Weekend a Palermo, ecco come cambia la viabilità dal 21 al 23 settembre

La Polizia Municipale rende noti gli eventi che influenzeranno la circolazione stradale nel fine settimana.

La Polizia Municipale rende noti gli eventi che influenzeranno la circolazione stradale nel fine settimana. Venerdì 21 settembre la viabilità cittadina sarà modificata a partire dalla mattina per i provvedimenti relativi all’organizzazione del “Palermo Pride” che sfilerà sabato 22 settembre con partenza alle ore 17.00 da foro Umberto I.

Alle ore 15.00 di sabato si svolgerà allo stadio Renzo Barbera l’incontro di calcio Palermo – Perugia con l’istituzione dell’area pedonale a partire dalle ore 12.00.

Sabato e domenica si terrà il consueto appuntamento previsto in onore di Santa Rosalia, con la chiusura di via Bonanno.

Domenica mattina la manifestazione podistica regionale “Memorial Salvo D’Acquisto” limiterà il transito veicolare da via Notarbartolo a piazza Castelnuovo; nel pomeriggio in via Libertà nel tratto compreso tra piazza Crispi e piazza Castelnuovo si svolgerà il Giro della Sicilia per auto storiche.

Venerdì 21 e sabato 22 settembre 2018

Ore 6.00 - Foro Umberto I - Palermo Pride (Ore 17 del 22 settembre) – O.D. 1200/2018

Foro Umberto I, carreggiata lato mare, tratto di carreggiata rientrata compreso tra la Villa ( antistante il mare) e la carreggiata lato mare di Via Foro Umberto l° e delimitata tra le vie Lincoln e P.zza Tumminello /Via Padre G. Messina ( escluse ) :

Divieto di sosta con rimozione coatta ambo i lati dalle ore 06.00 del 21/09/2018 alle ore 20,00 del 22.09.2018 e comunque sino al termine dell'evento e delle operazioni connesse allo smontaggio di eventuali strutture che dovrà avvenire nella stessa giornata:

La fermata dei Pubblici di Trasporto Extraurbani, sarà spostata temporaneamente in Via Adorno, sul lato ove vige il Divieto con esclusione dal provvedimento di tali veicoli.

Foro Umberto I, tratto compreso tra Via Lincoln e V. Emanuele: Chiusura al transito veicolare dalle ore 17,00 alle 20.00 e comunque sino a cessate necessità del 22/09/2018;

Via Cala, intero tratto: chiusura al transito veicolare dalle ore 17,00 alle 20,00 e comunque sino a cessate necessità del 22/09/2018;

Via Porto Salvo, intero tratto: chiusura al transito veicolare dalle ore 17,00 alle 20,00 e comunque sino a cessate necessità del 22/09/2018;

Chiusura totale al transito veicolare, al passaggio del corteo nelle vie e/o tratti di esse di seguito indicate, per il giorno 22 settembre 2018 dalle ore 17.00 alle ore 20.00 e comunque fino al termine dello svolgimento del corteo che vedrà impegnate:

Foro Umberto I° - nel tratto tra Via Lincoln e Via V. Emanuele ( Porta Felice ); Gli Organizzatori si raccorderanno con il Comando P.M. per individuare il tratto in cui effettuare l'inversione al fine di raggiungere Porta Felice e proseguire su via Vittorio Emanuele; via Vittorio Emanuele - nel tratto tra Foro Umberto l° e via Roma; via Roma - nel tratto compreso tra via V. Emanuele e Via Cavour ; Via Cavour nel tratto compreso tra Via Roma e P.zza Verdi — intera P.zza delimitata quale " Area Pedonale ".

La su riportata limitazione della circolazione veicolare, al passaggio del corteo, come detto, è totale e cioè riguarda tutta la larghezza della carreggiata (di ciascuna delle suddette strade) e, quindi, la suddetta chiusura comprende anche le corsie riservate, con senso di marcia opposto a quello delle altre corsie, di via Roma.

Divieti di sosta con rimozione ambo i lati, dalle 00,00 alle 24,00 e comunque sino a cessate esigenze per il 22/09/2018, nei tratti delle sotto elencate Vie e P.zze:

foro Umberto I, carreggiata lato monte - tratto Porta Felice a via A. Lincoln;

Via Cala, tratto Porto Salvo - Porta Felice;

Via Porto Salvo, tratto Via Cala — Via V. Emanuele;

Via Vittorio Emanuele, tratto P. Felice /Roma ove non prevista ( dovrebbe essere già in vigore permanentemente Z.R.);

Via Roma, tratto V. Emanuele / Via Cavour (comprese eventuali anse in atto riservate alla sosta innanzi alberghi, poste e banche);

via Cavour, tratto Via Roma — P.zza Verdi:

Ore 7.00 (fino alle ore 14.00) – Via Cantavespri/Piazzetta della Pietà - Manifestazione "Il grande viaggio insieme CONAD Tour 2018" – O.D. 1215/2018

Piazzetta della Pietà, intera Piazza: istituzione del divieto di sosta con rimozione coatta (per le ore sopra indicate).

Ore 15.00 - Incontro di calcio Palermo –Perugia - stadio "R. Barbera"

Alle ore 12.00 scatterà la consueta chiusura di viale del Fante, (da piazza Leoni fino a piazza Salerno) e delle vie del Carabiniere e Cassarà.

Dalle ore 13.00 saranno chiuse al transito veicolare via Croce Rossa lato Statua, (da piazza Vittorio Veneto a via Villa Sofia) viale del Fante all'innesto con la Favorita, (altezza via Case Rocca) e via De Gasperi da via Empedocle Restivo.

In direzione stadio sarà percorribile la corsia laterale fino a via Valderice mentre Via Ausonia resterà un'arteria di attraversamento, percorribile in direzione di viale Strasburgo.

La fermata dei bus dalla piazza sarà spostata alla prima fermata di via Libertà, dopo piazza Vittorio Veneto, da dove transiteranno le linee dirette in centro città.

Per dirigersi in città, i veicoli potranno raggiungere viale Croce Rossa, attraversando via Val di Mazara (con inibizione della svolta a sinistra per via Trinacria).

I veicoli provenienti da Pallavicino, potranno arrivare in centro città percorrendo via dei Quartieri, mentre da viale del Fante saranno dirottati in via Case Rocca, percorribile a senso unico, per raggiungere viale Ercole, all'interno del parco della Favorita.

Il divieto di transito sarà in vigore fino al termine della partita e comunque fino a cessato bisogno.

Per gli spettatori dell'incontro di calcio è preferibile raggiungere con anticipo la zona stadio, mentre si consigliano percorsi alternativi all'utenza non interessata all'evento.

La zona sarà presidiata dalle pattuglie della Polizia Municipale.

Sabato 22 e domenica 23 settembre 2018

Ore 14.00 - Via Bonanno - Festeggiamenti in onore di Santa Rosalia – O.D. 1024/2016

Via Pietro Bonanno, tratto compreso tra via Cardinale Rampolla e la Spianata della Sacra Grotta: Chiusura al transito veicolare ad eccezione degli autorizzati.

Domenica 23 settembre 2018

Ore 7.00 – Gara podistica regionale– Memorial “Salvo D’Acquisto” – O.D. 1205/2018

Via della Libertà- carreggiata centrale del tratto compreso tra la via Notarbartolo (esclusa) sino a Piazza Castelnuovo (esclusa), chiusura al transito veicolare dalle ore 07:00 alle ore 12:30 del 23 settembre 2018 e comunque sino a cessata esigenza; (carreggiate laterali) - divieto di sosta con rimozione coatta sul lato Dx rispetto al senso di marcia;

Durante lo svolgimento della manifestazione, sarà posto il divieto di transito ai cicli e velocipedi all'interno dell'area oggetto dello svolgimento della stessa e nelle piste ciclabili esistenti lungo il percorso di che trattasi.

Piazza Mordini per i giorni 22 e 23 settembre 2018 centro piazza, istituzione del divieto di sosta con rimozione coatta con chiusura al transito veicolare per la posa di n° 10 gazebi, solo per il giorno 01 novembre 2017 la chiusura sarà estesa solo lato Hotel Excelsior "lato monte";

Piazza Francesco Crispi lato Giardino Inglese per il giorno 23 settembre 2018 durante e per tutta la durata della manifestazione chiusura al transito veicolare per la posa di n° 1 gazebo e n° 4 bagni chimici; il sopracitato circuito sarà transennato a cura della organizzazione e sarà consentito il transito negli attraversamenti di Via Archimede Via Siracusa, Via R. Settimo Piazza Castelnuovo e Via La Farina Piazza Crispi;

Si confermano i divieti previsti dalla O.D. n° 94 del 23/01/2017.

L'O.D. 94 del 23.01.2017 relativamente alla carreggiata centrale di Via Libertà nel tratto compreso tra P.zze Mordini/Crispi e Vie Siracusa /Archimede resta in vigore al cessare dei provvedimenti relativi all'evento "Memorial Podistico Salvo D'Acquisto - Gara Podistica Regionale".

Ore 13.00 – Centro città - Raid dell’Etna 2018 – Giro della Sicilia per auto storiche – O.D. 1086/2018

Che dalle ore 13,00 alle ore 20,00 del 23.09.2018 l'O.D. 93 del 20.01.2017 relativamente alla carreggiata centrale di Via Libertà sia sospesa per consentire le fasi preliminari dell'evento;

Che dalle ore 20,00 alle 24,00 ( e comunque sino a cessate esigenze) del 23.09.2018 l'asse di Via della Libertà compreso da P.zza Mordini / Crispi e P.zza R. Settimo /P.zza Castelnuovo sia mantenuto chiuso alla circolazione;

Via R. Settimo dalle ore 20,00 del 23.09.2018 sarà transitabile in considerazione che l'O.D. 93 del 20.01.2017 risulta vigente sino alle ore 20,00.

Via della Libertà, nel tratto compreso tra Via Siracusa (esclusa) alle piazze R. Settimo/Castelnuovo (escluse) — carreggiata centrale e P.zza F.sco Crispi /Mordini Via Siracusa:

Chiusura ai transíto veicolare, dalle ore 13,00 del 23/09/2018 alle ore 23,00 dello stesso, e comunque sino al termine della manifestazione che non potrà protrarsi oltre le ore 24,00.,

Divieto di sosta con rimozione coatta, ambo i lati dalle ore 13,00 del 23/09/2018 alle ore 23,00 dello stesso, con esclusione dei veicoli partecipanti e regolarmente iscritti alla manifestazione. Dovrà essere garantita per eventuali emergenze, una corsia di almeno 3,00 mt. nella carreggiata centrale.

Nel tratto compreso tra: Piazza Mordini / Crispi (escluse) e ViaSiracusa (esclusa) — carreggiata centrale per problemi di viabilità:

Chiusura al transito veicolare, dalle ore 13,00 del 23/09/2018 alle ore 23,00 dello stesso, e comunque sino al termine della manifestazione che non potrà protrarsi oltre le ore 24,00;

Divieto di sosta con rimozione coatta, ambo i lati dalle ore 13.00 del 23/09/2018 alle ore 23,00 dello stesso, con esclusione dei veicoli partecipanti e regolarmente iscritti alla manifestazione.

Nel tratto compreso tra le piazze Mordini/Crispi alle piazze R. Settimo/Castelnuovo — nelle carreggiate laterali di valle e di monte: Divieto di sosta con rimozione coatta, sul lato dx nel senso di marcia, dalle ore 08,00 del 23/09/2018 alle ore 23,00 e comunque sino al termine della manifestazione che non potrà protrarsi oltre le ore 24,00dello stesso.

Nel tratto compreso tra le piazze R. Settimo/Castelnuovo — nella carreggiata centrale per consentire il passaggio delle vetture in direzione Via R. Settimo:

Chiusura temporanea al transito veicolare dalle ore 22.00 e sino al termine della partenze delle vetture iscritte alla manifestazione. per cui il traffico sul prolungamento di Via Turati direzione Dante potrà essere dirottato sulla laterale dì Via Libertà ad eccezione di eventuali veicoli in emergenza ovvero, secondo la temporanea sospensione della circolazione veicolare che verrà effettuata con la presenza del personale del Comando P.M., al fine di consentire continuità in direzione Dante;

Saranno consentiti. in sicurezza, gli attraversamenti dei veicoli provenienti da:

Via La Farina in direzione di piazza Crispi e/o in direzione della carreggiata laterale di monte di via Libertà ;

Via Archimede in direzione di Via Siracusa e/o direzione della carreggiata laterale di monte di via Libertà;

I veicoli dopo le partenze da Via della Libertà, si sposteranno secondo il seguente percorso: Via R. Settimo, Via Cavour. Via F.sco Crispi, Foro Umberto 1°. Hotel N.H.;

I veicoli provenienti da Via La Farina per raggiungere P.zza R. Settimo potranno provvedere ad utilizzare il percorso alternativo delle giornate domenicali disposto con O.D. 61/18 Anello Ferroviario ed integrata con O.D. 253/2018 " Via Dante e Altre ";

L'O.D. 1225 del 13/10/2016 che ha istituito in Via della Libertà dei percorsi ciclabili per cui, si ritiene sospendere, temporaneamente dalle 14,00 del 23.09.2018 alle ore 24,00 e comunque sino a quando non saranno assicurate le condizioni per il ripristino del provvedimento, l'utilizzo delle stesse in quanto la circolazione dei velocipedi potrebbe confliggere con la circolazione pedonale sui marciapiedi distolta dai veicoli storici in sosta sulla carreggiata centrale di Via delle Libertà.

Ore 16.00 – Quartiere ZEN – Processione religiosa – O.D. 1197/2018

Chiusura al transito veicolare, delle vie e piazze interessate, al passaggio dalla processione in onore al Santo Padre Pio da Pietralcina, con partenza alle ore 16,00 e fino al termine delle processione, per il 23 settembre 2018, lungo l'itinerario sotto descritto:

Via F. De Gobbis, via Luigi Einaudi, via Patti, via Leonardo Pisano, via Marco Fanno, via Ignazio Mormino, via G. Lanza di Scalea, e successivamente ricollegandosi con la via Luigi Einaudi si proseguirà per alcune vie del Quartiere Zen 2: via Rocky Marciano, via Fausto Coppi, via Girardengo e via Agesia di Siracusa.

