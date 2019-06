viabilità

Weekend di eventi a Palermo: come cambia la viabilità

La Polizia Municipale rende noti gli eventi che influenzeranno la circolazione veicolare nel weekend.

La Polizia Municipale rende noti gli eventi che influenzeranno la circolazione veicolare nel weekend: sabato pomeriggio si svolgeranno due manifestazioni religiose, rispettivamente in via Ammiraglio Rizzo e nelle zone limitrofe a piazza Sant’Onofrio; di sera, la carreggiata centrale di via Libertà nel tratto Mordini/Castelnuovo sarà chiusa al transito in occasione di un concerto. Domenica si terranno: una manifestazione ciclistica il cui circuito si concentrerà nel quartiere Uditore, una commemorazione nella zona di Cardillo e due manifestazioni religiose nei quartieri Villa Tasca e Brancaccio.

Sabato 15 giugno

Ore 16.00 (fino alle ore 18.00) – Manifestazione religiosa via Ammiraglio Rizzo.

Ore 16.30 – Centro città – Processione religiosa Sant’Onofrio.

Itinerario: piazza Sant’Onofrio, via Panneria, via dello Spirito Santo, piazza delle Stigmate, via alessandro Scarlatti, piazza Verdi, via Pignatelli Aragona, piazza San Francesco di Paola, piazza Sant’Oliva, via Principe di villafranca, via Paolo Paternostro, via Niccolò Garzilli, via Dante Alighieri, piazza Castelnuovo, via Ruggero Settimo, via Maqueda, Discesa dei Giovenchi, piazza Sant’Onofrio, rientro in chiesa.

Ore 20.00 (fino alle ore 23.00) - Centro città - “Concerto dell’Orchestra Sinfonica Siciliana”

Limitazione temporanea della circolazione veicolare e della sosta, in alcune vie e piazze cittadine dalle ore 20.00 alle ore 23.00 e comunque sino al termine della manifestazione:

Via Libertà carreggiata centrale–nel tratto compreso tra le piazze F.Crispi/Mordini e Castelnuovo/R. Settimo con esclusione dell’attraversamento di via Archimede direzione via Siracusa: chiusura al transito veicolare;

Carreggiata laterale di monte, compresa tra la piazza Mordini e la Piazza Castelnuovo: divieto di sosta con rimozione coatta, solo sul lato dx nel senso di marcia;

Strada di collegamento tra le vie Libertà e R. Settimo in adiacenza alle piazze Ruggero Settimo/Castelnuovo: chiusura al transito veicolare dell’intera carreggiata;

Piazza R. Settimo, nei tratti compresi tra le vie Ruggero Settimo ed Emerico Amari, e tra le vie G. Daita e Libertà: divieto di sosta con rimozione coatta ambo i lati dalle ore 19,00 alle ore 24,00 e chiusura al transito veicolare dell’intera carreggiata;

Via E. Amari nel tratto compreso tra piazza R. Settimo e la via I. La Lumia (esclusa); divieto di sosta con rimozione coatta ambo i lati e chiusura al transito veicolare dell’intera carreggiata,

Via Turati nel tratto compreso tra le vie I. La Lumia e piazza R. Settimo: divieto di sosta con rimozione coatta ambo i lati e chiusura al transito veicolare dell’intera carreggiata;

Piazza Castelnuovo nel tratto compreso tra la via Libertà ed il civ.n°50 (escluso), sul lat dx nel senso di marcia: divieto di sosta con rimozione coatta, eccetto i Taxi che normalmente sostano in prossimità di via Turati/Piazza Ruggero Settimo;

Durante la chiusura delle vie e piazze sopra descritte, saranno attivati anche i sotto elencati provvedimenti necessari a garantire la circolazione veicolare nell’area in esame, sotto elencate vie e piazze:

Via D. Scinà - I veicoli provenienti da piazza Sturzo, dovranno svoltare a dx o a sx per via I. La Lumia;

Via G. Daita, nel tratto compreso tra le vie N. Gallo e piazza R. Settimo: chiusura al transito veicolare; I veicoli dovranno proseguire per via N. Gallo in direzione di via I. La Lumia o della carreggiata laterale di valle di via Libertà.

Domenica 16 giugno

Fino alle ore 13.00 del 16.06.2019 con inizio alle ore 20.00 del 15 giugno – Divieto di sosta - Commemorazione dell’ eccidio dell’appuntato Silvano Franzolin e dei Carabinieri Luigi Di Barca e Salvatore Raiti. (O.D. 776)

Viale Della Regione Siciliana N.O., tratto compreso tra il civ. 9193 ed il civ. 9219 (zona Cardillo): istituzione di divieto di sosta con rimozione coatta dalle ore 20 del giorno precedente alle ore 13 del giorno della Commemorazione.

Ore 13:30 (fino alle ore 18.00) – Quartiere Uditore - Manifestazione ciclistica “XXV Memorial Giorgio Moschitta.

Circuito (ripetuto per 13 giri): via Leonardo da Vinci (tratto compreso tra via Uditore e via Mauro de Mauri), via Mauro de Mauri (tratto compreso tra via Leonardo da Vinci e viale Michelangelo), viale Michelangelo (tratto compreso tra la via Mauro de Mauri e la via Gian Lorenzo Bernini), via Gian Lorenzo Bernini, via Gian Battista Tiepolo, via Uditore e via Leonardo da Vinci).

Ore 18.00 (fino alle 24.00) – processione religiosa parrocchia Maria SS. Mediatrice

Viale Maria Ss. Mediatrice, corsia lato Parrocchia del tratto compresa tra la via Raffaele la Valle (esclusa) e la via Auteri (esclusa);

Via Raffaele La Valle, intero tratto;

Via Auteri , intero tratto: divieto di sosta con rimozione coatta ambo i lati dalle ore 18.00 alle ore 24.00 circa e comunque sino al termine della manifestazione in conformità alla richiesta allegata che fa parte integrante del presente provvedimento; chiusura al transito veicolare dalle ore 20.00 alle ore 24.00 circa e comunque sino al termine della manifestazione;

Via Maria SS. Mediatrice, tratto compreso tra la via Vincenzo Branciforte (esclusa) e la piazza Costanzo Barberino (esclusa) lato sx in direzione via Vito Schifani: divieto di sosta con rimozione coatta ambo i lati dalle ore 18.00 alle ore 24.00 circa e comunque sino al termine della manifestazione.

Ore 18.30 (fino alle ore 23.00) – via Conte Federico/via Giafar – processione religiosa parrocchia Maria SS. Delle Grazie.

Itinerario: via Conte Federico, via Emiro Giafar, via Ippolito Nievo, via Emiro Giafar, via conte Federico, piazza Bandi, via Conte Federico, via Cacciatore, via Galeano, via Inzerillo, via Conte Federico, chiesa.

