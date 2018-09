World press Photo a Palermo, ecco i migliori scatti *VIDEO*

mostra fotografica

Il World Press Photo, la mostra fotografica che vede da ormai sei decadi la partecipazione di noti fotografi provenienti da ogni parte del mondo, ha tagliato ieri il nastro in Sicilia, in particolare a Palermo, quest’anno Capitale Italiana della Cultura.

Da ieri, fino al 7 ottobre, Palazzo Bonocore permetterà ai suoi visitatori di teletrasportarsi in posti lontani, di assistere al fuoco tra i violenti scontri in Venezuela, di vedere da vicino il volto di una bambina sfregiato da un’esplosione in Iraq, una macchina che travolge la folla di manifestanti in Virginia, di stare dinnanzi ad un soldato che ha appena ucciso un presunto attentatore suicida dell’Isis, ma non solo.





