranca, via Paolo Paternostro, via Nicolò Garzilli, via Dante Alighieri, piazza Castelnuovo, via Ruggiero Settimo, via Maqueda, discesa dei Giovenchi, piazza Sant’Onofrio, rientro in chiesa.

Domenica 17 giugno 2018

Ore 8.00 (fino alle ore 2.00 del 18.06.2018) Piazza Casa Professa – Mediterraneo Antirazzista

Piazza Casa Professa, intera piazza: istituzione del divieto di sosta con rimozione coatta, ambo i lati, e chiusura al transito veicolare;

Via Casa Professa, intero tratto: chiusura al transito veicolare;

Via del Ponticello, all'intersezione con piazza Casa Professa/Nino Rasile, i veicoli dovranno effettuare svolta a destra per via Nino Basile.

Ore 16.00 (fino alle ore 20.00) – Vicolo Sant’Eligio e piazzetta Sant’Eligio – Evento Associazione Confcommercio

Divieto di transito veicolare e divieto di sosta con rimozione coatta nell' intera area costituita dalle seguenti vie (o tratti di esse) e piazze:

Vicolo S. Eligio (intero tratto), Piazzetta S. Eligio (intera piazza) e Via Argenteria Vecchia (tratto compreso tra il vicolo Sant’Eligio ed il civico n. 16 incluso).

