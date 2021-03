asta solidale

''Win & Itaca, per la mente con gusto'', l'asta solidale di Progetto Itaca Onlus

''Win & Itaca, per la mente con gusto'' č la prima asta nazionale di Progetto Itaca, Fondazione di volontari per la Salute Mentale.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 23/03/2021 - 17:01:11 Letto 404 volte

“Win & Itaca, per la mente con gusto” è la prima asta nazionale di Progetto Itaca, Fondazione di volontari per la Salute Mentale, che con 15 sedi presenti e attive sul territorio nazionale rappresenta in Italia la principale organizzazione a tutela della salute mentale.

L’evento, promosso in collaborazione con la prestigiosa casa d’aste Finarte, nasce dall’idea di unire divertimento e filantropia per sostenere lo sviluppo dei Club Itaca, programmi diurni per lo sviluppo dell’autonomia socio lavorativa di persone con una storia di disturbo mentale maggiore, in un momento difficile come quello attuale, segnato dalla pandemia in corso.

Da lunedì 26 aprile a lunedì 10 maggio 2021, all’indirizzo web progettoitaca.finarte.it sarà possibile visionare i lotti in asta e fare offerte per aggiudicarsi quelli desiderati.

L’asta solidale si concluderà con una battitura finale live, alla quale sarà possibile partecipare online e in presenza su prenotazione, presso la splendida cornice della sede milanese di Finarte, nel rispetto delle normative anti-covid.

I lotti, circa 150, saranno rappresentativi dell’Italian Life Style: un omaggio alla bellezza e alla bontà della migliore eccellenza italiana nei campi della ristorazione, dell’ospitalità, del cibo, dell’arte e molto altro.

“A causa del Covid, abbiamo registrato un grande aumento delle richieste di aiuto. Numerosi studi testimoniano come la pandemia abbia aggravato il disagio mentale. Sempre più persone hanno bisogno del nostro sostegno in tutta Italia. Per non lasciarle sole, insieme a tutte le nostre sedi d’Italia ci siamo uniti per organizzare un evento di grande risonanza e attrazione. Prodotti ed esperienze che rappresentano la migliore tradizione italiana saranno i lotti della nostra asta solidale. Ci auguriamo che tutti i nostri sostenitori daranno il loro contributo in questa occasione che unisce generosità e divertimento a sostegno della Salute Mentale, causa oggi sempre più importante.

Club Itaca è già presente, grazie all’impegno di Progetto Itaca, in 9 città italiane: Milano, Roma, Napoli, Firenze, Torino, Palermo, Parma, Genova e Rimini, e il nostro intento è quello di diffonderlo su tutto il territorio nazionale.” - Fondazione Progetto Itaca.

< Torna indietro

© Palermomania.it - Il giornale di Palermo a 360°

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!