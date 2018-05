imprenditoria giovanile

''We Want You'', giovani imprenditori e studenti siciliani insieme per fare impresa

I gruppi giovani di Confcommercio, Sicindustria e ANCE insieme per approfondire e stimolare i temi dell'imprenditoria giovanile. Appuntamento il 4 maggio alle 15,30 a Villa Igiea

di Palermomania.it | Pubblicata il: 03/05/2018 - 09:48:54 Letto 355 volte

Imparare a fare gli imprenditori in Sicilia, avere il coraggio e la determinazione per scommettere su se stessi mettendosi in gioco, facendo magari anche qualche sacrificio con la consapevolezza che nuove realtà lavorative possono nascere e svilupparsi attraverso una idea o il confronto tra idee. "We Want You" è l’iniziativa promossa dai presidenti dei Gruppi Giovani di Palermo di Confcommercio, Sicindustria e Ance - rispettivamente Giovanni Imburgia, Luca Silvestrini e Mario Puglisi - che punta ad approfondire i temi dell’imprenditoria giovanile e che si svolgerà domani venerdì 4 maggio a Palermo, a Villa Igiea, a partire dalle 15,30.

Durante l'incontro ci saranno testimonianze di spicco di imprenditori che sono riusciti a far diventare le proprie idee delle vere e proprie imprese di successo di livello internazionale, ma ci sarà anche spazio per autorevoli interventi istituzionali che avranno lo scopo di indirizzare coloro che hanno deciso di essere imprenditori restando al Sud. Particolare attenzione sarà rivolta agli studenti con il sogno dell'imprenditoria, nella speranza di essere d'aiuto alla conquista di nuovi stimoli per fare impresa nella propria terra.

Verranno approfondite anche tematiche legate all'imprenditorialità, e naturalmente si parlerà anche delle misure a sostegno delle imprese giovani, come per esempio l’incentivo "Resto al Sud", e ci sarà spazio per discutere metodi e strategie. L'evento si concluderà alle 19,30 e seguirà alle 22 una festa per i gruppi dei giovani imprenditori associati.

Il programma di venerdì pomeriggio prevede tre momenti: si parte alle 16,30 con Giovanni De Lisi, Ceo di GreenRail, Ugo Parodi, Ceo di Mosaicoon e Giuseppe Giglio, Ceo di Giglio.com che offriranno le loro testimonianze di impresa di successo tutta palermitana che riesce a competere a livello europeo. A seguire gli interventi istituzionali con il sindaco Leoluca Orlando, l’assessore regionale all'Economia Gaetano Armao, il direttore commerciale della Banca Sant’Angelo Mario Lio, il presidente emerito del Senato Renato Schifani. Il terzo slot di interventi prevede le conclusioni dei promotori di We want You, i presidenti dei Gruppi Giovani di Palermo di Confcommercio, Confindustria e Ance, rispettivamente Giovanni Imburgia, Luca Silvestrini e Mario Puglisi.

< Torna indietro

© Palermomania.it - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Palermo n° 15 Del 27/04/2011

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!