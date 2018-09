viabilità visita del Papa

Visita del Papa come cambia la viabilità, divieti e strade chiuse

In occasione della visita del Papa a Palermo, ecco come cambia la viabilità considerato il previsto afflusso di persone provenienti da tutta l’isola

In occasione della visita del Papa a Palermo, considerato il previsto afflusso di persone provenienti da tutta l’isola, la Polizia Municipale invita la cittadinanza ad un uso limitato dei mezzi privati privilegiando i mezzi pubblici o i veicoli a due ruote. 900 ufficiali e agenti del Corpo saranno impegnati su strada per la necessaria assistenza agli utenti e per la disciplina del traffico.

Il programma della visita prevede:

ore 11.15 la celebrazione eucaristica al Foro Italico

ore 13.30, alla Missione di speranza e carità,

ore 15, la visita in forma privata alla Parrocchia San Gaetano nel quartiere Brancaccio e alla Casa del beato Pino Puglisi

ore 15.30 incontro in Cattedralecon il clero, i religiosi e i seminaristi

ore 17 l'incontro con i giovani in piazza Politeama.

In considerazione degli spostamenti e delle misure di sicurezza adottate dalle autorità competenti, è stato predisposto un piano di mobilità straordinario che modificherà la circolazione veicolare.

Il corteo papale attraverserà parte della città in prossimità del Foro Italico e del centro Padre Nostro di Brancaccio.

Il percorso attraversato dal corteo papale sarà libero da scarrabili e cassoni utilizzati in edilizia per la raccolta di sfabbricidi provenienti da ristrutturazioni a partire dalla mezzanotte di mercoledì 12 settembre e dalla mezzanotte di giovedì 13 settembre entreranno in vigore i divieti di sosta nelle vie interessate al percorso.

Il transito veicolare sarà interdetto a partire dalle ore 6.00 di sabato 15 settembre.

Al fine di ridurre al massimo il flusso di autovetture verso il centro che sarà perlopiù interdetto al transito, si raccomanda di lasciare le autovetture private nelle aree destinate, senza avvicinarsi al centro città:

Zona Forum (area antistante stazione Roccella), da cui sarà possibile spostarsi verso il centro con il tram, con navette e con i treni che faranno capolinea a piazza Giulio Cesare, le cui corse per l’occasione saranno aumentate;

Parcheggio via Basile, da cui sarà possibile spostarsi con navette;

Parcheggio via degli Emiri, da cui sarà possibile spostarsi con navette.

L’Amat emetterà solo per l’evento un biglietto valido per l’intera giornata da € 1,40.

Considerato che dal 9 settembre sarà riattivata la linea ferroviaria Punta Raisi-Palermo, sarà possibile arrivare a piazza Giulio Cesare anche dalle stazioni San Lorenzo, Francia, Lolli e Notarbartolo.

I pullman saranno concentrati in zona Forum e in via Basile, all’interno del parcheggio Basile.

