Zone blu cancellate a Palermo: come richiedere la conversione o il rimborso dei pass

Le modalità per convertire o avere rimborsati i pass o gli abbonamenti per le zone blu, in relazione al nuovo Piano di sosta tariffata del Comune, in vigore dal 1° febbraio.

Pubblicata il: 16/02/2023

In merito all’entrata in vigore dal giorno 1 febbraio delle nuove Zone di sosta tariffata A, B e C, l’Assessorato alla Mobilità Sostenibile fornisce alcune linee guida, in particolare per quanto riguarda la conversione di pass e i rimborsi di abbonamenti o pass già acquistati per le zone blu.

CONVERSIONE PASS

I cosiddetti "dimoranti", ovvero chi esercita una professione all’interno delle zone A, B e C e titolari di abbonamento mensile, potranno continuare a parcheggiare liberamente nelle medesime zone con lo stesso abbonamento. I residenti nelle zone tariffate in possesso di abbonamenti o pass annuali/biennali avranno tempo fino al 31 marzo p.v. per recarsi presso le Circoscrizioni di competenza per la sostituzione del vecchio contrassegno (zona P1....P18) con nuovo contrassegno (zona A, B, C).

CONDIZIONI DEGLI ABBONAMENTI ED EVENTUALI RIMBORSI

Gli utenti in possesso di abbonamenti mensili in corso di validità, ma non più ricadenti nelle nuove zone tariffate, possono procedere alla richiesta di rimborso all’AMAT per la quota parte non usufruita (ad esempio se l’abbonamento è valido in un’area dove non ci sono più strisce blu), recandosi presso gli uffici commerciali della società in via Borrelli. Si precisa che il rimborso viene effettuato con titoli di viaggio (biglietti/abbonamenti bus, schede ZTL, schede parcheggio zone blu o mobilità sostenibile) e non in contanti; Per i pass residenti annuali/biennali le condizioni e le modalità dell'eventuale diritto al rimborso saranno stabilite dall’amministrazione, sentita l’AMAT, e successivamente comunicate.

