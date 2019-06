volontariato ambientale

WWF: partono i campi estivi nell'Isola di Ustica

Si apriranno lunedì 17 giugno i campi di volontariato ambientale del WWF Sicilia Nord Occidentale nella splendida Isola di Ustica.

In collaborazione con il Comune di Ustica, che metterà a disposizione del WWF i locali della foresteria con ben 12 posti letto, aree comuni e vettovagliamento, e l'Area Marina Protetta Isola di Ustica, il WWF sarà impegnato, con i propri volontari, attivisti e coloro che vorranno partecipare da campista esterno, alla gestione di alcune attività legate alla AMP, alla riserva terrestre e al Comune, che prevede, tra le altre cose, il presidio del centro accoglienza della AMP nella piazza, il presidio delle spiagge più importanti e ambientalmente delicate di Ustica, educazione ambientale per i visitatori, turisti e natanti, oltre che il presidio di alcuni arenili dove verrà garantita la pulizia delle spiagge dalla plastica. Inoltre sarà dato supporto agli eventi organizzati dal Comune e dalle associazioni dell'isola.



I campi saranno temporizzati con arrivi e partenze ogni lunedì dal 17 giugno e fino al 15 settembre.

Durante il campo saranno effettuati eventi per tutta la cittadinanza curati e condotti dal WWF locale e nazionale. Tutte le informazioni per partecipare sono presenti nel sito web appositamente realizzato: https://campiusticawwf.altervista.org dove si può anche prenotare la propria settimana ambientalista.



Lunedì 17 giugno 2019 nel pomeriggio verrà inaugurato il campo in piazza davanti il presidio dell'AMP.

I cittadini, i turisti e i villeggianti sono invitati a partecipare.

