Visita del Papa a Palermo, in Curia si presenta l'evento con l'Arcivescovo mons. Lorefice

La conferenza stampa si svolgerà martedì 11 settembre 2018 alle ore 11.00, presso il Salone Filangeri Curia Arcivescovile, per presentare la visita pastorale del Santo Padre Francesco di sabato 15 settembre 2018

Circa 80.000 persone provenienti da tutta la Sicilia ed anche da altre regioni d’Italia, 500 pullman, 40 vescovi, 700 sacerdoti, diaconi e religiosi, 200 seminaristi, 250 cantori, oltre 300 tra giornalisti e cine foto operatori, 14 chilometri di transenne dislocate nel percorso papale. Sono questi alcuni dei dati che verranno illustrati nel corso della conferenza stampa che si svolgerà, martedì 11 settembre 2018 alle ore 11.00, presso il Salone Filangeri Curia Arcivescovile, sito in via Bonello 2 a Palermo, per illustrare la visita pastorale del Santo Padre Francesco di sabato 15 settembre 2018, in occasione del XXV anniversario del martirio del Beato padre Giuseppe Puglisi per mano mafiosa.

Saranno presenti l’Arcivescovo, mons. Corrado Lorefice, il vicario generale mons. Giuseppe Oliveri, presidente del Comitato Esecutivo, con i componenti don Salvatore Priola, l’arch. Francesco De Francisci, l’avv. Francesco Lombardo e l’ing. Maurizio Russo. La conferenza che sarà coordinata dal responsabile dell’Ufficio stampa Pino Grasso, sarà trasmessa in diretta streaming.

