Zona Uditore al buio per dieci giorni per lavori di manutenzione

Cabina di pubblica illuminazione Uditore, da domani disattivazione per lavori edili urgenti.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 27/01/2020 - 16:31:22 Letto 361 volte

Da domani AMG Energia disattiverà la cabina di pubblica illuminazione “Uditore” per consentire lavori edili urgenti da parte del Coime.

Gli operatori di AMG Energia domani (martedì 28 gennaio) procederanno a spegnere temporaneamente la cabina di pubblica illuminazione per consentire l’esecuzione dei lavori edili urgenti di messa in sicurezza della struttura in muratura da parte del Coime e il conseguente ripristino di 320 punti luce.

La disattivazione della cabina per l’esecuzione di lavori edili urgenti comporterà necessariamente lo spegnimento degli impianti del quartiere: l’intervento dovrebbe durare circa dieci giorni, ma si procederà a tappe forzate per accelerare l’esecuzione dei lavori e ridurre i disagi nella zona interessata. Eseguito l’intervento da parte del Coime, AMG potrà procedere alla riparazione di un guasto e al ripristino di 320 punti luce.

