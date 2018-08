viabilità

Weekend di sport a Palermo, come cambia la viabilità per i rosanero e due gare cittadine

Venerdì 31 agosto alle 21 il Palermo affronterà la Cremonese, mentre domenica 2 settembre sarà la volta del ''Trofeo Città Metropolitana di Palermo'' e del ''Memorial Giorgio Moschitta''

di Palermomania.it | Pubblicata il: 30/08/2018 - 15:48:03 Letto 333 volte

Tre grandi eventi sportivi previsti nel fine settimana a Palermo, in occasione dei quali la polizia municipale ha emanato dei provvedimenti per disciplinare la circolazione stradale: venerdì 31 agosto alle ore 21 il Palermo calcio affronterà la Cremonese, e domenica 2 settembre sarà la volta di due manifestazioni sportive su circuito stradale: di mattina, una gara podistica nel tratto di via Libertà da piazza Mordini a via Turati con transennamento del circuito; poi una gara ciclistica, dalle ore 13,30 fino alle 18, che interesserà alcune strade del quartiere Uditore.

Venerdì 31 agosto

In occasione della partita di calcio Palermo-Cremonese che avrà inizio alle ore 21, sarà chiuso al transito veicolare viale del Fante, nel tratto prospiciente lo stadio comunale “R. Barbera”. Il piano di viabilità prevede l’istituzione dell’area pedonale dalle ore 18,30 e fino a cessato bisogno, con il divieto di transito ai veicoli su viale del Fante, nel tratto da Piazza Leoni a Piazza Salerno e nelle vie del Carabiniere e Cassarà. I veicoli provenienti da via dei Leoni raggiungeranno Pallavicino da viale Croce Rossa, per poi immettersi da piazza Salerno in direzione Palazzina Cinese, proseguendo dall’incrocio di via Mater Dolorosa con viale Margherita di Savoia fino a Mondello. I veicoli provenienti da Pallavicino, percorrendo viale del Fante potranno svoltare a sinistra per via Case Rocca per proseguire su viale Ercole, per procedere all’interno del Parco della Favorita, in direzione piazza Leoni o svoltare a destra per piazza Salerno (Villa Sofia), proseguendo per viale Croce Rossa.

La zona sarà presidiata dalle pattuglie della polizia municipale per la necessaria assistenza agli utenti. Le fermate dei bus di viale del Fante e via Cassarà saranno dirottate in piazzale De Gasperi, e le linee urbane raggiungeranno il centro città attraverso viale Croce Rossa e via De Gasperi.

Domenica 2 settembre

O.D. 1142/18 - Manifestazione podistica "Trofeo Città Metropolitana di Palermo"

"Dalle ore 06.00 alle ore 13.30 e comunque sino a cessate esigenze, manifestazione podistica sportiva '2° Trofeo Città Metropolitana di Palermo' organizzata dall'Universitas Palermo con il patrocinio del Comune di Palermo.

La gara si svilupperà su un circuito di 2,5 km da ripetere 4 volte per un totale di 10 km, con partenza e ed arrivo in via della Libertà, nei pressi di piazza Mordini.

CIRCUITO: via Libertà – piazza Ruggiero Settimo – via La Lumia – via F. Turati – via Libertà – via Libertà (nei pressi di piazza Mordini) – via Libertà (giro di boa altezza via Notarbartolo) – arrivo via Libertà (nei pressi di piazza Mordini).

Istituzione del divieto di sosta con rimozione coatta, ambo i lati, e chiusura al transito veicolare, dalle ore 06,00 alle ore 13,30, e comunque sino al termine della manifestazione, per il giorno 2 settembre 2018 nelle sotto elencate vie e piazze:

VIA LIBERTA’ Carreggiata centrale - nel tratto compreso tra le piazze Mordini/Crispi (incluse) e piazze Castelnuovo/R.Settimo;

VIA LIBERTA' nel tratto compreso tra le piazze Mordini/Crìspi (incluse) e la via Notarbartolo (esclusa);

PIAZZA RUGGERO SETTIMO Intera piazza compreso il tratto stradale sul prolungamento di via Libertà/via R. Settimo, in adiacenza alla piazza Castelnuovo ­intera carreggiata

VIA EMERICO AMARI nel vtratto di strada compreso tra la piazza Ruggero Settimo e la via Isidoro La Lumia;

VIA I. LA LUMIA nel tratto di strada compreso tra le vie E. Amari e Filippo Turati;

VIA FILIPPO TURATI nel tratto di strada compreso tra le vie I. La Lumia e G. Daita;

PIAZZA MORDINI intera piazza ad esclusione dei prolungamenti delle vie Marchese Ugo/G. La Farina e G. La Farina/Libertà;

PIAZZA F.SCO CRISPI intera piazza ad esclusione dei prolungamenti delle vie A. Borrelli/ Libertà e Delle Croci/A. Borrelli;

Per garantire la circolazione della zona, durante la chiusura delle vie e piazze sopra indicate, dalle ore 06,00 alle ore 13,30 e comunque sino al termine della manifestazione, saranno attivati i seguenti provvedimenti:

VIA LIBERTA' tratto compreso tra piazze R. Settimo/Castelnuovo e Mordini/Crispi:

nelle carreggiate laterali, divieto di sosta con rimozione coatta, ambo i lati;

VIA DOMENICO SCINA' all'intersezione con la va Isidoro, La Lumia obbligo di svolta a destra;

VIA G. LA FARINA All'intersezione con via Libertà:

direzione obbligatoria a destra, lungo la carreggiata laterale di via Libertà lato monte o a sinistra in direzione via Marchese Ugo;

PIAZZA F. CRISPI I veicoli provenienti da via delle Croci potranno immettersi via Simone

Corleo o nella via Alfonso Borrelli

O.D. 1120/17 – 1130/18 - Gara ciclistica "Memorial Giorgio Moschitta"

"Dalle ore 13,30 alle ore 18.00 Gara ciclistica '25° Memorial Giorgio Moschitta'

CHIUSURA AL TRANSITO veicolare e pedonale dalle ore 13.30 alle ore 18.00 e comunque fino a termine di tutta la manifestazione sportiva (ovvero, fino a cessate esigenze) solo al passaggio dei ciclisti partecipanti alla gara

DIVIETO DI SOSTA con rimozione coatta su entrambi i lati dalle ore 11.00 alle ore 18.00 e comunque fino al termine di tutta la manifestazione sportiva (ovvero, fino a cessate esigenze), nelle seguenti strade facenti parte del circuito di gara:

VIA LEONARDO DA VINCI tratto compreso tra la via Uditore e la via Mauro de Mauri ;

VIA MAURO DE MAURA tratto compreso tra la via Leonardo da Vinci e il viale Michelangelo;

VIALE MICHELANGELO tratto compreso tra via Mauro de Mauri e la via Gian Lorenzo Bernini;

VIA GIAN LORENZO BERNINI tratto compreso tra viale Michelangelo e la via Giovanni Battista Tiepolo;

VIA GIOVANNI BATTISTA TIEPOLO tratto compreso tra la via Gian Lorenzo Bernini e la via Uditore;

VIA UDITORE tratto compreso tra la via Giovanni Battista Tiepolo e la via Leonardo da Vinci".

Fonte: POLIZIA MUNICIPALE DI PALERMO

< Torna indietro

© Palermomania.it - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Palermo n° 15 Del 27/04/2011

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!