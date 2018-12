Biblioteca comunale

WI-FI Gratuito nella Biblioteca comunale di Palermo

Con lo scopo di ampliare i servizi offerti dalla Biblioteca comunale, dal 1 dicembre 2018 è possibile navigare in Internet grazie al WiFi.

l Responsabile della U.O. Promozione e comunicazione del Sistema Bibliotecario Spazi Etnoantropologici e Archivio Cittadino comunica che dal 1 dicembre 2018 è possibile navigare in Internet alla Biblioteca comunale di Palermo grazie al WiFi.



Questo servizio si colloca in un nuovo contesto, determinato dalle nuove tecnologie informatiche, con lo scopo di ampliare i servizi offerti dalla Biblioteca comunale considerata come un polo culturale significativo per tutte le generazioni e un luogo di incontro e di aggregazione naturale per i giovani.



Grazie al sistema di accesso e trasmissione dati a banda larga wireless, predisposto dalla Società partecipata SISPI del Comune di Palermo, è possibile accedere gratis a internet con proprio notebook, smartphone e tablet tramite access-point wi-fi nei locali destinati al pubblico (Sala di front-office, Sala Amari, Sala storica di lettura) e anche nello spazio all’aperto dell’atrio Paolo Borsellino.



Il servizio è gratuito e non richiede registrazione.

