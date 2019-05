Weekend tra Palermo-Cittadella, La Domenica Favorita e Mondello Cup: come cambia la viabilità

viabilitą

Weekend tra Palermo-Cittadella, La Domenica Favorita e Mondello Cup: come cambia la viabilitą

La Polizia Municipale informa che nel weekend la viabilitą a Palermo sarą modificata per le manifestazioni ''V Mondello Cup 2019'', ''Palermo-Cittadella'' e la ''La Domenica Favorita''.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 10/05/2019 - 09:02:17 Letto 392 volte

La Polizia Municipale informa che venerdì 10 e sabato 11 maggio la circolazione stradale a Mondello e nel parco della Favorita sarà modificata in relazione alla manifestazione sportiva “V Mondello Cup 2019”. Sabato è previsto l’incontro di calcio Palermo–Cittadella, con la consueta area pedonale nelle aree limitrofe allo stadio R. Barbera. Domenica, in occasione dell’ultimo appuntamento de “La Domenica Favorita”, il parco della Favorita sarà chiuso al transito.

10 e 11 maggio - Manifestazione Sportiva “V Mondello Cup 2019”

PIAZZA VALDESI, tratto compreso tra viale Regina Elena e l’intersezione con viale Margherita di Savoia (esclusa quest’ultima intersezione), lato monte (ovvero, lato più vicino al “Club Canottieri Roggero di Lauria”): chiusura al transito veicolare, dalle ore 8.00 del 10/05/2019 alle ore 16.00 del 11/05/2019 e comunque fino al termine di tutta la manifestazione sportiva (ovvero, fino a cessate esigenze); divieto di sosta con rimozione coatta, su entrambi i lati, dalle ore 0.01 del 10/05/2019 alle ore 16.00 del 11/05/2019 e comunque fino al termine di tutta la manifestazione (ovvero, fino a cessate esigenze);

PIAZZA VALDESI, tratto compreso tra viale Principe di Scalea e viale Margherita di Savoia: doppio senso di circolazione dalle ore 8.00 del 10/05/2019 alle ore 05.00 del 11/05/2019 e comunque fino al termine di tutta la manifestazione sportiva (ovvero, fino a cessate esigenze); limite massimo di velocità 30 Km/h e divieto di sorpasso dalle ore 8.00 del 10/05/2019 alle ore 05.00 del 11 maggio 2018 comunque fino al termine di tutta la manifestazione sportiva (ovvero, fino a cessate esigenze); chiusura della semicarreggiata lato mare, dalle ore 05,00 alle ore 16,00 del 11/05/2018 e comunque fino al termine di tutta la manifestazione sportiva (ovvero, fino a cessate esigenze); limite massimo di velocità 30 Km/h e Divieto di sorpasso, nella carreggiata lato monte, nel senso di marcia in direzione di viale Margherita di Savoia dalle ore 05,00 alle ore 16,00 del 11/05/2019; Divieto di sosta con rimozione coatta su entrambi i lati, dalle ore 00.01 del 10/05/2019 alle ore 16.00 del 11/05/2019 e comunque fino al termine di tutta la Manifestazione sportiva (ovvero, fino a cessate esigenze);

PIAZZA VALDESI, in prossimità dell’intersezione con viale Margherita di Savoia (nel senso di marcia in direzione dello stesso viale Margherita di Savoia): collocazione del segnale verticale temporaneo mobile “Direzione obbligatoria a destra” per immettersi su viale Margherita di Savoia per i veicoli provenienti da viale Principe di Scalea, dalle ore 8.00 del 10/05/2019 alle ore 16.00 del 11/05/2018 e comunque fino al termine di tutta la manifestazione sportiva (ovvero, fino a cessate esigenze); la suddetta intersezione tra piazza Valdesi e viale Margherita di Savoia, comunque, dovrà essere costantemente presidiata dal personale di cui all’ art.12 del Codice della Strada (C.d.S.) e/o dal personale dell’organizzazione;

PIAZZA VALDESI, tratto compreso tra viale Regina Elena e l’intersezione con viale Principe di Scalea (esclusa quest’ultima intersezione), lato valle (ovvero, lato Snai): istituzione del senso unico di marcia, nel senso viale Principe di Scalea - viale Regina Elena dalle ore 8.00 del 10/05/2019 alle ore 05.00 del 11/05/2019 Divieto di sosta con rimozione coatta su entrambi i lati, dalle ore 0.01 del 10/05/2019 alle ore 16.00 del 11/05/2019 e comunque fino al termine di tutta la Manifestazione sportiva (ovvero, fino a cessate esigenze); Chiusura al transito veicolare, dalle ore 5.00 alle ore 16.00 del 11/05/2019 e comunque fino al termine di tutta la manifestazione sportiva (ovvero, fino a cessate esigenze);

VIALE REGINA ELENA, tratto compreso tra il viale Principessa Giovanna e la piazza Valdesi (intersezione compresa): Chiusura (intera carreggiata) al transito veicolare e pedonale (eccetto i partecipanti alla gara), dalle ore 8.00 del 10/05/2019 alle ore 16.00 del 11/05/2019 e comunque fino al termine di tutta la manifestazione sportiva (ovvero, fino a cessate esigenze); - Divieto di sosta con rimozione coatta su entrambi i lati, dalle ore 0.01 del 10/05/2019 alle ore 16.00 del 11/05/2019 e comunque fino al termine di tutta la manifestazione sportiva (ovvero, fino a cessate esigenze);Tratto compreso tra la piazza Valdesi (intersezione esclusa) e via Glauco (esclusa l’intersezione di viale Regina Elena con la suddetta via Glauco): Chiusura (intera carreggiata) al transito veicolare dalle ore 5.00 alle ore 16.00 del 11/05/2018 e comunque fino al termine di tutta la manifestazione sportiva (ovvero, fino a cessate esigenze);

Divieto di sosta con rimozione coatta su entrambi i lati, dalle ore 0.01 alle ore 16.00 del 11/05/2019 e comunque fino al termine di tutta la manifestazione sportiva (ovvero, fino a cessate esigenze);

VIALE MARGHERITA DI SAVOIA, tratto compreso tra piazza Valdesi e viale delle Palme:

Chiusura al transito veicolare della semicarreggiata lato monte (ovvero il cui senso di marcia dei veicoli è in direzione di piazza Valdesi), inclusa l’intersezione tra la suddetta semicarreggiata (di viale Margherita di Savoia) e piazza Valdesi, dalle ore 5.00 alle ore 16,00 del 11/05/2019 e comunque fino al termine di tutta la Manifestazione sportiva (ovvero, fino a cessate esigenze); Transennare lungo l’asse della mezzeria della strada (a partire dal ciglio del marciapiede, dell’aiuola centrale, di piazza Valdesi), al fine di separare la semicarreggiata aperta al transito veicolare (in direzione del parco della Favorita) dalla semicarreggiata chiusa al transito (per il suddetto intervallo di tempo) in cui si svolge la gara ciclistica;

Divieto di sosta con rimozione coatta sul lato dx per ogni senso di marcia dei veicoli, dalle ore 0.01 alle ore 16.00 del 11/05/2019 e comunque fino al termine di tutta la Manifestazione sportiva (ovvero, fino a cessate esigenze);

VIALE MARGHERITA DI SAVOIA, tratto compreso tra viale delle Palme e via Mater Dolorosa (incluso il tratto in corrispondenza dell’intersezione tra viale Margherita di Savoia e la, suddetta, via Mater Dolorosa): chiusura al transito veicolare (eccetto i velocipedi dei ciclisti partecipanti alla gara) della semicarreggiata lato monte (ovvero il cui senso di marcia dei veicoli è in direzione di piazza Valdesi) dalle ore 07.00 alle ore 14,30 del 11/05/2019 e comunque fino al termine della gara ciclistica (ovvero, fino a cessate esigenze);

Il tratto di viale Margherita di Savoia compreso tra via mater Dolorosa e viale Venere potrà essere riaperto alla circolazione veicolare alle ore 12.30 e comunque al termine della gara ciclistica (ovvero, fino a cessate esigenze) a seguito di valutazioni del comando di Polizia Municipale;

VIALE MARGHERITA DI SAVOIA, tratto corrispondente all’intersezione di viale Margherita di Savoia con via Mater Dolorosa: transennare collegando il punto in cui termina lo spartitraffico tra le due carreggiate (prima di via Mater Dolorosa, nel senso di marcia verso la stessa via) con il margine esterno della carreggiata di via Mater Dolorosa, in modo tale da separare la prosecuzione del flusso veicolare, della carreggiata lato valle (di viale Margherita di Savoia), su via Mater Dolorosa, dalla carreggiata dello stesso viale Margherita di Savoia chiusa al transito dei veicoli, dalle ore 07.00 alle ore 14,30 del 11/05/2019 e comunque fino al termine della gara ciclistica (ovvero, fino a cessate esigenze);

VIALE MARGHERITA DI SAVOIA, tratto compreso tra via Mater Dolorosa (escluso il tratto in corrispondenza dell’intersezione tra viale Margherita di Savoia e la suddetta via Mater Dolorosa) ed il punto in cui riprende lo spartitraffico (posto, lungo l’asse della strada di viale Margherita di Savoia, a circa ml.100 da via Mater Dolorosa nel senso di marcia in direzione del parco della Favorita): chiusura al transito veicolare (eccetto i velocipedi dei ciclisti partecipanti alla gara) dell’intera carreggiata, dalle ore 07.00 alle ore 12.30 del 11/05/2019 e comunque fino al termine della gara ciclistica (ovvero, fino a cessate esigenze); divieto di sosta con rimozione coatta su lato dx per ogni senso di marcia dei veicoli, dalle ore 0.01 alle ore 12.30 del 11/05/2019 e comunque fino al termine della gara ciclistica (ovvero, fino a cessate esigenze);

VIALE MARGHERITA DI SAVOIA, tratto compreso tra il suddetto punto in cui riprende lo spartitraffico (posto, lungo l’asse della strada di viale Margherita di Savoia, a circa ml.100 da via Mater Dolorosa nel senso di marcia in direzione del parco della Favorita) e la tenuta Real Favorita (Cancello Giusino): chiusura al transito veicolare (eccetto i velocipedi dei ciclisti partecipanti alla gara) di entrambe le carreggiate, dalle ore 07.00 alle ore 12.30 del 11/05/2019 fino al termine della gara ciclistica (ovvero, fino a cessate esigenze); divieto di sosta con rimozione coatta su entrambi i lati di ciascuna carreggiata, dalle ore 0.01 alle ore 12,30 del 11/05/2019 e comunque fino al termine della gara ciclistica (ovvero, fino a cessate esigenze);

VIALE MARGHERITA DI SAVOIA, tratto compreso tra piazza Valdesi e viale Venere: Nella semicarreggiata lato valle (ovvero il cui senso di marcia dei veicoli è in direzione del parco della Favorita) aperta al transito veicolare: Limite massimo di velocità 30 Km/h e Divieto di sorpasso, nel senso di marcia dei veicoli, dalle ore 05.00 alle ore 12.30 del 11/05/2019 fino al termine della gara ciclistica (ovvero, fino a cessate esigenze);

VIALE MARGHERITA DI SAVOIA, in prossimità dell’intersezione con via Mater Dolorosa (nel senso di marcia in direzione della stessa via Mater Dolorosa): collocazione del segnale verticale temporaneo mobile “Direzione obbligatoria a destra”, dalle ore 07.00 alle ore 14.30 del 11/05/2019 fino al termine della gara ciclistica (ovvero, fino a cessate esigenze);

VIALE MARGHERITA DI SAVOIA, in prossimità dell’intersezione con viale Venere (nel senso di marcia in direzione piazza Valdesi): collocazione di segnaletica di preavviso dalla quale si evinca che, proseguendo su viale Margherita di Savoia non si potrà raggiungere piazza Valdesi, dalle ore 5.00 alle ore 16.00 del 11/05/2019 (ovvero, fino a cessate esigenze);

VIALE PRINCIPESSA GIOVANNA, tratto compreso tra viale Regina Elena e viale delle Palme: chiusura al transito veicolare dell’intera carreggiata, dalle ore 05.00 alle ore 16.00 del 11/05/2019 (ovvero, fino a cessate esigenze); divieto di sosta con rimozione coatta ambo i lati dalle ore 0.01 alle ore 16.00 del 11/05/2019 ovvero, fino a cessate esigenze;

VIALE DELLE PALME, Tratto di strada compreso tra viale Principessa Maria (esclusa) e viale Margherita di Savoia: chiusura al transito veicolare dell’intera carreggiata, dalle ore 07.00 alle ore 14.30 del 11/05/2019 (ovvero, fino a cessate esigenze); divieto di sosta con rimozione coatta ambo i lati dalle ore 0.01 alle ore 16.00 del 11/05/2019 (ovvero, fino a cessate esigenze);

VIALE DELLE PALME, all’intersezione con viale Principessa Maria, prima della stessa via (per gli autoveicoli diretti verso viale Margherita di Savoia): collocazione del segnale verticale temporaneo mobile “Direzione obbligatoria a sinistra”, dalle ore 07.00 alle ore 14.30 del 11/05/2019 (ovvero, fino a cessate esigenze); la suddetta intersezione dovrà essere costantemente presidiata dal personale di cui all’ art.12 del Codice della Strada e/o dal personale dell’organizzazione;

VIALE PRINCIPE UMBERTO, tratto compreso tra viale delle Palme e viale Regina Elena: chiusura al transito veicolare dell’intera carreggiata, dalle ore 05.00 alle ore 16.00 del 11/05/2019 e comunque fino al termine della gara ciclistica (ovvero, fino a cessate esigenze); divieto di sosta con rimozione coatta ambo i lati dalle ore 0.01 alle ore 16.00 del 11/05/2019 (ovvero, fino a cessate esigenze);

VIALE PRINCIPE UMBERTO, tratto compreso tra viale delle Palme e la strada laterale lato mare di Piazza Caboto: chiusura al transito veicolare, e divieto di sosta con rimozione coatta ambo i lati, dalle ore 07.00 alle ore 16.00 del 11/05/2019 e comunque fino al termine della gara ciclistica (ovvero, fino a cessate esigenze); ai veicoli dei residenti e dei titolari di passi carrabili (regolarmente autorizzati) è consentito il transito con accesso/uscita, soltanto, da/su viale Colonia Marina, in entrambi i sensi di marcia, solo per motivate necessità e sotto assistenza del personale dell’organizzazione all’uopo preposto; divieto di sosta con rimozione coatta ambo i lati, dalle ore 0.01 alle ore 16.00 del 11/05/2019 e comunque fino al termine di tutta la manifestazione sportiva (ovvero, fino a cessate esigenze);

VIALE PRINCIPE UMBERTO, all’imbocco della strada, con accesso da piazza Caboto: collocazione del segnale verticale temporaneo mobile “Strada senza uscita”, poiché la strada non ha sbocco su viale delle palme, dalle ore 7.00 alle ore 16.00 del 11/05/2019 e comunque fino al termine di tutta la manifestazione sportiva (ovvero, fino a cessate esigenze);

VIALE ERCOLE, intero tratto (compreso tra il cancello Giusino e viale del Fante): chiusura al transito veicolare dell’intera carreggiata, dalle ore 07.00 alle ore 12.30 del 11/05/2019 e comunque fino al termine della gara ciclistica (ovvero, fino a cessate esigenze); divieto di sosta con rimozione coatta ambo i lati dalle ore 0.01 alle ore 12.30 del 11/05/2019 (ovvero, fino a cessate esigenze);

VIALE DIANA, intero tratto (compreso tra piazza Leoni e viale Margherita di Savoia, ovvero tra piazza Leoni ed il cancello Giusino): chiusura al transito veicolare dell’intera carreggiata, dalle ore 07.00 alle ore 12.30 del 11/05/2019 e comunque fino al termine della gara ciclistica (ovvero, fino a cessate esigenze); divieto di sosta con rimozione coatta ambo i lati dalle ore 0.01 alle ore 12.30 del 11/05/2019 (ovvero, fino a cessate esigenze); il varco d’accesso su viale Diana, proveniente da piazza Leoni, dovrà essere transennato dall’organizzazione e presidiato costantemente dal personale di cui all’ art.12 del Codice della Strada (C.d.S.) e/o dal personale dell’organizzazione;

TRATTO DI STRADA COMPRESO TRA VIALE ERCOLE (all’altezza, pressoché, della c.d. fontana d’Ercole) ED IL VIALE DUCA DEGLI ABRUZZI all’interno del Parco della Favorita: Chiusura al transito veicolare dell’intera carreggiata, dalle ore 07.00 alle ore 12.30 del 11/05/2019 e comunque fino al termine della gara ciclistica (ovvero, fino a cessate esigenze); divieto di sosta con rimozione coatta ambo i lati dalle ore 0.01 alle ore 12.30 del 11/05/2019 (ovvero, fino a cessate esigenze);

VIALE PRINCIPESSA MAFALDA, tratto compreso tra viale delle Palme e viale Regina Elena: chiusura al transito veicolare dalle ore 5.00 alle ore 16.00 del 11/05/2019 e comunque fino al termine di tutta la manifestazione sportiva (ovvero, fino a cessate esigenze); ai veicoli dei residenti e dei titolari di passi carrabili (regolarmente autorizzati) è consentito il transito con accesso/uscita, soltanto, da/su viale delle Palme, in entrambi i sensi di marcia, solo per motivate necessità e sotto assistenza del personale dell’organizzazione all’uopo preposto; divieto di sosta con rimozione coatta ambo i lati, dalle ore 0.01 alle ore 16.00 del 11/05/2019 e comunque fino al termine di tutta la manifestazione sportiva (ovvero, fino a cessate esigenze);

VIALE PRINCIPESSA MAFALDA all’imbocco della strada, con accesso da viale delle Palme: collocazione del segnale verticale temporaneo mobile “Strada senza uscita”, poiché la strada non ha sbocco su viale Regina Elena, dalle ore 8.00 del 10/05/2019 alle ore 16.00 del 11/05/2019 e comunque fino al termine di tutta la manifestazione sportiva (ovvero, fino a cessate esigenze);

VIALE PRINCIPESSA MAFALDA, tratto compreso tra viale delle Palme e viale colonia Marina: chiusura al transito veicolare, e divieto di sosta con rimozione coatta ambo i lati, dalle ore 07.00 alle ore 16.00 del 11/05/2019 e comunque fino al termine della gara ciclistica (ovvero, fino a cessate esigenze); ai veicoli dei residenti e dei titolari di passi carrabili (regolarmente autorizzati) è consentito il transito con accesso/uscita, soltanto, da/su viale Colonia Marina, in entrambi i sensi di marcia, solo per motivate necessità e sotto assistenza del personale dell’organizzazione all’uopo preposto; divieto di sosta con rimozione coatta ambo i lati, dalle ore 0.01 alle ore 16.00 del 11/05/2019 e comunque fino al termine di tutta la manifestazione sportiva (ovvero, fino a cessate esigenze);

VIALE PRINCIPESSA MAFALDA, all’imbocco della strada, con accesso da viale Colonia Marina: collocazione del segnale verticale temporaneo mobile “Strada senza uscita”, poiché la strada non ha sbocco su viale Regina Elena, dalle ore 7.00 alle ore 16.00 del 11/05/2019 e comunque fino al termine di tutta la manifestazione sportiva (ovvero, fino a cessate esigenze);

VIALE PRINCIPESSA IOLANDA, tratto compreso tra viale delle Palme e viale Regina Elena: chiusura al transito veicolare dalle ore 5.00 alle ore 16.00 del 11/05/2019 e comunque fino al termine di tutta la manifestazione sportiva (ovvero, fino a cessate esigenze); ai veicoli dei residenti e dei titolari di passi carrabili (regolarmente autorizzati) è consentito il transito con accesso/uscita, soltanto, da/su viale delle Palme, in entrambi i sensi di marcia, solo per motivate necessità e sotto assistenza del personale dell’organizzazione all’uopo preposto; divieto di sosta con rimozione coatta ambo i lati, dalle ore 0.01 alle ore 16.00 del 11/05/2019 e comunque fino al termine di tutta la manifestazione sportiva (ovvero, fino a cessate esigenze);

VIALE PRINCIPESSA IOLANDA all’imbocco della strada, con accesso da viale delle Palme: collocazione del segnale verticale temporaneo mobile “Strada senza uscita”, poiché la strada non ha sbocco su viale Regina Elena, dalle ore 8.00 del 10/05/2019 alle ore 16.00 del 11/05/2019 e comunque fino al termine di tutta la manifestazione sportiva (ovvero, fino a cessate esigenze);

VIALE VENERE, immediatamente prima dell’intersezione con via Marinai Alliata (nel senso di marcia in direzione di viale Margherita di Savoia): collocazione di segnaletica di preavviso dalla quale si evinca che, proseguendo su viale Venere nel suddetto senso di marcia, non si potrà accedere alla semicarreggiata di viale Margherita di Savoia nel senso di marcia in direzione di piazza Valdesi, dalle ore 7.00 alle ore 14.30 del 11/05/19 e comunque fino al termine della gara ciclistica (ovvero, fino a cessate esigenze);

VIALE VENERE sulla soglia dell’intersezione tra il breve tratto di carreggiata (che costeggia l’aiuola triangolare) di viale Venere - dal quale si accede al viale Margherita di Savoia - e lo stesso viale Margherita di Savoia: collocazione del segnale verticale temporaneo mobile “Direzione obbligatoria a destra”, dalle ore 7.00 alle ore 14.30 del 11/05/19 fino al termine della gara ciclistica (ovvero, fino a cessate esigenze); la suddetta intersezione (tra il breve tratto di carreggiata di viale Venere - dal quale si accede al viale Margherita di Savoia - e lo stesso viale Margherita di Savoia) comunque, dovrà essere costantemente presidiata dal personale di cui all’ art.12 del Codice della Strada (C.d.S.) e/o dal personale dell’organizzazione;

VIA MARINAI ALLIATA, sulle soglie dell’intersezione di ciascun ramo di via Marinai Alliata - che sbocca su viale Venere - con lo stesso viale Venere: collocazione di segnaletica di preavviso dalla quale si evinca che, immettendosi e proseguendo su viale Venere nel senso di marcia in direzione di viale Margherita di Savoia, non si potrà accedere alla semicarreggiata di viale Margherita di Savoia nel senso di marcia in direzione di piazza Valdesi, dalle ore 7.00 alle ore 14.30 del 11/05/19 e comunque fino al termine della gara ciclistica (ovvero, fino a cessate esigenze);

VIA CAMARINA, sulla soglia dell’intersezione con via Mater Dolorosa: collocazione del segnale verticale temporaneo mobile “Direzione obbligatoria a sinistra”, dalle ore 7.00 alle ore 14.30 del 11/05/19 e comunque fino al termine della gara ciclistica (ovvero, fino a cessate esigenze);

VIA MATER DOLOROSA, immediatamente dopo (nel senso di marcia verso viale Margherita di Savoia) l’intersezione tra via Mater Dolorosa ed il breve tratto di strada (prima della via Marinai Alliata) che collega la via Dietro la Parrocchia con la stessa via Mater Dolorosa: collocazione del segnale verticale temporaneo mobile “Strada senza uscita”, poiché da via Mater Dolorosa non si può accedere su viale Margherita di Savoia, dalle ore 7.00 alle ore 14.30 del 11/05/19 e comunque fino al termine della gara ciclistica (ovvero, fino a cessate esigenze); la suddetta intersezione dovrà essere costantemente presidiata dal personale dell’organizzazione al fine di fornire ai conducenti le opportune indicazioni su itinerari alternativi;

In alternativa potrà essere istituito il senso unico di marcia da Viale Margherita di Savoia a P.zza Pallavicino;

VIA MATER DOLOROSA, tratto compreso tra viale Margherita di Savoia e via Camarina: senso unico di marcia, nel senso e nel tratto (ovvero, secondo la direzione verso piazza Pallavicino), dalle ore 7.00 fino al termine della gara ciclistica (ovvero, fino a cessate esigenze); dal suddetto senso unico di marcia derivano le sotto indicate lettere c) e d):

VIA MATER DOLOROSA sulla soglia dell’intersezione con via Camarina, prima della stessa via Camarina (nel senso di marcia in direzione di viale Margherita di Savoia): collocazione del segnale verticale temporaneo mobile “Direzione obbligatoria a destra”, per immettersi su via Camarina, dalle ore 7.00 fino al termine della gara ciclistica (ovvero, fino a cessate esigenze);

VIA MATER DOLOROSA, immediatamente dopo (nel senso di marcia in direzione di viale Margherita di Savoia) l’intersezione con via Camarina : collocazione del segnale verticale temporaneo mobile “Senso vietato” (in direzione di viale Margherita di Savoia), dalle ore 7.00 alle ore 14.30 del 11/05/19 fino al termine della gara ciclistica (ovvero, fino a cessate esigenze); la suddetta intersezione, comunque, dovrà essere costantemente presidiata dal personale di cui all’ art. 12 del Codice della Strada (C.d.S.) e/o dal personale dell’organizzazione;

VIA c.d. CASE ROCCA, intero tratto, compreso tra viale del Fante e viale Ercole: all’imbocco della strada, con accesso da viale del Fante: “Divieto di transito” veicolare, eccetto per i residenti nel suddetto tratto ed eccetto, inoltre, i mezzi (comunali e/o privati) del personale del Ufficio della Protezione Civile, che il 11/05/2019 risulta di “reperibilità”, per recarsi alla sede dell’Ufficio Autonomo Protezione Civile sita in viale Ercole, dalle ore 7.00 alle ore 12.30 e comunque fino al termine della gara ciclistica (ovvero, fino a cessate esigenze); il varco d’accesso su viale Ercole, da via c.d. Case Rocca, dovrà essere transennato e presidiato costantemente da personale dell’Organizzazione;

VIA DELLA FAVORITA, intero tratto, compreso tra il Largo Willy Brandt ed il “cancello Est della Favorita” (“cancello” che costituisce l’accesso al viale Diana da via della Favorita):

VIA DELLA FAVORITA all’imbocco della strada, con accesso dal largo Willy Brandt: “Divieto di transito” veicolare, eccetto per i veicoli dei residenti e dei titolari di passi carrabili (regolarmente autorizzati) ed eccetto, inoltre, per veicoli di militari che devono recarsi nelle aree laterali di “zona militare”, dalle ore 7.00 alle ore 12.30 del 11/05/19 e comunque fino al termine della gara ciclistica (ovvero, fino a cessate esigenze); il varco d’accesso su viale Diana, da via della Favorita, dovrà essere transennato e presidiato costantemente da personale dell’Organizzazione;

LARGO WILLY BRANDT, all’imbocco della area (delimitata da via della Favorita e da via Martin Luther King), con accesso dalla stessa via Martin Luther King: collocazione del segnale verticale temporaneo mobile “Strada senza uscita”, poiché la strada (ovvero l’area) non ha sbocco su viale della Favorita (ove vige temporaneamente, ai sensi del presente provvedimento, il Divieto di Transito), dalle ore 7.00 alle ore 12.30 del 11/05/19 e comunque fino al termine della gara ciclistica (ovvero, fino a cessate esigenze); l’intersezione tra il largo Willy Brandt e la via Martin Luther King, comunque, dovrà essere costantemente presidiata dal personale di cui all’ art.12 del Codice della Strada (C.d.S.) e/o dal personale dell’organizzazione;

VIA PAOLO GIACCONE, all’imbocco della strada, con accesso da via Camarina: collocazione del segnale verticale temporaneo mobile “Strada senza uscita”, poichè la strada non ha sbocco su viale Margherita di Savoia, dalle ore 7.00 alle ore 14.30 del 11/05/19 e comunque fino al termine della gara ciclistica (ovvero, fino a cessate esigenze);

VIA PAOLO GIACCONE, intero tratto: all’imbocco della strada, con accesso da via Camarina: “Divieto di transito” veicolare, eccetto per i veicoli dei residenti e dei titolari di passi carrabili regolarmente autorizzati (con accesso/uscita, soltanto, da/su via Camarina), dalle ore 7.00 alle ore 14.30 del 11/05/19 e comunque fino al termine della gara ciclistica (ovvero, fino a cessate esigenze);

VIA SEBASTIANO BOSIO, all’imbocco della strada, con accesso da via Camarina: collocazione del segnale verticale temporaneo mobile “Strada senza uscita”, poichè la strada non ha sbocco su viale Margherita di Savoia, dalle ore ore 7.00 alle ore 14.30 del 11/05/19 e comunque fino al termine della gara ciclistica (ovvero, fino a cessate esigenze);

VIA SEBASTIANO BOSIO, intero tratto: all’imbocco della strada, con accesso da via Camarina: “Divieto di transito” veicolare, eccetto per i veicoli dei residenti e dei titolari di passi carrabili regolarmente autorizzati (con accesso/uscita, soltanto, da/su via Camarina), dalle ore 7.00 alle ore 14.30 del 11/05/19 e comunque fino al termine della gara ciclistica (ovvero, fino a cessate esigenze);

PIAZZA CABOTO, sulla soglia dell’intersezione con viale Margherita di Savoia, prima della stessa via (nel senso di marcia in direzione di viale Margherita di Savoia): collocazione del segnale verticale temporaneo mobile “Direzione obbligatoria a sinistra”, per immettersi su viale Margherita di Savoia, dalle ore ore 7.00 alle ore 14.30 del 11/05/19 e comunque fino al termine della gara ciclistica (ovvero, fino a cessate esigenze); Tale attraversamento del circuito di gara si potrà effettuare solo con l’ausilio del personale di cui all’ art.12 del Codice della Strada che dovrà presidiare costantemente la suddetta intersezione;

VIALE CERERE, all’imbocco del tratto di strada compreso tra viale Principe Umberto e viale Margherita di Savoia, con accesso dall’intersezione tra lo stesso viale Cerere e viale Principe Umberto: chiusura al transito veicolare dalle ore 7.00 alle ore 14.30 del 11/05/2019 e comunque fino al termine di tutta la manifestazione sportiva (ovvero, fino a cessate esigenze); ai veicoli dei residenti e dei titolari di passi carrabili (regolarmente autorizzati) è consentito il transito con accesso/uscita, soltanto, da/su viale P.pe Umberto, in entrambi i sensi di marcia, solo per motivate necessità e sotto assistenza del personale dell’organizzazione all’uopo preposto; divieto di sosta con rimozione coatta ambo i lati, dalle ore 0.01 alle ore 14.30 del 11/05/2019 e comunque fino al termine di tutta la manifestazione sportiva (ovvero, fino a cessate esigenze); collocazione del segnale verticale temporaneo mobile “Strada senza uscita”, poichè la strada non ha sbocco su viale Margherita di Savoia, dalle ore 7.00 alle ore 14.30 del 11/05/19 e comunque fino al termine della gara ciclistica (ovvero, fino a cessate esigenze);

VIALE CERERE all’imbocco del tratto di strada compreso tra viale Principessa Iolanda e viale Principe Umberto, con accesso dall’intersezione tra lo stesso viale Cerere e viale Principessa Iolanda: collocazione del segnale verticale temporaneo mobile “Strada senza uscita”, poichè la strada non ha sbocco su viale Margherita di Savoia, dalle ore ore 7.00 alle ore 14.30 del 11/05/18 e comunque fino al termine della gara ciclistica (ovvero, fino a cessate esigenze); “Senso vietato”, eccetto per i veicoli dei residenti e dei titolari di passi carrabili regolarmente autorizzati (con accesso/uscita, soltanto, da/sulla suddetta intersezione), dalle ore 7.00 alle ore 14.30 del 11/05/19 e comunque fino al termine della gara ciclistica (ovvero, fino a cessate esigenze);

VIALE ORFEO, tratto compreso tra viale Margherita di Savoia e viale Principe Umberto: chiusura al transito veicolare dalle ore 7.00 alle ore 14.30 del 11/05/2019 e comunque fino al termine di tutta la manifestazione sportiva (ovvero, fino a cessate esigenze); ai veicoli dei residenti e dei titolari di passi carrabili (regolarmente autorizzati) è consentito il transito con accesso/uscita, soltanto, da/su viale P.pe Umberto, in entrambi i sensi di marcia, solo per motivate necessità e sotto assistenza del personale dell’organizzazione all’uopo preposto; divieto di sosta con rimozione coatta ambo i lati, dalle ore 0.01 alle ore 14.30 del 11/05/2019 e comunque fino al termine di tutta la manifestazione sportiva (ovvero, fino a cessate esigenze); collocazione del segnale verticale temporaneo mobile “Strada senza uscita”, poichè la strada non ha sbocco su viale Margherita di Savoia, dalle ore 7.00 alle ore 14.30 del 11/05/19 e comunque fino al termine della gara ciclistica (ovvero, fino a cessate esigenze);

VIA MONTE ERCTA, all’intersezione con il viale Margherita di Savoia: collocazione del segnale verticale temporaneo mobile “Direzione obbligatoria a sinistra”, per immettersi su viale Margherita di Savoia, dalle ore 7.00 alle ore 14.30 del 11/05/19 e comunque fino al termine della gara ciclistica (ovvero, fino a cessate esigenze); Tale attraversamento del circuito di gara si potrà effettuare solo con l’ausilio del personale di cui all’ art.12 del Codice della Strada che dovrà presidiare costantemente la suddetta intersezione;

VIA BORDONARO, immediatamente prima dell’intersezione con piazza Vergine Maria (nel senso di marcia in direzione del lungomare Cristoforo Colombo): collocazione di segnaletica di preavviso dalla quale si evinca che, immettendosi e proseguendo sul lungomare Cristoforo Colombo, non si potrà accedere (al termine dello stesso lungomare) su viale Margherita di Savoia, dalle ore 7.00 alle ore 14.30 del 11/05/19 e comunque fino al termine della gara ciclistica (ovvero, fino a cessate esigenze);

LUNGOMARE CRISTOFORO COLOMBO, all’altezza dell’ex istituto “Roosvelt” (nel senso di marcia in direzione di viale Margherita di Savoia): collocazione di segnaletica di preavviso dalla quale si evinca che, proseguendo sul lungomare Cristoforo Colombo, non si potrà accedere (al termine dello stesso lungomare) su viale Margherita di Savoia, dalle ore 7.00 alle ore 14.30 del 11/05/19 e comunque fino al termine della gara ciclistica (ovvero, fino a cessate esigenze);

PIAZZA PALLAVICINO in corrispondenza dell’intersezione di tutte le vie che si immettono sulla piazza: collocazione di segnaletica di preavviso dalla quale si evinca che, immettendosi e proseguendo su via Mater Dolorosa non si potrà accedere su viale Margherita di Savoia, dalle ore 7.00 alle ore 14.30 del 11/05/19 e comunque fino al termine della gara ciclistica (ovvero, fino a cessate esigenze);

PIAZZA CASTELFORTE, in corrispondenza dell’intersezione di tutte le vie che si immettono sulla piazza: collocazione di segnaletica di preavviso dalla quale si evinca che, immettendosi e proseguendo su viale Venere, non si potrà accedere alla semicarreggiata di viale Margherita di Savoia nel senso di marcia in direzione di piazza Valdesi, dalle ore 7.00 alle ore 14.30 del 11/05/19 e comunque fino al termine della gara ciclistica (ovvero, fino a cessate esigenze);

VIA ANNONE all’imbocco della strada (provenendo dal lungomare Cristoforo Colombo): collocazione di segnaletica di preavviso dalla quale si evinca che, proseguendo su via Annone, non si potrà accedere su viale Margherita di Savoia, dalle ore 7.00 alle ore 14.30 del 11/05/19 e comunque fino al termine della gara ciclistica (ovvero, fino a cessate esigenze).

In occasione della manifestazione sportiva ‘V Mondello Cup, in programma sabato 11 maggio, l’Amat modificherà temporaneamente il percorso della linee: 544, 603, 616, 645 e 806.

Sabato 11 maggio - Stadio – Chiusura ore 12:30

Il piano di viabilità prevede l’istituzione dell’area pedonale dalle ore 12,30 e fino a cessato bisogno, con il divieto di transito ai veicoli su viale del Fante, nel tratto da Piazza Leoni a Piazza Salerno e le vie del Carabiniere e Cassarà.

I veicoli provenienti da via dei Leoni, raggiungeranno Pallavicino dal viale Croce Rossa per immettersi da piazza Salerno in direzione Palazzina Cinese.

I veicoli provenienti da Pallavicino, per raggiungere il centro città, da via Duca degli Abbruzzi potranno svoltare a destra per via dei Quartieri in direzione S. Lorenzo, oppure proseguire sul viale del Fante per poi svoltare a destra per piazza Salerno (Villa Sofia), proseguendo per viale Croce Rossa.

La zona sarà presidiata dalle pattuglie della Polizia Municipale per la necessaria assistenza agli utenti.

Le fermate dei bus delle vie del Fante e Cassarà saranno dirottate da viale del Fante in piazza Papa Giovanni Paolo II (ex De Gasperi).

Domenica 12 maggio – Parco della Favorita - “La Domenica Favorita”

Chiusura al transito veicolare, del viale Diana e del viale Ercole, dalle ore 08,00 alle ore 17,00 e comunque sino a cessate esigenze;

Divieto di sosta con rimozione ambo i lati dei viali e strade di collegamento dalle ore 07,00 alle ore 15,00 e comunque sino a cessate esigenze;

Dal superiore provvedimento sono esclusi i veicoli:

AMAT- Bus Navetta (dedicati all’evento); Protezione Civile; veicoli in emergenza collegati all’evento; dell’Amministrazione Comunale collegati all’evento (il cui elenco verrà fornito al Comando di P.M.); della Riserva Naturale Orientata “Monte Pellegrino”; eventuali mezzi dell’Organizzazione l’evento ( il cui elenco verrà fornito al Comando di P.M.)

Tratti interessati alla CHIUSURA AL TRANSITO VEICOLARE dalle ore 08,00 alle ore 17,00

via c.d. Case Rocca, intero tratto tra viale Ercole e viale del Fante; strade di collegamento tra i viali Diana e Ercole (altezza c.detto Piazzale dei Matrimoni);

All’interno del Parco, tratto compreso tra la Fontana d’Ercole ed il viale Duca degli Abruzzi esclusi i veicoli AMAT- Bus Navetta;

viale Margherita di Savoia, nel tratto compreso tra via Mater Dolorosa e la tenuta Real Favorita/Cancello Giusino;

via Paolo Giaccone e via Sebastiano Bosio, strade senza uscita alla sbocco sul viale Margherita di Savoia (escluso i residenti).

Via della Favorita, divieto di sosta con rimozione ambo i lati nel tratto tra l’ingresso di viale Diana e via Martin Luther King, secondo il diario previsto e comunque sino al termine della manifestazione;

Largo Willy Brandt, tratto tra Via della Favorita e via Martin Luther King per, soli residenti e domiciliati ricadenti nel tratto di via Della Favorita, è consentito l’ingresso e l’uscita valido ore 08,00 alle ore 14,00 secondo il diario previsto e comunque sino al termine della manifestazione;

Tratti interessati da DIVIETI DI SOSTA ore 07,00 alle ore 15,00: piazza Castelforte, intera area interessata dalla Rotatoria: divieto di sosta con rimozione ore 07,00 alle ore 15,00; viale Venere, tratto compreso tra piazza Castelforte e sino al civ.20, conferma del divieto di sosta esistente; sono transitabili, per raggiungere i percorsi alternativi, gli assi :

Viale Venere:

in direzione viale Margherita di Savoia;

in direzione viale dell’Olimpo;

Viale Margherita di Savoia:

in direzione via Mater Dolorosa; in direzione viale delle Palme; in direzione piazza Valdesi;

Massima Attenzione sarà posta lungo gli assi Via M. Dolorosa; piazza Pallavicino; Intersezione tra viale Duca degli Abruzzi e viale della Resurrezione.

< Torna indietro

© Palermomania.it - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Palermo n° 15 Del 27/04/2011

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!