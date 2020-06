Ville e Giardini

Ville e Giardini, a Palermo dal 15 giugno ingresso senza prenotazione

Da lunedì 15 sarà possibile accedere alle ville e ai giardini comunali senza prenotazione on line.

A partire da lunedì 15 sarà possibile accedere alle ville e ai giardini comunali senza prenotazione on line, rispettando tuttavia il limite massimo di capienza individuato per ciascun sito al fine di mantenere le distanze ed evitare assembramenti.



Lo ha deciso il sindaco Leoluca Orlando, di concerto con l'assessore Sergio Marino, verificato che dall'inizio della stagione balneare vi è stato un numero decrescente di prenotazioni.



In ogni caso, i custodi che vigileranno agli ingressi, se dovessero verificarsi situazioni di affollamento, saranno autorizzati a vietare ulteriori accessi.



Per il sindaco, "dopo alcune settimane durante le quali si è voluto dare la priorità ai bambini, alle bambine e alle persone con disabilità, vi sono oggi le condizioni per il libero accesso, purché tutti in modo responsabile si attengano alla prescrizioni precauzionali contro il contagio".

