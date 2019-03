firme a favore di Nasrin

Villa Costanza al fianco di Amnesty International a favore dell'avvocata iraniana Nasrin Sotoudeh

Gli attivisti di Amnesty International saranno presenti la sera del 29 marzo 2019 presso il ristorante Villa Costanza a Palermo, per raccogliere firme a favore dell'avvocata iraniana Nasrin Sotoudeh.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 28/03/2019 - 15:23:49 Letto 385 volte

#148, come le frustate a cui è stata condannata Nasrin Sotoudeh, avvocata iraniana in carcere per aver difeso, nel suo paese, i diritti delle donne e per aver lottato contro la pena di morte. Amnesty International ha adottato Nasrin come prigioniera di coscienza e noi attivisti saremo presenti la sera di venerdì 29 marzo presso il ristorante Villa Costanza a Palermo, per raccogliere firme a favore di Nasrin.

Ringraziamo i gestori ed il personale di Villa Costanza per aver scelto l'impegno diretto in difesa dei Diritti Umani e per aver deciso di reagire all'indignazione per quanto successo a Nasrin, testimoniandole solidarietà attraverso un gesto simbolico ma significativo. Infatti il personale, venerdì sera, presterà la propria opera verso gli avventori con il simbolo #148 contrassegnato sul viso per solidarietà a Nasrin, e per solidarietà alle troppe persone che in ogni parte del mondo diventano vittime a causa del loro impegno quotidiano in difesa dei diritti di ogni persona.

< Torna indietro

© Palermomania.it - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Palermo n° 15 Del 27/04/2011

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!