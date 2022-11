La fisica che ci piace

Vincenzo Schettini, il prof di fisica più amato dagli studenti a grande richiesta ritorna a Palermo

Il ''prof'' incontrerà i suoi lovvini a Palermo il 24 e 25 novembre.

20/11/2022

Altre due presentazioni organizzate da Flaccovio Mondadori per il “prof” più amato dagli studenti Vincenzo Schettini, che ritorna a Palermo a pochissima distanza dalla presentazione dal suo libro, “La fisica che ci piace” (Mondadori Electa) che nel frattempo ha guadagnato le prime posizioni nelle classifiche di libri più venduti. Ma un mese fa rimasero fuori dalla libreria tanti giovanissimi, e nel frattempo sono giunte altre richieste dalle scuole: e Schettini ha smontato il programma del suo tour e ha deciso di tornare a Palermo. Il “prof” incontrerà i suoi lovvini giovedì 24 novembre alle 18.30 al bookstore Flaccovio Mondadori a San Lorenzo Mercato e il giorno successivo, venerdì 25 novembre, alle 18,30 parteciperà a La Via dei Librai a Brancaccio.

Nel suo “La fisica che ci piace” (Mondadori Electa) Schettini racconta la materia, di solito abbastanza ostica, in una maniera alternativa, non ponendola come semplice lezione, ma provando a far entrare nei fenomeni da un altro punto di vista: quello della vita di tutti i giorni. Tra le teorie applicate nei film western e quelle sul tempo, si scoprirà che la fisica è in tutte le cose semplici. E Schettini lo spiega così, adorato dagli studenti con cui è sempre in contatto sui suoi canali Youtube, TikTok, Instagram, Spotify e Facebook, che superano un milione e mezzo di follower, il suo video più seguito è stato visualizzato da 7 milioni di persone. Il questo volume “mette a nudo” una serie di piccoli eventi in cui la fisica ha una grande importanza, ma non a prima vista. Vincenzo risponde alle domande con leggerezza spiegando come la fisica spieghi ogni fenomeno che ci circonda, che si parli di energia, di forza o di elettromagnetismo. Tutto ebbe inizio più di dieci anni fa, quando Vincenzo diede il suo cellulare in mano a uno studente chiedendogli di riprenderlo mentre parlava di attrito viscoso. Postato su Facebook, il video provocò la reazione di centinaia di persone che per la prima volta vedevano la didattica in maniera completamente diversa.

Vincenzo Schettini è un fisico, un musicista, un prof influencer. Agli inizi del 2000 si diploma in violino e didattica della musica per poi laurearsi in fisica. Le due anime, quella artistica e quella scientifica, si sono fuse sotto l’idea di trasformare la fisica da pura nozione a vero e proprio intrattenimento; da anni dirige un affermato gruppo gospel chiamato Wanted Chorus e insegna fisica nelle scuole superiori.

