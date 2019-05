Pedalata dei diritti

Vittorio Barbanotti fa tappa a Palermo con la Pedalata dei diritti

Barbara Evola, capogruppo di Sinistra Comune, formazione politica sempre in prima linea per la difesa dei diritti di tutte e tutti, incontra Vittorio Barbanotti. Quasi 2000 km in bici da Milano a Palermo,

di Palermomania.it | Pubblicata il: 20/05/2019 - 16:48:07 Letto 330 volte

Dopo quasi duemila chilometri, da Milano arriva a Palermo per la tappa conclusiva del suo percorso Vittorio Barbanotti, il ciclista dei diritti umani. Barbara Evola, capogruppo di Sinistra Comune lo ha incontrato a Palazzo delle Aquile.

"Ringrazio Vittorio Barbanotti per il messaggio simbolico che la sua impresa consegna ai giovani e alle città toccate dalla pedalata – spiega Barbara Evola -. Un ponte ideale che unisce Nord e Sud per promuovere la cultura dei diritti. Vittorio Barbanotti, classe 1952, ci ricorda che niente è impossibile se ci sono forti motivazioni. E' lunga la strada per difendere i diritti, lottare contro le mafie ed il bullismo, contrastare la violenza sulle donne ed il femminicidio. Ma la cultura della violenza e della sopraffazione si può arginare anche attraverso avventure come questa, un messaggio importante per tutte e tutti."

< Torna indietro

© Palermomania.it - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Palermo n° 15 Del 27/04/2011

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!