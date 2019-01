viabilità

Weekend, come cambia la viabilità a Palermo

La Polizia Municipale informa come cambia la viabilità a Palermo nel weekend.

La Polizia Municipale informa che sabato 12 gennaio a partire dalle ore 9.00 in via Cesareo angolo via Leopardi, si svolgerà la cerimonia commemorativa dell’ex sindaco di Palermo Giuseppe Insalaco, mentre dalle ore 8.00 alle ore 17.00 dello stesso giorno, per consentire gli interventi di salvaguardia delle pareti rocciose del Monte Pellegrino, continuerà la chiusura al transito veicolare e pedonale iniziata lunedì scorso, di via Monte Ercta, nel tratto compreso tra il primo tornante dopo l’ incrocio col viale Margherita di Savoia e la via Annone.

Fonte: Polizia Municipale

