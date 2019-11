Violenza contro le donne

Violenza contro le donne, a Palermo gli eventi parkrun

Anche Palermo e provincia aderisce alla Giornata Internazionale per l'Eliminazione della Violenza Contro le Donne con gli eventi parkrun.

29/11/2019

Anche a Palermo e provincia parkrun sostiene la campagna per l’eliminazione della violenza contro le donne.

Nella nostra regione si svolgeranno infatti, sabato 30 novembre a Uditore parkrun, Foro Italico parkrun e Montelepre parkrun ed il 7 dicembre a Favorita parkrun e Montelepre parkrun, gli eventi parkrun dedicati espressamente alla problematica della violenza contro le donne, nel periodo scelto dalla International Day for the Elimination of Violence Against Women indetto dalle Nazioni Unite.

Per chi volesse coniugare la passione civile con quella per la corsa o la camminata all’insegna del benessere e del sano divertimento, parkrun - il più grande evento podistico internazionale - offre la possibilità di partecipare gratuitamente.

Tutti coloro che lo vorranno, potranno presentarsi al via di uno dei 16 eventi parkrun attualmente attivi in Italia con un indumento arancione per aderire allo slogan “Let’s orange the world”. Le donne di ogni età potranno cimentarsi in diversi ruoli come volontarie e/o partecipare camminando o correndo. parkrun spinge ogni sabato mattina in tutto il mondo per la partecipazione di tutti ai suoi eventi, per una massima inclusione possibile. In questa occasione, però, si vuole dare particolare risalto alla partecipazione femminile.

Come sempre, lungo i percorsi saranno presenti i volontari di parkrun che gestiranno i vari eventi.

