Violenza sulle donne

Violenza sulle donne, Caronia: ''Assistenza psicologica sia fornita da servizio sanitario''

''Le vittime devono essere aiutate e accompagnate, curate dalle ferite fisiche e psicologiche che la violenza, soprattutto quando avviene all'interno della famiglia, lascia su di loro'', ha dichiarato Marianna Caronia.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 25/11/2020 - 17:40:40 Letto 349 volte

"Accanto a iniziative di sensibilizzazione, informazione e di promozione culturale che affrontano le radici del problema, occorre dare da subito assistenza alle vittime di violenza. Alle vittime di tutte le violenze e in particolare alle donne, cui occorre dare servizi che facilitino anche la scelta di denunciare gli abusi subiti.

Le vittime devono essere aiutate e accompagnate, curate dalle ferite fisiche e psicologiche che la violenza, soprattutto quando avviene all'interno della famiglia, lascia su di loro.

Per questo le istituzioni e il sistema sanitario non possono considerare un lusso l'assistenza psicologica, né affidarla a progetti una tantum che per quanto utili, rischiano di rimanere limitati nel tempo e nella loro efficacia.

A breve presenterò all'ARS di un disegno di legge che sto definendo, perché i servizi di assistenza e cura psicologica siano inseriti appieno nel sistema degli interventi assicurati dal sistema sanitario, soprattutto ai soggetti più fragili e deboli, fra cui certamente le donne vittime di violenza." Lo ha dichiarato Marianna Caronia.

< Torna indietro

© Palermomania.it - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Palermo n° 15 Del 27/04/2011

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!