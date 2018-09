Visita del Papa

Visita del Papa a Palermo, strade chiuse e stop alla raccolta differenziata

In occasione della visita Pastorale del Santo Padre a Palermo, che avrà luogo il 15/09/2018, ecco come cambia la viabilità...

di Palermomania.it | Pubblicata il: 08/09/2018 - 10:45:31 Letto 328 volte

In occasione della visita Pastorale del Santo Padre a Palermo, che avrà luogo il 15/09/2018, per la ricorrenza del XXV Anniversario del Martirio del Beato Giuseppe Puglisi sono previste diverse manifestazioni. Nello specifico, venerdì 14 settembre dalle ore 18:00 ci sarà una manifestazione di giovani fedeli in Piazza Castelnuovo (manifestazione che si protrarrà per tutta la notte) e che prevede l’istallazione di un palco in Via Ruggero Settimo angolo Via Emerico Amari. Per ovvi motivi di sicurezza sarà vietata la circolazione ai mezzi RAP in quest’area e nelle zone limitrofe con conseguente impossibilità al normale svolgimento del servizio. Si specifica, quindi, che nell’area ricompresa all’interno del seguente perimetro (comprese le strade di confine):

Piazza Mordini

Via La Farina (tratto compreso tra Piazza Mordini e Via Principe di Villafranca)

Via Principe di Villafranca (tratto compreso tra Via La Farina e Via Dante)

Via Dante (tratto compreso tra Via Principe di Villafranca e Via Brunetto Latini)

Via Brunetto Latini

Piazza Amendola

Via Houel (tratto compreso tra Piazza Amendola e Via Goethe)

Via Goethe

Piazza Vittorio Emanuele Orlando

Via Volturno

Piazza Verdi

Via Cavour (tratto compreso tra Via Ruggero Settimo e Via Roma)

Via Roma (tratto compreso tra Via Cavour e Piazza Sturzo)

Piazza Sturzo

Via Puglisi Bertolino

Via Isidoro Carini

Via Archimede (tratto compreso tra Via Isidoro Carini e Via Libertà)

Via Libertà, bretella lato mare (tratto compreso tra Via Archimede e Piazza Crispi).

Nell’ambito del servizio di raccolta differenziata “porta a porta” le utenze commerciali non potranno esporre alcuna frazione differenziata nei giorni di venerdì e sabato, mentre le utenze domestiche non potranno esporre la frazione residuale non riciclabile nel giorno di venerdì 14 sera.

L’azienda provvederà, inoltre, ad sopprimere temporaneamente le postazioni di campane RD lungo il percorso previsto per il passaggio del Santo Padre, che verranno ripristinate nei giorni successivi.

Vedi piano interventi

< Torna indietro

© Palermomania.it - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Palermo n° 15 Del 27/04/2011

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!