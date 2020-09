aggressione

Villabate, membri della Corale Villabatese assaliti a colpi di arance. Attiva Sicilia: ''Ripristinare la legalità''

I membri della Corale Villabatese sono stati assaliti a colpi di arance all'uscita dalle prove.

I membri della Corale Villabatese sono stati aggrediti l'altra sera all’uscita dalle prove, intorno alle 23 nella piazza principale di Villabate. Sono stati assaliti a colpi di arance, pietre verso le auto e pallonate da alcune ragazzini che stazionano nella piazza creando non poche paure a chi la frequenta. Due dei componenti, una donna ed una ragazza, hanno rimediato anche lievi ferite.

Il gruppo di Attiva Sicilia, oltre a dichiarare la propria solidarietà alle vittime di questa aggressione, sottolinea l’urgenza di intervenire “per ripristinare la legalità in un territorio che sembra abbandonato e che sebbene rappresenti il cuore del comune alle porte di Palermo è ormai in balia di bande e baby gang che mettono a rischio l’incolumità dei passanti”.

