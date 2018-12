viabilità

Weekend, come cambia la viabilità a Palermo

La Polizia Municipale informa che sabato la viabilità da Mondello a Borgo Nuovo sarà influenzata dal passaggio di una carovana di motociclette a traffico aperto; domenica la circolazione veicolare sarà modificata in occasione dell’incontro di calcio Palermo-Livorno che si svolgerà allo stadio R. Barbera e che prevedrà l’istituzione dell’area pedonale nelle zone limitrofe allo stadio.

In dettaglio:

Sabato 15 dicembre

Ore 9:30 – Passeggiata motocicli a traffico aperto

Itinerario: viale Del Fante, via Duca degli Abruzzi, piazza Pallavicino, via Mater Dolorosa, viale Regina Margherita, piazza Valdesi, via Regina Elena, piazza Mondello, La Torre, via Piano di Gallo, piazza Mondello, via Principe di Scalea, piazza Valdesi, via Regina Elena, via Principessa Jolanda, via delle Palme, lungomare Cristoforo Colombo, via Bordonaro, via Vergine Maria, via Papa Sergio I, via Rampolla , via Bonanno, largo Salerno, via Martin Luther King, via Imperatore Federico, piazza Don Bosco, via Generale Di Giorgi , viale Lazio, viale Michelangelo, via Mauro de Mauro, polisportiva Malù.

Domenica 16 dicembre

Ore 12:30 - Stadio

In occasione della partita di calcio Palermo Livorno che avrà inizio alle ore 15 come di consueto sarà chiuso al transito veicolare viale del Fante, nel tratto prospiciente lo stadio comunale “R. Barbera”.

Il piano di viabilità prevede l’istituzione dell’area pedonale dalle ore 12,30 e fino a cessato bisogno, con il divieto di transito ai veicoli su viale del Fante, nel tratto da Piazza Leoni a Piazza Salerno e le vie del Carabiniere e Cassarà .

I veicoli provenienti da via dei Leoni, raggiungeranno Pallavicino dal viale Croce Rossa per immettersi da piazza Salerno in direzione Palazzina Cinese.

I veicoli provenienti da Pallavicino, per raggiungere il centro città, da via Duca degli Abruzzi potranno svoltare a destra per via dei Quartieri in direzione S. Lorenzo, oppure proseguire sul viale del Fante per poi svoltare a destra per piazza Salerno (Villa Sofia), proseguendo per viale Croce Rossa.

La zona sarà presidiata dalle pattuglie della Polizia Municipale per la necessaria assistenza agli utenti.

Le fermate dei bus delle vie del Fante e Cassarà saranno dirottate in piazza Papa Giovanni Paolo II, ll.

Fonte: Polizia Municipale

