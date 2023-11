Maratona di Palermo

XXVIII Maratona della Città di Palermo: zona rimozione nelle corsie laterali di via Libertà per domenica

L'ufficio Traffico dispone la zona rimozione nelle corsie laterali di via Libertà per domenica prossima.

Pubblicata il: 17/11/2023

L’Ufficio per la pianificazione della mobilità sostenibile e del trasporto pubblico di massa ha emesso oggi l’ordinanza n.1522 con la quale, ad integrazione della O.D. 1419 del 24 ottobre scorso, dispone – in occasione della XXVIII Maratona della Città di Palermo in programma dopodomani - l’istituzione del divieto di sosta con rimozione coatta in VIA DELLA LIBERTA’, in ambo i lati di entrambe le corsie laterali, dalle ore 5.00 e fino a cessata esigenza per la giornata di domenica 19 novembre 2023.

