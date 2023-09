Violenza sulle donne, Mattarella: ''E' una intollerabile barbarie sociale. Non c'è libertà quando una persona è vittima di molestie fisiche e mentali''

violenza contro le donne

Violenza sulle donne, Mattarella: ''E' una intollerabile barbarie sociale. Non c'Ŕ libertÓ quando una persona Ŕ vittima di molestie fisiche e mentali''

Per il capo dello Stato ''abbiamo oggi bisogno pi¨ che mai della forza e della cultura delle donne, che con le loro lotte, il loro impegno, la loro originalitÓ hanno indotto e talvolta costretto le societÓ moderne a ripensare stili, modelli e organizzazioni, contribuendo all'affermazione del valore universale della libertÓ''.

"La violenza contro le donne in Italia, in questi ultimi mesi, ha continuato a manifestarsi con numerosi casi di assassinio e di stupro. Questa intollerabile barbarie sociale richiede un’azione più consapevole di severa prevenzione, concreta e costante. A questa si deve affiancare, nell’intera società, un impegno educativo e culturale contro mentalità distorte e una miserabile concezione dei rapporti tra donna e uomo". Così il presidente della Repubblica Sergio Mattarella in un messaggio inviato al Corriere della Sera, in occasione della decima edizione del 'Tempo delle Donne'.

"Non c'è libertà, oggi, quando una persona è vittima di molestie e violenze fisiche o morali", afferma il presidente della Repubblica sottolineando: "Libertà e diritti non sono una conquista irreversibile, ma richiedono un continuo e lungimirante sforzo di tutela, di rinnovamento, di inclusione. Il valore della libertà, l'aspirazione a svilupparla si sono estesi negli anni, grazie anche al ruolo propulsivo delle donne, capaci di portare la loro specifica e concreta sensibilità sui temi dei diritti. Ma tuttora, e in tutto il mondo, la libertà è minacciata da discriminazioni, violenze, disuguaglianze".

Per il capo dello Stato "abbiamo oggi bisogno più che mai della forza e della cultura delle donne, che con le loro lotte, il loro impegno, la loro originalità hanno indotto e talvolta costretto le società moderne a ripensare stili, modelli e organizzazioni, contribuendo all’affermazione del valore universale della libertà".

"Le donne - ricorda - hanno cambiato la politica, la cultura e la società. E continueranno a farlo, in questa stagione in cui sfide decisive impegnano l’Italia, l’Europa e il mondo intero sulla frontiera della pace, dello sviluppo, dei cambiamenti climatici, dell’occupazione e della riduzione delle disparità".

