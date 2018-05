viabilità

Weekend, come cambia la viabilità in città

La Polizia Municipale informa sugli eventi che si svolgeranno nel weekend e che influenzeranno la viabilità cittadina.

La Polizia Municipale informa sugli eventi che si svolgeranno nel weekend e che influenzeranno la viabilità cittadina. Oggi si terrà la gara di triathlon sprint “Mondello Cup” che limiterà il transito a Mondello e nel parco della Favorita, e l’incontro di calcio Palermo-Cesena che si terrà allo stadio Renzo Barberà prevedrà la consueta area interdetta al transito veicolare nelle zone limitrofe allo stadio. Domenica si svolgerà l’ultimo appuntamento de “La Domenica Favorita” con la chiusura del parco per le manifestazioni ludico-sportive. Nella stessa giornata, nelle prime ore del mattino, si terrà il “Memorial Balistreri” con la mezza maratona in carrozzina per le vie del centro. In serata una processione religiosa limiterà la circolazione in zona Calatafimi/Mezzo Monreale.

In particolare:

Sabato 12 maggio

Ore 12.30 - area pedonale nelle zone limitrofe allo stadio R. Barbera in occasione dell’incontro di calcio Palermo – Cesena delle ore 15.00

Domenica 13 maggio

Ore 7.00 (fino alle ore 15.00) – Parco della Favorita – “Domenica Favorita”.

Ore 8.00 (fino alle ore 20.00) - Piazza Valdesi (pressi il Punto Snai) - Promozione Volotea.

Chiusura al traffico veicolare per la posa di N° 1 gazebo e di un aereo gonfiabile per metri quadrati 63,00; divieto di sosta con rimozione coatta, dalle ore 08,00 del 13/05/2018 alle ore 20,00 e comunque sino al termine della manifestazione.

Ore 8.30 (fino alle ore 10.30 o comunque fino al termine della manifestazione) 5° Memorial Salvatore Balistreri — Settima Mezza Maratona Regionale in carrozzina. Itinerario: via della Libertà (intero tratto) — piazza Vittorio Veneto (intera piazza) - piazza R. Settimo (intera piazza) - via Emerico Amari (tratto compreso tra p.zza R. Settimo e via I. La Lumia) — via I. La Lumia (tratto compreso tra via E. Amari e via Turati) — via Turati (tratto compreso tra via I. La Lumia e via della Libertà).

Ore 18.00 Festa patronale Santa Maria La Reale – processione. Itinerario: Santuario Santa Maria La Reale, via Saitta Longhi, via Filippo Paruta, corso Calatafimi, viale del Santuario, Santuario.

