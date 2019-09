Weekend di eventi a Palermo: disagi per la viabilità

viabilitÓ

Weekend a Palermo, ecco come cambia la viabilitÓ dal 14 al 15 settembre.

La polizia municipale informa che per i mesi di settembre, ottobre e novembre è vigente l’ordinanza che prevede limitazioni alla circolazione veicolare in via Pietro Bonanno e nelle zone limitrofe in occasione dei festeggiamenti in onore di Santa Rosalia.

Sabato e domenica al Teatro di Verdura si terranno degli spettacoli serali in cui si prevede una grande affluenza di pubblico e di conseguenza un aumento del traffico veicolare; si raccomanda pertanto, ove possibile, di intraprendere percorsi alternativi.

Sabato si terrà una sfilata di moda che modificherà parzialmente la circolazione in via Roma; di sera, nella zona di Brancaccio, si svolgerà una fiaccolata in ricordo di Padre Pino Puglisi a traffico chiuso.

Domenica mattina nel centro città si svolgerà la gara podistica “Memorial Salvo D’Acquisto”. Nel pomeriggio processioni religiose attraverseranno la città e la periferia, in particolare a partire dalla chiesa dei SS. 40 Martiri alla Guilla di via Gioeni per il quartiere Capo ed il centro, a Partanna Mondello, Tommaso Natale, Pallavicino, Acqua dei Corsari, via Iandolino e Borgo Molara.

