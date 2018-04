viabilità

Weekend, come cambia la viabilità in città

In vista del fine settimana, la Polizia Municipale rende noti gli eventi che influenzeranno la viabilità cittadina nei giorni di sabato 14 e domenica 15 aprile.

Sabato 14, alle ore 10 la “Giornata Nazionale della Mutualità” a Palazzo Chiaramonte Steri in piazza Marina prevede l’affluenza di veicoli e pulman dalle province. Dalle ore 12:30 sarà istituita la zona pedonale in occasione dell’incontro di calcio Palermo-Cremonese allo stadio Renzo Barbera. Alle ore 16:30 è previsto il corteo “Marcia per la vita e la famiglia”, che da piazza Crispi proseguirà fino a piazza Verdi. Domenica 15 aprile il centro città sarà coinvolto nella manifestazione “Vivicittà” per l’intera mattinata e dalle ore 07:00 alle ore 15:00 il parco della Favorita sarà chiuso per la manifestazione “Domenica in Favorita”.

Sabato 14 aprile:

Ore 12:30 area pedonale Stadio “R. Barbera”: viale del Fante, interdizione del transito veicolare da piazza Leoni a piazza Salerno e delle vie del Carabiniere e Cassarà. I veicoli provenienti da Pallavicino, percorrendo viale del Fante, per svoltare a sinistra per via Case Rocca per proseguire su viale Ercole, all’interno del Parco della Favorita, in direzione piazza Leoni o svoltare a destra per piazza Salerno (Villa Sofia), proseguendo per viale Croce Rossa. I veicoli provenienti da via dei Leoni, raggiungeranno Pallavicino dal viale Croce Rossa per immettersi da piazza Salerno in direzione Palazzina Cinese o da viale Diana in direzione Mondello per svoltare a sinistra all’altezza dell’incrocio semaforico di via Mater Dolorosa. Le fermate dei bus delle vie del Fante e Cassarà per raggiungere il centro città saranno spostate in viale Croce Rossa in direzione piazza Vittorio veneto (Statua). La zona sarà presidiata dalle pattuglie della Polizia Municipale per la necessaria assistenza agli utenti. Agli automobilisti che confluiranno nella zona stadio, si ricorda di sostare i veicoli nel rispetto del codice della strada con particolare attenzione alla segnaletica mobile ed ai divieti di zona rimozione.

Ore 16:30 “Marcia per la vita e la famiglia”. Itinerario: partenza da piazza Crispi, via Libertà, via Ruggero Settimo, arrivo a piazza Verdi.

Domenica 15 aprile:

Ore 9.00 “Vivicittà”: partenza ore 9.30 - via della Libertà - Giardino Inglese, si prosegue in direzione statua si percorre in direzione di piazza Vittorio Veneto con giro di boa in fondo alla via Libertà; si ritorna al Giardino Inglese da via della Libertà e si prosegue diritto, via Ruggero Settimo (boa), via Emerico Amari, via La Lumia, via Turati, via della Libertà, Giardino Inglese (arrivo - 2 giri per un totale di 12 km).

“Domenica in Favorita”- Dalle ore 07,00 alle ore 15,00, chiusura al transito veicolare del viale Diana e del viale Ercole e divieto di sosta con rimozione ambo i lati dei viali e strade di collegamento. Sono esclusi i bus navetta Amat, i veicoli in emergenza, di protezione civile e dell’amministrazione comunale collegati all’evento e della riserva naturale orientata “Monte Pellegrino”.

