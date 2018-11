viabilità

XXIV Maratona di Palermo: come cambia la viabilità nel fine settimana

La Polizia Municipale informa che domenica 18 novembre è prevista la ''XXIV Maratona di Palermo'' con partenza e arrivo dallo Stadio delle Palme ''V. Schifani'' che coinvolgerà alcune strade del centro città e di Mondello.

La Polizia Municipale informa che domenica 18 novembre è prevista la “XXIV Maratona di Palermo” con partenza e arrivo dallo Stadio delle Palme “V. Schifani” che coinvolgerà alcune strade del centro città e di Mondello.

Sono previste alcune limitazioni alla circolazione: chiusura al transito veicolare dalle ore 07,00 alle ore 15,30 e comunque fino al termine della maratona e l’istituzione dei divieti di sosta con rimozione coatta, ambo i lati, che scatteranno solo in viale del Fante dalle ore 16,00 di sabato 17 novembre alle ore 17,00 di domenica 18 novembre, mentre in tutte le altre strade del percorso soltanto domenica 18 dalle ore 00,00 alle ore 15,30 e comunque sino al termine della manifestazione.

Saranno inoltre istituiti i sensi unici di marcia nelle vie Scrofani, B. Verona, Mater Dolorosa, Teti.

Il personale della Polizia Municipale presente sul percorso assicurerà il regolare svolgimento della manifestazione e la necessaria assistenza agli utenti.

Inoltre, da sabato 17 novembre fino a domenica 18 novembre si svolgerà nel quartiere Capo la manifestazione “Da Capo a Capo” che prevede passeggiate lungo le vie del quartiere con performance musicali, teatrali, di danza e laboratori per bambini. La viabilità cittadina sarà modificata nella zona di via Porta Carini e in via Beati Paoli.

In dettaglio:

Sabato 17.11.2018 e domenica 18.11.2018

Ore 15.00 del 17 novembre alle ore 01.00 del 18 novembre e dalle ore 07.00 alle ore 15.00 del 18 novembre 2018 – “Da Capo a Capo” - O.D. 1514/2018

Via Porta Carini, intero tratto: chiusura al transito veicolare e divieto di sosta con rimozione coatta ambo i lati.

Via Beati Paoli, intero tratto: chiusura al transito veicolare e divieto di sosta con rimozione coatta ambo i lati.

Piazza Beati Paoli, intera piazza esclusi i prolungamenti delle vie Judica e Gioiamia che restano transitabili; chiusura al transito veicolare e divieto di sosta con rimozione coatta.

Domenica 18.11.2018

XXIV Maratona di Palermo - O.D. 1481/2018

Viale del Fante, nel tratto compreso tra piazza Salerno e c.d. Case Rocca: divieto di sosta con rimozione coatta, ambo i lati, dalle ore 16,00 del 17/11/2018 alle are 17,00 del 18/11/2018 e comunque sino al termine della manifestazione, eccetto i mezzi dell'Organizzazione;

Chiusura al transito veicolare dalle ore 07,00 alle ore 15,30, e comunque fino al termine della XXIV maratona, delle sottoelencate vie e piazze:

Viale del Fante, tratto compreso tra sede viaria compresa tra Stadio "V. Schifani" e Stadio "R. Barbera";

Via Case Rocca, Tratto compreso tra Viale del Fante e Viale Ercole;

Viale Ercole, intero tratto;

Viale Diana, tratto compreso tra Viale Ercole e Piazza Leoni;

Piazza Leoni, chiusura la transito veicolare nel tratto interessato al passaggio degli atleti in ingresso ed in uscita del Parco della Favorita;

Quando possibile, sarà consentito l'attraversamento dei veicoli provenienti da via Leoni in direzione Stadio e degli eventuali residenti del tratto tra via A. Cassarà e Piazza Leoni;

Via dell’Artigliere, la semicarreggiata lato ( piazza Don Bosco ) nel tratto compreso tra le piazze Vittorio Veneto e Leoni;

Via del Granatiere, intero tratto compreso tra piazza V. Veneto e Via G.le A. Di Giorgio;

Piazza Vittorio Veneto, tratto compreso tra le vie Libertà e dell'Artigliere che sarà transennato, e percorso dagli atleti in doppio senso di marcia;

Via della Libertà, tratto compreso da piazza Vittorio Veneto alle piazze Castelnuovo/R. Settimo, carreggiata centrale;

Via Ruggero Settimo, tratto compreso da piazza R. Settimo a via Cavour;

Via Maqueda, tratto compreso da via Cavour a piazza Villena;

Piazza Villena, Intera piazza;

Via Vittorio Emanuele, da piazza Villena "Quattro Canti" a Porta Nuova;

Corso Calatafimi, tratto compreso tra Porta Nuova e piazza Indipendenza, per metri 03.00, lato Palazzo Reale; sarà transennato il percorso degli atleti;

Piazza indipendenza, tratto compreso tra corso Calatafimi e ingresso Cappella Palatina, per metri 03.00, lato Palazzo Reale (Bastione di S. Pietro);

Piazza del Parlamento, intera piazza,

Piazza Vittoria, tratto compreso da via del Bastione a via V. Emanuele: i veicoli provenienti da via Generale Cadorna all'intersezione con via del Bastione effettueranno obbligo direzionale a sx in direzione per piazza Indipendenza;

Via Vittorio Emanuele, Tratto compreso da piazza Vittoria e via Roma;

Piazza Villena, intera piazza;

Via Maqueda, Intero Tratto;

Sarà transennato il percorso degli atleti all'intersezione con le vie C. Battisti e Trieste;

I veicoli provenienti dalla via Cesare Battisti, avranno obbligo direzionale a dx all'intersezione con via Maqueda in direzione delle piazze Sant'Antonino e Giulio Cesare;

Via Trieste, tratto compreso da via Maqueda a via Pavia;

Via Roma, tratto compreso da via Trieste a via Cavour, lungo la corsia riservata "contromano”;

Via Cavour, intero tratto;

Via Villaermosa, tratto compreso da via Cavour a via Rosolino Pilo;

Via Rosolino Pilo, intero tratto;

Viale Diana, tratto compreso tra piazza Leoni e viale Margherita di Savoia;

Via della Favorita, intero tratto;

Viale Margherita di Savoia, tratto compreso da viale Diana (Tenuta Real Favorita) a via Mater Dolorosa, intero viale; tratto compreso da via Mater Dolorosa a piazza Valdesi, carreggiata lato monte;

Via Monte Ercta, da viale Margherita di Savoia e per m. 250 (massimo);

Viale delle Palme, tratto compreso da viale Margherita di Savoia a viale Principessa Maria; i veicoli provenienti da dal Lungomare Cristoforo Colombo in direzione viale delle Palme dovranno svoltare per viale Principessa Maria;

Via Principessa Giovanna, tratto compreso da viale delle Palme a viale Regina Elena;

Viale Regina Elena, tratto compreso da viale Principessa Giovanna a via Teti (esclusa) — giro di boa;

Piazza Valdesi, tratto compreso da viale Margherita di Savoia e viale Regina Elena;

Viale Ercole, sul prolungamento dello stesso, da Statua d'Ercole e fino al Piazzale antistante la Palazzina Cinese, fino a piazza dei Quartieri;

Piazza dei Quartieri, intera piazza;

Ingresso villa Niscemi, in direzione Viale Ercole;

I sott'elencati provvedimenti sono validi dalle ore 00,00 alle ore 15,30 e comunque sino al termine della manifestazione del 18 novembre 2018:

Piazza Vittorio Veneto, intera piazza;

Via dell’Artigliere, divieto di sosta con rimozione coatta, ambo i lati;

Via del Granatiere, nell'intera via; divieto di sosta con rimozione coatta, ambo i lati; nell'intera via interessata da Z.R. per motivi di sicurezza; divieto di sosta con rimozione coatta, ambo i lati;

Via del Bersagliere, chiusura al transito veicolare, in corrispondenza di via dell'Artigliere:

I soli residenti, per il solo periodo della manifestazione, potranno transitare in doppio senso di circolazione con sbocco su piazza Don Bosco;

Via Brigata Verona, tratto compreso tra piazza V. Veneto e viale Campania: divieto di sosta con rimozione coatta, ambo i lati; senso unico di marcia nel senso e nel tratto da piazza V. Veneto a via Sicilia, dalle ore 09,00 alle ore 12,00 e comunque fino al termine della manifestazione; tratto compreso tra via Sicilia e viale Campania dalle ore 09,00 alle ore 12,00 e comunque fino al termine della manifestazione; senso unico di marcia, eccetto i veicoli dei residenti e dimoranti nelle vie Brigata Verona e Sicilia, che dovranno transitare a "passo d'uomo", che desiderano raggiungere le proprie abitazioni;

Via Saverio Scrofani, nel tratto compreso da via M. D'Azeglio a via Libertà, dalle ore 09,00 alle ore 12,00 e comunque fino al termine della manifestazione: istituzione del senso unico di marcia. Fermarsi e dare precedenza all'intersezione con via Libertà; direzione obbligatoria dritto e/o sinistra.

Via Cavour, tratto compreso tra le vie Roma e Villaermosa: divieto di sosta con rimozione coatta, ambo i lati;

Via Villaermosa, tratto compreso tra le vie Cavour e Rosolino Pilo: divieto di sosta con rimozione coatta, ambo i lati;

Via Turati, i veicoli provenienti da piazza Sturzo, potranno continuare la marcia sulla laterale di mare di via Libertà;

Via P. Paternostro, tratto compreso da via N. Garzilli a piana Castelnuovo: chiusura al transito veicolare;

Piazza Sant’Oliva, tratto compreso da via N. Garzilli a piazza Castelnuovo: chiusura al transito veicolare;

Via Vittorio Emanuele, tratto compreso da Via Roma a Piazza Villena: chiusura al transito veicolare, eccetto ai veicoli dei residenti delle vie e delle traverse ricadenti nel tratto interessato;

Piazza Vittoria, nel tratto compreso tra piazza del Parlamento e la via Vittorio Emanuele:

Divieto di sosta con rimozione coatta, ambo i lati, e chiusura al transito veicolare nel tratto tra via Gen. Cadorna e piazza del Parlamento, eccetto i residenti;

Corso Alberto Amedeo, obbligo a dx all'incrocio con il corso Calatafimi, per piazza Indipendenza;

Piazza Indipendenza, tratto compreso da corso Re Ruggero a corso Calatafimi:

Divieto di sosta con rimozione coatta, ambo i lati; all'intersezione con il corso Calatafimi (lato Palazzo Reale), obbligo di svolta a sx, per corso Calatafimi;

Corso Calatafimi, tratto compreso da via Vittorio Emanuele e piazza Indipendenza; divieto di sosta con rimozione coatta, ambo i lati;

Via Trieste, tratto compreso da via Maqueda a via Pavia: divieto di sosta con rimozione coatta, ambo i lati;

Via Narciso Cozzo, intero tratto: chiusura al transito veicolare;

Via Francesco Guardione, tratto compreso tra via Roma e via Villaermosa: chiusura al transito veicolare;

Via Rosolino Pilo, intero tratto — nell'area pedonale.

Si autorizza il transito in deroga ai provvedimenti in vigore (0.D.n°1040 del 17/06/2005 e 0.D.n°111 1 del 13/07/2006); divieto di sosta con rimozione coatta, ambo i lati.

Via Roma, nell'ansa antistante il palazzo delle Poste: divieto di sosta con rimozione coatta;

Viale Delle Palme, tratto compreso da viale Margherita di Savoia a viale Principessa Maria: divieto di sosta con rimozione coatta, ambo i lati;

Via Principessa Giovanna, tratto compreso da viale delle Palme a viale Regina Elena: divieto di sosta con rimozione coatta, ambo i lati;

Via Regina Elena, intero tratto: divieto di sosta con rimozione coatta, ambo i lati:

Piazza Valdesi, intera piazza: divieto di sosta con rimozione coatta;

Viale Margherita Di Savoia, intero tratto: divieto di sosta con rimozione coatta, ambo i lati;

I veicoli che transitano in direzione centro città, obbligo direzionale a dx all'intersezione con via Mater Dolorosa;

Via Principe di Scalea, tratto compreso da via Teti a viale Galatea, dalle ore 08,00 alle ore 13,00 e comunque fino al termine della manifestazione: Istituzione del doppio senso di marcia; il tratto sopra citato dovrà essere transennato, che delimita la carreggiata, secondo i sensi di marcia;

Via Teti, intero tratto, dalle ore 08,00 alle ore 13,00 e comunque fino al termine della manifestazione: istituzione del senso unico di marcia in direzione verso viale Regina Elena; fermarsi e dare precedenza all'intersezione con viale Regina Elena; direzione obbligatoria a sinistra;

Piazza dei Quartieri, intera piazza;

Via della Favorita, Intero tratto: divieto di sosta con rimozione coatta, ambo i lati;

Via Mater Dolorosa, intero tratto: divieto di sosta con rimozione coatta, ambo i lati; da viale Margherita di Savoia a piazza Pallavicino, dalle ore 09,00 alle ore 12,00 e comunque fino al termine della manifestazione: istituzione del senso unico di marcia;

Via Paolo Giaccone, Intero tratto: chiusura la transito veicolare, eccetto i veicoli dei residenti, che potranno transitare "a passo d'uomo"; strada senza uscita, con acceso solo da via Camarina.

Fonte: Polizia Municipale

