Vittime del Covid, domani bandiere a mezz'asta a Palermo

Domani per tutta la giornata, negli edifici comunali e della Città metropolitana saranno esposte le bandiere a mezz'asta.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 17/03/2021 - 17:12:04 Letto 384 volte

Nel corso della giornata di domani, in occasione dell'anniversario del picco di decessi per Covid nella città di Bergamo e tenuto conto della proposta in discussione in Parlamento di istituire una giornata nazionale commemorativa proprio il 18 marzo, l'area del Verde procederà alla piantumazione di un albero commemorativo a Villa Trabia. La cerimonia, cui prenderanno parte il sindaco Leoluca Orlando, il Vicesindaco, Fabio Giambrone e l'Assessore al Verde, Sergio Marino si svolgerà alle 9.

Dopo la cerimonia, a Palazzo delle Aquile alle 11, il sindaco, in contemporanea con i primi cittadini di tutta Italia, osserverà un minuto di silenzio. Per tutta la giornata, negli edifici comunali e della Città metropolitana saranno esposte le bandiere a mezz'asta.

