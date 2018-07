commemorazione

Vittime di mafia, a Ciaculli l'ultimo omaggio del comandante dei carabinieri in Sicilia

Il generale Riccardo Galletta lascerà l'Isola per un altro incarico, ma ha scelto di chiudere il suo percorso siciliano come l'aveva iniziato: onorando Falcone, Chinnici e tutti i caduti per mafia del Giardino della Memoria

Oggi il comandante della Legione Carabinieri Sicilia, Riccardo Galletta, ha reso omaggio alle vittime della mafia. La commemorazione è avvenuta al Giardino della Memoria, in via Ciaculli a Palermo, nel sito confiscato alla mafia e gestito da UNCI e ANM.

Ad accogliere il generale Galletta, stamattina era presente il vice presidente nazionale dell’UNCI, Leone Zingales. Un momento di riflessione davanti agli alberi che ricordano i giudici Falcone e Chinnici, il presidente della Regione Siciliana Piersanti Mattarella, il prefetto Carlo Alberto Dalla Chiesa, il beato don Giuseppe Puglisi e il commissario Giuseppe Montana. Per Galletta, la ricorrenza ha avuto un senso intimo, sentimentale: a settembre il generale il lascerà il Comando siciliano, per ricoprire un altro incarico nell'Arma.

“Avevo reso omaggio a tutte le vittime della mafia, qui a Ciaculli, all’indomani del mio insediamento alla Legione Carabinieri Sicilia – ha osservato Galletta – e oggi, che mi appresto a lasciare questa bellissima terra, rinnovo il mio doveroso saluto a tutti i caduti: carabinieri, poliziotti, magistrati, giornalisti, sindacalisti, politici, imprenditori e religiosi che hanno speso la loro vita per la legalità e la giustizia. Un sincero grazie ai cronisti e ai magistrati che qui a Ciaculli svolgono un ruolo importante”. “Ringraziamo il Generale Galletta – ha replicato il vice presidente Zingales – per avere ricordato tutte le vittime della mafia, qui a Ciaculli, a conclusione del suo impegno in Sicilia. Gli alberi che dedichiamo alle vittime rappresentano il simbolo della natura che mette radici per un futuro migliore. Al Generale Galletta auguriamo i migliori successi nella sua prossima esperienza professionale”.

