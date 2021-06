Ztl

Ztl, Lega: ''Orlando venga in Consiglio, ci spieghi questo provvedimento fuori da ogni logica e buon senso''

''Vorremmo che spiegasse, in un dibattito aperto, ai consiglieri e ai cittadini palermitani, perché ha deciso di accanirsi contro la città con questo provvedimento fuori da ogni logica e buon senso'', hanno dichiarato Igor Gelarda e Sabrina Figuccia.

"Chiediamo la convocazione immediata di Orlando in consiglio comunale, perché vogliamo sentire dalla sua viva voce le ragioni che lo hanno portato a riattivare la ZTL. Vorremmo che spiegasse, in un dibattito aperto, ai consiglieri e ai cittadini palermitani, perché ha deciso di accanirsi contro la città con questo provvedimento fuori da ogni logica e buon senso. Anche i renziani in consiglio hanno capito di aver sbagliato. Nell' agosto 2020, infatti, non avevano avuto il coraggio di votare la prima mozione per bloccare la ZTL, e si erano platealmente smarcati uscendo dall'aula. Mentre oggi, seppur un po goffi in questa loro neo opposizione, poco credibile - dopo quattro anni passati a devastare la città insieme ad Orlando - hanno votato per bloccare il provvedimento. Ma a prescindere da chi è stato in maggioranza per convenienza o per incapacità e miopia politica, la situazione è completamente cambiata, anche rispetto all'anno scorso. Dopo un anno e mezzo di covid l'economia della città è completamente in ginocchio. Orlando venga e abbia il coraggio di affrontare l'assemblea del Consiglio".



Lo hanno dichiarato i consiglieri comunali della Lega Igor Gelarda e Sabrina Figuccia.

