viabilità weekend

Weekend, come cambia la viabilità in città

Sabato 8 e domenica 9 settembre la circolazione stradale del centro città sarà parzialmente modificata in relazione a tre manifestazioni religiose.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 07/09/2018 - 10:00:09 Letto 452 volte

La Polizia Municipale informa sugli eventi che influenzeranno la viabilità cittadina nel weekend. Sabato 8 e domenica 9 settembre la circolazione stradale del centro città sarà parzialmente modificata in relazione a tre manifestazioni religiose.

Sabato 8 settembre

Ore 15.30 – Via Filippo Juvara – Cerimonia religiosa - Chiesa Spirito Santo (O.D. 1040)

Via Filippo Juvara, nel tratto compreso dal cortile Barcellona a via Re Federico: chiusura al transito veicolare e divieto di sosta con rimozione coatta, ambo i lati, dalle ore 15.30 alle ore 18.00 del 08/09/2018 e comunque sino a cessate esigenze;

I veicoli provenienti da via Goethe e dalle relative traverse, avranno l'obbligo di svolta destra per via G. Vitagliano in direzione via Houel;

Via Polara - I veicoli all'intersezione con via F. Juvara, avranno l'obbligo di svoltare a destra, in direzione via Goethe, dalle ore 15.30 alle ore 18.00 del 08/09/2018 e comunque sino a cessate esigenze.

Ore 20.00 – Via Maqueda – Manifestazione religiosa – Maria SS. Della Mercede (O.D. 998)

Via Maqueda, nel tratto compreso tra via Fiume e via delle Pergole/vicolo Santa Rosalia: chiusura al transito veicolare e divieto di sosta con rimozione coatta, ambo i lati, dalle ore 20.00 alle ore 24.00 del 08/09/2018 e comunque sino a cessate esigenze; i veicoli provenienti da piazza Villena e dalle relative traverse, avranno l'obbligo di svolta sinistra per via Fiume;

Via San Giosafat, intero tratto: chiusura al transito veicolare, dalle ore 20.00 alle ore 24.00 del 08/09/2018 e comunque sino a cessate esigenze;

Via Case Nuove, nel tratto compreso tra via Maqueda e vicolo Chiarandà: chiusura al transito veicolare e divieto di sosta con rimozione coatta, ambo i lati, dalle ore 20.00 alle ore 24.00 del 08/09/2018 e comunque sino a cessate esigenze.

Nel tratto compreso tra vicolo Vanucci e vicolo Chiarandà: chiusura al transito veicolare, eccetto i veicoli dei residenti della via Case Nuove e dei vicoli Chiarandà, Case di Troia, della Madonna, del Romito e la Rocca alle Case Nuove, dalle ore 20.00 alle ore 24.00 del 08/09/2018 e comunque sino a cessate esigenze.

Domenica 9 settembre

Ore 00.00 – Via Marabitti 16 – Processione Religiosa – Parrocchia Santa Maria V.M. (O.D. 1123)

Via Marabitti, tratto compreso tra la via Nicolò Spedalieri (esclusa) e la via Montalbo (esclusa) : divieto di sosta con rimozione coatta ambo i lati per giorno 09 Settembre 2018, dalle ore 00,00 sino alle ore 23,00 circa e comunque sino al termine della manifestazione.

I tratti stradali su cui vigerà il divieto di sosta sono così di seguito articolati:

Lato Sx, dal civ. 31 sino al civ. 9

Lato Dx, dal civ. 1611 sino al civ. 4

Fonte: Polizia Municipale

