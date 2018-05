viabilitą

Weekend, come cambia la viabilitą in cittą

Domani, domenica 6 maggio torna ''La Domenica Favorita'', ma anche tanti altri eventi che cambiano la viabilitą cittadina.

Domani, domenica 6 maggio torna “La Domenica Favorita”. Oltre cinquanta le attività previste per questo terzo appuntamento con le attività ludiche, sportive e culturali organizzate all’interno del Parco della Favorita.

Anche questa settimana, numerosi gli avvenimenti da segnalare: dalle visite guidate della Real Casina Cinese e Villa Niscemi (9-13), alla corsa contro la violenza sulle donne “Palermo in rosa”, con partenza prevista alle ore 10.30 dal Museo Pitrè; dall’esibizione della Fanfara dell’Arma dei Carabinieri (ore 10.45, palco Museo Pitrè) alla Festa della Croce Rossa Italiana (9.30-13.30, Piazzale dei Matrimoni); dalla Giornata della Cultura Vietnamita (atrio di Villa Niscemi, dalle 9 alle 13), alla tavola rotonda in memoria di Francesca Morvillo sul tema “Come è cambiata Palermo dopo le stragi" (11.30, Museo Pitrè) cui parteciperanno il Sindaco Leoluca Orlando ed i Magistrati Alfredo Morvillo e Giuseppe Ayala.

Ma non solo, oltre alla “Domenica Favorita”, questo fine settimana sono previsti anche altri eventi che cambiano la viabilità cittadina. Sabato 5 maggio, a partire dalle ore 15, a piazza Vittorio Emanuele Orlando si svolgerà la manifestazione “Notte bianca della legalità” che vedrà circa trecento studenti confrontarsi nei vari laboratori gestiti da magistrati, avvocati e rappresentanti delle forze dell'ordine. Nella stessa giornata entreranno in vigore i divieti di sosta in un tratto di via Terrasanta in previsione della fiaccolata serale e della processione domenicale in onore della Madonna di Fatima.

Domenica 6 maggio, un’altra giornata di chiusura del parco della Favorita per la manifestazione sportiva-culturale “La Domenica Favorita” e un motoraduno che prevede una carovana di sessanta motocicli che sfileranno dal centro città a Mondello. Alle ore 18.30 da Pietratagliata partirà la processione religiosa del SS. Crocifisso di Pietratagliata.

In dettaglio:

Sabato 5 maggio

Ore 8, in via Terrasanta, nel tratto compreso tra i civici n°74 e n°92: entrata in vigore del divieto di sosta con rimozione coatta ambo i lati, nell’ambito dei festeggiamenti in onore della Madonna di Fatima (O.D. 474).

Ore 21.00 – zona Notarbartolo/Terrasanta – fiaccolata in onore della Madonna di Fatima. Itinerario: partenza dalla chiesa di San Francesco di Sales, via Notarbartolo e via Terrasanta (chiesa).

Domenica 6 maggio

Ore 7.00 (fino alle ore 15.00) – Parco della Favorita – “Domenica Favorita”. Dalle ore 07,00 alle ore 15,00 e comunque sino a cessate esigenze chiusura al transito veicolare del viale Diana e del viale Ercole e divieto di sosta con rimozione ambo i lati dei viali e strade di collegamento. Sono esclusi i bus navetta Amat, i veicoli in emergenza, di protezione civile e dell’amministrazione comunale collegati all’evento e della riserva naturale orientata “Monte Pellegrino”. Chiusura al transito veicolare dalle ore 7.00 alle ore 15.00: Case Rocca, intero tratto tra viale Ercole e viale del Fante; Strade di collegamento tra i viali Diana e Ercole (altezza piazzale dei Matrimoni); All' interno del Parco della Favorita tratto compreso tra la Fontana d'Ercole ed il viale Duca degli Abruzzi esclusi i veicoli AMAT- Bus Navetta;

Viale Margherita di Savoia, nel tratto compreso tra via Mater Dolorosa e la tenuta Real Favorita/Cancello Giusino;

Via Paolo Giaccone e via Sebastiano Bosio;

Strade senza uscita alla sbocco sul viale Margherita di Savoia (escluso i residenti);

Via della Favorita divieto di sosta con rimozione ambo i lati nel tratto tra l'ingresso di viale Diana e via Martin Luther King, secondo il diario previsto e comunque sino al termine della manifestazione; Largo Willy Brandt, tratto tra via della Favorita e via Martin Luther King per i soli residenti e domiciliati ricadenti nel tratto di via Della Favorita, è consentito l'ingresso e l'uscita valido ore 08,00 alle ore 14,00 secondo il diario previsto e comunque sino al termine della manifestazione.

Divieti di sosta ore 07,00 alle ore 15,00. Piazza Castelforte, intera area interessata dalla rotatoria: divieto di sosta con rimozione dalle ore 07,00 alle ore 15,00; viale Venere conferma del divieto di sosta esistente, tratto compreso tra piazza Castelforte e sino al civ.20.

