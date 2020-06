Villa Sofia Cervello, siglato nuovo accordo sindacale per la misurazione performance e salario di produttività

Villa Sofia Cervello

Villa Sofia Cervello, siglato nuovo accordo sindacale per la misurazione performance e salario di produttivitÓ

Misurazione performance e salario di produttivitÓ, l'azienda ospedaliera Villa Sofia Cervello sigla il nuovo accordo sindacale.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 22/06/2020 - 12:52:24 Letto 396 volte

Adottato il Regolamento per la Valutazione della Performance e Sistema Incentivante del personale dell’Azienda Ospedaliera Villa Sofia-Cervello. L’accordo è stato raggiunto nel corso dell’incontro fra i sindacati e la Direzione. Il regolamento recepisce alcune importanti innovazioni legislative finalizzate a valorizzare il merito e la partecipazione degli operatori, ai vari livelli di responsabilità.

Sono state perciò eliminate le precedenti schede di valutazione individuale, che lasciavano uno spazio eccessivo a valutazioni soggettive, per essere sostituite da griglie di valorizzazione in cui ciascun dipendente potrà esprimere la propria disponibilità ad un impegno lavorativo su specifici obiettivi da raggiungere nell’ambito della Unità Operativa di appartenenza. Alla fine dell’anno tale impegno sarà verificato e verrà premiato in base ai risultati raggiunti da tutta la squadra. Spazio dunque alla partecipazione dal basso, alla valorizzazione del merito e dell’impegno effettivo dimostrato nel corso dell’anno, a criteri condivisi nel proprio gruppo di lavoro. “E’ una scelta strategica della Direzione aziendale, fortemente sostenuta anche dal nostro Organismo Indipendente di Valutazione, per migliorare il senso di appartenenza degli operatori e la condivisione degli obiettivi aziendali, insieme al benessere organizzativo, al senso di responsabilità e alla partecipazione di ciascun lavoratore, a tutti i livelli, elementi che influenzano l’efficienza del sistema sanitario nel suo complesso e la effettiva risposta ai bisogni di salute della collettività”, sottolinea il Direttore Generale dell’Azienda, Walter Messina.

“E’ stato importante anche il lavoro di condivisione con tutte le sigle sindacali che, in diversi tavoli tecnici appositi, hanno approfondito e discusso, insieme ai nostri tecnici e alla Direzione strategica, i contenuti stessi dell’accordo” ribadisce il Direttore Amministrativo Rosanna Oliva, “tanto che abbiamo deciso, insieme, di procedere al varo del nuovo protocollo applicativo per il sistema incentivante nell’anno in corso e incontrarci nuovamente a fine anno per verificare gli effetti di tale innovazione e valutare i cambiamenti conseguenti alla sperimentazione attuata”.

< Torna indietro

© Palermomania.it - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Palermo n░ 15 Del 27/04/2011

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!