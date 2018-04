Fotografia

World Press Photo 2018, tra i vincitori secondo posto per il siciliano Mamo. A settembre mostra a Palermo

Saranno 135 gli scatti in mostra nelle sale di Palazzo Bonocore, che lo scorso anno ha già accolto più di 10mila visitatori

di Palermomania.it | Pubblicata il: 17/04/2018 - 12:38:07 Letto 389 volte

Un ragazzo venezuelano avvolto dalle fiamme da cui cerca di scappare. Una maschera antigas sul viso, una t-shirt bianca e sullo sfondo un muro di mattoni rossi su cui è impressa una piccola scritta nera: “Paz”, ovvero “pace”, letteralmente sparata su quello stesso muro da una pistola. È di Ronaldo Schemidt, fotografo dell’agenzia Afp, la World Press Photo of the Year 2018. Dal prossimo 14 settembre fino al 7 ottobre, questo e altri scatti saranno in mostra a Palazzo Bonocore di Palermo per il secondo anno consecutivo.

La 61esima edizione del concorso di fotogiornalismo più famoso al mondo nato in Olanda nel 1955 ha visto in gara 4.548 fotografi di 125 paesi, che hanno presentato 73.044 immagini. Un totale di 42 fotografi provenienti da 22 paesi sono stati premiati in otto categorie tra Attualità, Ambiente, General News, Progetti a lungo termine, Natura, People, Sports, Spot News.

In Italia, grazie all’impegno della società "Cime", la rassegna sarà in mostra già dalla fine del mese: prima tappa Bari, poi Palermo, Napoli e Torino. “Nell’anno in cui Palermo è Capitale Italiana della Cultura per noi è un onore esserci con la mostra di fotogiornalismo più importante al mondo – spiega Vito Cramarossa, presidente di "Cime" – È una città dal raffinatissimo tatto culturale e lo scorso anno ha accolto il World Press Photo in un modo inaspettato.

La rassegna porta anche il segno della Sicilia: tra le foto vincitrici, il secondo posto per la categoria “People” se lo aggiudica Alessio Mamo, unico fotografo siciliano in gara, con lo scatto “Manal, War Portraits”. Mamo, fotografo freelance siciliano nato a Catania, ha immortalato Manal, una bambina di 11 anni sfigurata in viso dall’esplosione di un missile a Kirkuk, in Iraq, lo scorso luglio. Dopo molte operazioni di chirurgia plastica ricostruttiva, Manal è stata costretta ad indossare una maschera per diverse ore al giorno, principalmente per proteggere la pelle dalla luce.

“L’emozione più grande l’ho avuta quando ho scoperto di essere in gara per vincere un premio così prestigioso – ha spiegato Mamo – Questi giorni sono stati giorni di grande ispirazione, di commozione, di orgoglio. Spero che questo sia il primo successo di una lunga serie”.

“La cultura è la lente d’ingrandimento di una società – dichiara Cramarossa – e la fotografia è il modo più immediato per raccontare il mondo senza troppi giri di parole. Avere in mostra anche lo scatto di Alessio Mamo, l’unico siciliano ad aver vinto, non può che essere per l’Isola motivo di orgoglio”.

< Torna indietro

© Palermomania.it - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Palermo n° 15 Del 27/04/2011

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!