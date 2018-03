viabilitÓ

Weekend, come cambia la viabilitÓ in cittÓ

In vista del weekend la Polizia Municipale rende noti gli eventi che influenzeranno la viabilitÓ cittadina sabato 17 e domenica 18 marzo.

La Polizia Municipale informa che domenica 18 marzo si svolgerà la manifestazione sportiva “Strapalermo – corri strapapà per Telethon 2018” che influenzerà la viabilità del centro città dalle prime ore del mattino fino alla fine dell’evento che è prevista alle ore 14 circa.

In piazza Verdi, nel tratto compreso tra via Cavour e via Pignatelli Aragona verrà istituito il divieto di sosta con rimozione coatta, ambo i lati, dalle ore 04,00 alle ore 14,00 e comunque sino al termine della manifestazione; chiusura al transito veicolare dalle ore 06,00 alle ore 14,00 e sino al termine della manifestazione; i veicoli provenienti da via Volturno dovranno svoltare in direzione di via Pignatelli Aragona. In via Cavour, nel tratto compreso tra via Roma e piazza G. Verdi, istituzione del divieto di sosta con rimozione coatta, ambo i lati, dalle ore 04,00 alle ore 13,00, e comunque sino al termine della manifestazione; chiusura al transito veicolare e pedonale (nella carreggiata destinata ai partecipanti alla manifestazione) dalle ore 06,00 alle ore 13,00, e comunque sino al termine della manifestazione;

In via Roma, nel tratto compreso tra Piazza G. Cesare e via Cavour, istituzione del divieto di sosta con rimozione coatta, ambo i lati, e chiusura al transito veicolare e pedonale (nella carreggiata destinata ai partecipanti alla manifestazione), dalle ore 07,00 alle ore 13,00 e comunque sino al termine della manifestazione; in Via Torino, intero tratto: istituzione del divieto di sosta con rimozione coatta, ambo i lati, dalle ore 04,00 alle ore 13,00 e comunque sino al termine della manifestazione; chiusura al transito veicolare e pedonale, dalle ore 07,00 alle ore 13,00, e comunque sino al termine della manifestazione.

In via Maqueda, nel tratto compreso tra via Cavour/piazza G. Verdi e via Torino, istituzione del divieto di sosta con rimozione coatta, ambo i lati, e chiusura al transito veicolare e pedonale, dalle ore 07,00 alle ore 13,00, e comunque sino al termine della manifestazione. In Piazza Villena istituzione del divieto di sosta con rimozione coatta, ambo i lati, e chiusura al transito veicolare e pedonale (nella carreggiata destinata ai partecipanti alla manifestazione), dalle ore 07,00 alle ore 13,00, e comunque sino al termine della manifestazione.

